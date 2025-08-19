FİNANS

Hükümet yüzde 11 zam teklif etmişti! Ocak ayında milyonlarca memurun maaş tablosu ortaya çıktı...

8. Dönem Toplu İş Sözleşmesi için görüşmeler devam ediyor. Hükümetin 3 teklifini de kabul etmeyen sendikalar eylemlerini sürdürüyor. Milyonlarca memur ve emekli önümüzdeki iki yılda ne kadar zam alacağını merak ediyor. Peki, teklife göre 2026'nın Ocak ayında memur ve emeklinin maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar...

Ezgi Sivritepe

Hükümet ile sendika arasında kamu toplu iş sözleşmesi görüşmeleri devam ediyor. Hükümetin zam teklifini kabul etmeyen memurlar meydanlarda taleplerini dile getiriyor. Yüzde 88 zam talep eden memur ve emeklinin karşısında hükümetin teklifi şu şekilde olmuştu:

2026 yılı için ilk altı ay 11, ikinci altı ay 7; 2027 yılı için ilk altı ay 4, ikinci altı ay 4 oranında teklif etti. Ayrıca 15 Ağustos 2025’te verilen 1.000 TL taban aylığı artış teklifi de yinelendi.

OCAK AYINDA NE KADAR ZAM ALACAKLAR?

Şimdi memurlar ne kadar maaş alacaklarını merak ediyorlar. 2025 Temmuz ayı enflasyonu ve Ocak-Temmuz 2026 tarihileri arası resmi olmayan zam teklifi yüzde 11'e göre memur ve memur emeklisinin zam oranı şu anda yüzde 7.89 seviyesinde.

NTV ise milyonlarca memuru ilgilendiren zam tablosunu ortaya çıkardı. İşte o liste...

tek kelime ile millet ile kafa buluyorlar.2020 i.in toplam yüzde 18 2027 için toplam yüzde 8.sözde enflasyon iniyor ve sözde ona göre zam veriyorlar.dışarı bir çıkında hayatın ne olduğunu görün.hiçmi allahtan korkunuz yok sizin.kendim sağcı olsamda bu seçimde bu hükümet yine darbe alacak bu gidişle
Yüzde 11 zam hesaplamayıda bilmiyorsunuz.
yuh, yüzde 88 nedir ya?
