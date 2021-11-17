İBB Sözcüsü Ongun: Döviz artışı İBB'ye 10 milyar TL ek dış borç yükü getirdi

Türk Lirası'ndaki değer kaybı devam ediyor. Geçtiğimiz hafta cuma akşamı 10 sınırını aşan dolar/TL, dün 10.50'yi test ederek yeni tarihi zirveye ulaştı. Euro/TL de 11.89 ile rekor tazeledi.

“2 YILDA KÖTÜ EKONOMİ YÖNETİMİ NEDENİYLE 25 KM'LİK METRO KAYBETTİK”

Döviz kurundaki hareketlilikle ilgili, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun’dan açıklama geldi.

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Ongun, şu ifadeleri kullandı:

Göreve geldiğimiz 27 Haziran 2019'dan bugüne döviz kuru neredeyse %100 arttı.

Dövizdeki artış İBB'ye 10 milyar TL ek dış borç yükü getirdi. 10 milyar TL'ye 2 tane Göztepe-Ümraniye Metrosu yapılıyor.

2 yılda kötü ekonomi yönetimi nedeniyle 25 km'lik metro kaybettik. YAZIK.

İşte Ongun'un o paylaşımı:





