Hükmü bozdu: Yargıtay'dan emsal nafaka kararı!

Yargıtay, boşanma davasında emsal niteliğinde bir karara imza attı. Kadının lehine sonuçlanan mahkeme kararını Yargıtay bazı nedenler nedeniyle bozdu.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

Elazığ 3. Aile Mahkemesi’nde görülen boşanma davasında, davacı kadın evlilik birliğinin sona ermesiyle birlikte boşanma, tedbir nafakası ve yoksulluk nafakası talebinde bulundu. Mahkeme ise boşanma kararı ile beraber kadın lehine nafakaya hükmetti.

Davalı erkek ise vasisi ise istinaf yoluna başvurdu. Dosyayı inceleyen Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi, ilk derece mahkemesi kararına yapılan istinaf başvurusunu esastan reddetti. Davalı erkek vasisi kararı temyiz etti.

Dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, davalı erkeğin akıl hastası olduğu, engelli bulunduğu, çalışabilecek durumda olmadığı ve herhangi bir gelirinin bulunmadığını tespit etti.

HUKUKA AYKIRI BULDU

Yargıtay, bu şartlar altında Türk Medeni Kanunu’nun (TMK) 175. maddesinde düzenlenen yoksulluk nafakası şartlarının oluşmadığına hükmetti. Bu nedenle davacı kadın lehine yoksulluk nafakasına karar verilmesini hukuka aykırı buldu.

SAĞLIK DURUMU DA ÖNEMLİ

TMK’ya göre nafaka, boşanma nedeniyle yoksulluğa düşecek ve kusuru diğer eşe göre daha ağır olmayan tarafın, karşı taraftan mali gücü oranında talep edebildiği bir ödeme olarak düzenleniyor.

ÖNCELİK ÇOCUĞUN İHTİYAÇLARI

Kanunda yer alan hükümlere göre yoksulluk nafakası için, talepte bulunan eşin geçim sıkıntısına düşme ihtimali ve kusur durumunun daha ağır olmaması şartı aranıyor. Çocuklar yönünden ise iştirak nafakası öngörülüyor. Velayet hakkı kendisine verilmeyen taraf, çocuğun bakım ve eğitim giderlerine gücü oranında katılmakla yükümlü tutuluyor. Bu nafaka türünde eşlerin kusur durumuna bakılmadan çocuğun ihtiyaçları esas alınıyor.

Kanuna göre nafaka, belirli hallerde sona erdirilebiliyor. Nafaka alan tarafın yeniden evlenmesi, taraflardan birinin hayatını kaybetmesi, evlenmeden fiilen evli gibi yaşaması ya da yoksulluğun ortadan kalkması gibi durumlarda mahkeme kararı ile nafakayı sonlandırılabiliyor.

Düzenlemede ayrıca dava süresince geçerli olan tedbir nafakası ile akrabalar arasında gündeme gelen yardım nafakası da yer alıyor. Nafaka miktarının belirlenmesinde tarafların sosyal ve ekonomik durumları ile güncel ekonomik koşulları ve sağlık durumları dikkate alınıyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi

