Hükümet yüzde 11 zam teklif etmişti! Ocak ayında milyonlarca memurun maaş tablosu ortaya çıktı...

Hükümet ile sendika arasında kamu toplu iş sözleşmesi görüşmeleri devam ediyor. Hükümetin zam teklifini kabul etmeyen memurlar meydanlarda taleplerini dile getiriyor. Yüzde 88 zam talep eden memur ve emeklinin karşısında hükümetin teklifi şu şekilde olmuştu:



2026 yılı için ilk altı ay 11, ikinci altı ay 7; 2027 yılı için ilk altı ay 4, ikinci altı ay 4 oranında teklif etti. Ayrıca 15 Ağustos 2025’te verilen 1.000 TL taban aylığı artış teklifi de yinelendi.

OCAK AYINDA NE KADAR ZAM ALACAKLAR?

Şimdi memurlar ne kadar maaş alacaklarını merak ediyorlar. 2025 Temmuz ayı enflasyonu ve Ocak-Temmuz 2026 tarihileri arası resmi olmayan zam teklifi yüzde 11'e göre memur ve memur emeklisinin zam oranı şu anda yüzde 7.89 seviyesinde.

NTV ise milyonlarca memuru ilgilendiren zam tablosunu ortaya çıkardı. İşte o liste...