İBB Sözcüsü Ongun: Döviz artışı İBB'ye 10 milyar TL ek dış borç yükü getirdi

Türk Lirası'ndaki değer kaybı devam ediyor. Geçtiğimiz hafta cuma akşamı 10 sınırını aşan dolar/TL, dün 10.50'yi test ederek yeni tarihi zirveye ulaştı. Euro/TL de 11.89 ile rekor tazeledi.
Döviz kurundaki hareketlilikle ilgili, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun’dan açıklama geldi.
Twitter hesabından bir paylaşım yapan Ongun, şu ifadeleri kullandı:
Göreve geldiğimiz 27 Haziran 2019'dan bugüne döviz kuru neredeyse %100 arttı.
Dövizdeki artış İBB'ye 10 milyar TL ek dış borç yükü getirdi. 10 milyar TL'ye 2 tane Göztepe-Ümraniye Metrosu yapılıyor.
2 yılda kötü ekonomi yönetimi nedeniyle 25 km'lik metro kaybettik. YAZIK.
İşte Ongun'un o paylaşımı:
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