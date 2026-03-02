Hürmüz Boğazı’nda yoğun trafik: 700’den fazla gemi bekliyor! Yüzde 86’lık kayıp

ABD ile İsrail’in İran’a saldırması ile Orta Doğu’da tansiyon yükseldi. Hürmüz Boğazı’nın kapatılması ile petrol ve doğal gaz üretimini küresel pazarlara bağlayan stratejik koridorda 700'den fazla gemi beklemeye geçti.

YÜZDE 86’LIK DÜŞÜŞ

Bölgedeki çatışma nedeniyle beklemeye geçen gemilerin işletmecileri sigorta maliyetleri nedeniyle geçişleri tamamen askıya aldığı biliniyor. Hürmüz Boğazı’nda yıllık günlük akışta 19,8 milyon varil sevkiyatı yapılırken 1 Mart itibarıyla yüzde 86’lık bir düşüş yaşandı.

Boğazın her iki yakasında kümelenen gemiler arasında 334 ham petrol tankeri ile yüzlerce rafine ürün taşıyan deniz aracı bulunuyor.

2,8 MİLYON VARİLE GERİLEDİ

Veri analiz firması Kpler tarafından paylaşılan rakamlara göre, 27 Şubat tarihinde 15 tankerle taşınan 21 milyon varillik hacmin 1 Mart itibarıyla sadece 3 tanker ve 2,8 milyon varile gerilediğini ortaya koydu.

BÜYÜK RİSK VAR

Bölgedeki ham petrol yükleme operasyonları devam etse dahi doğu yönlü çıkışların azalması ve bekleme sürelerinin uzamasının varışları geciktiriyor. Boğazın batısında Basra Körfezi'nde ve doğusunda Umman Denizi'nde konumlanan 706 adet İran dışı bandıralı tanker küresel enerji piyasalarında ciddi bir arz kesintisi riskini tetikliyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI KAPATILDI

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Hürmüz Boğazı'nı kullanmak isteyen gemilere "hiçbir geminin geçişine izin verilmeyecektir" açıklaması yapmıştı

Bazı konteyner gemilerinin rotalarını değiştirerek bölgeden uzaklaştığı gözlemlenirken Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO) deniz güvenliği seviyesini en yüksek risk kategorisi olan ‘kritik’ seviyesini arttırdı.

Kurum tarafından yapılan açıklamada "Hafta sonu boyunca Umman Denizi ve Birleşik Arap Emirlikleri açıklarında ticari gemilere yönelik çok sayıda saldırının teyit edilmesinin ardından güvenlik seviyesi artırılmıştır" dedi.