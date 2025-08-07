FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

'IBAN'a para alıyorlar' Gözlerini o ile çevirdiler! 'Satın alırken de kiralarken de yaşanıyor'

İçerik devam ediyor

Nüfusa oranla en fazla yabancıya konut satışının Antalya'da olduğunu belirten Antalya Emlakçılar ve İş Takipçileri Oto Galerisi Esnaf Odası Başkanı İsmail Çağlar, "Bu dolandırıcıların hedefini bu bölgeye çevirmesine neden oluyor. Ev veya araç gösterip IBAN'a para alıyorlar. Tapu sorulmadan para gönderildiği için vatandaş parasını kaybediyor. Bu durum hem satın alırken hem de kiralarken yaşanıyor. Mutlaka tapu sahibini görmeden ve sorgulamadan hiçbir ödeme yapılmasın" dedi.

Türkiye genelinde yabancılara yapılan konut satışında ilk sıralarda yer alan Antalya'da, emlak ve araç piyasası hareketliliğini sürdürürken dolandırıcılık vakaları da artış gösteriyor. Günde en az 3-4 kişinin dolandırıldığı yönünde kendisini aradığını belirten Çağlar "Ne yazık ki bu olaylar her geçen gün artıyor. Vatandaşlarımızdan ricam; yetki belgesi olmayan kişilerden alışveriş yapmamaları. Ev ya da araç alacaklarsa ya tapu sahibinden ya da yetki belgesi olanlardan alsınlar" dedi.

IBAN a para alıyorlar Gözlerini o ile çevirdiler! Satın alırken de kiralarken de yaşanıyor 1

"TAPU SAHİBİNİ GÖRMEDEN VE SORGULAMADAN HİÇBİR ÖDEME YAPILMASIN"

Nüfusa oranla en fazla yabancıya konut satışının Antalya'da olduğunu belirten Başkan Çağlar, "Resmi rakamlara bakıldığında İstanbul önde görünüyor. Ancak İstanbul'un nüfusu da çok yüksek. Nüfusa oranla değerlendirildiğinde en çok satış Antalya'da yapılıyor. Bu da dolandırıcıların hedefini bu bölgeye çevirmesine neden oluyor. Ev veya araç gösterip IBAN'a para alıyorlar. Tapu sorulmadan para gönderildiği için vatandaş parasını kaybediyor. Bu durum hem satın alırken hem de kiralarken yaşanıyor. Mutlaka tapu sahibini görmeden ve sorgulamadan hiçbir ödeme yapılmasın. Yetki belgelerinin olmasına dikkat etsinler. Bu kişiler vergi vermiyor, esnafın kazancını çalıyor. Çalmak sadece cepten para almak değildir. Emek verip dükkân açan, kayıtlı çalışan insanların hakkını gasp etmektir. Vatandaşlarımız bu konuda bilinçli ve dikkatli olmalı" diye konuştu.

IBAN a para alıyorlar Gözlerini o ile çevirdiler! Satın alırken de kiralarken de yaşanıyor 2

"FAİZLER DÜŞMEDİKÇE HAREKET BEKLENMİYOR"

Çağlar, kira artışları ve konut piyasasında da kira artışlarının yasal çerçevede, TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) ortalamasına göre belirlendiğini hatırlattı. Çağlar, "Her ay TÜFE ortalamasına göre belirlenen kira artış oranları, kiracı ile ev sahibi arasında anlaşmaya bağlı olarak uygulanıyor. Örneğin geçen yıl Ağustos ayında kira sözleşmesi yapılmış bir kiracı, bu ay TEFE-TÜFE oranına göre belirlenen artışla yeni kirayı bankaya yatırır. Bu sistem böyle devam eder, bunun dışında ekstra bir zam yapılması yasal değildir ve şikayet edilebilir" dedi.

IBAN a para alıyorlar Gözlerini o ile çevirdiler! Satın alırken de kiralarken de yaşanıyor 3

"ANTALYA'YA GÖÇ VE ÖĞRENCİ TALEBİ KİRA FİYATLARINI ETKİLİYOR"

Antalya'nın Türkiye ve yurt dışından göç almaya devam ettiğini vurgulayan Çağlar, özellikle üniversite öğrencilerinin kira piyasasında hareketlilik oluşturduğunu söyledi. Çağlar, "Akdeniz Üniversitesi'nde yaklaşık 100 bin öğrenci var. Yeni dönem yaklaşırken ev kiralamaya başladılar. Ancak ev sayısının yetersiz olması nedeniyle kira fiyatları yüksek seyrediyor. Bununla birlikte 5 yıl önce yapılan kira sözleşmeleri bugünkü şartlarda düşük kalıyor. Ancak artışlar yine TEFE-TÜFE oranına göre yapılıyor" şeklinde konuştu. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
O ilçede nüfus 800 bine çıktı! Adım atacak yer yokO ilçede nüfus 800 bine çıktı! Adım atacak yer yok
KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyorKKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor

Anahtar Kelimeler:
Araç tapu IBAN ev almak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Pazarlarda yeni dönem! Düğmeye basıldı, nakit parası olmayan...

Pazarlarda yeni dönem! Düğmeye basıldı, nakit parası olmayan...

'IBAN'a para alıyorlar' Gözlerini o ile çevirdiler! 'Satın alırken de kiralarken de yaşanıyor'

'IBAN'a para alıyorlar' Gözlerini o ile çevirdiler! 'Satın alırken de kiralarken de yaşanıyor'

Halit Yukay'ı arama çalışmaları sürüyor

Halit Yukay'ı arama çalışmaları sürüyor

Gizli tanık her şeyi anlattı: Bütün köy biliyor

Gizli tanık her şeyi anlattı: Bütün köy biliyor

Bankadan istifa edip o işe başladı 'Maaşlı çalışmaktan daha cazip'

Bankadan istifa edip o işe başladı 'Maaşlı çalışmaktan daha cazip'

Toplu sözleşmede hükümetin ilk teklifi bekleniyor, o tarihe dikkat

Toplu sözleşmede hükümetin ilk teklifi bekleniyor, o tarihe dikkat

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.