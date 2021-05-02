İçişleri Bakanlığı açıkladı! | Emekli maaşları tam kapanmada nasıl alınacak? Bayram ikramiyeleri tam kapanmada çekilebilecek mi?

Tam kapanma sürecine denk gelen emekli maaşları ve bayram ikramiyelerinin, sokağa çıkma yasaklarında nasıl çekileceği de İçişleri Bakanlığı tarafından açıklandı. Yapılan açıklamaya göre emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri güzergah ve zaman kuralına uygun bir şekilde olmak kaydıyla en yakın banka şubesine ya da ATM'ye gidilerek çekilebilecek.

EMEKLİ MAAŞI VE BAYRAM İKRAMİYELERİ TAM KAPANMADA NASIL ÇEKİLECEK?

Emekliler, tam kapanma dönemi içerisinde 3-15 Mayıs'taki maaş ve ikramiyeleri ile diğer maaş, aylık ve ücret ödemeleri için Türkiye Bankalar Birliğince açıklanacak takvim ve sürelere uymak, T.C. kimlik numarası veya diğer usullere göre açıklanacak takvim ve süreler içerisinde kendi grubuna denk gelen sürede kullanmak, maaş ödemesinin yapılacağı bankanın ikametine en yakın şubesine gidip gelmek ve güzergah ve zaman kuralına uygun davranmak kaydıyla bankalara ve ATM'lere gidebilecek.

Ödemeler sırasında fiziki mesafe kuralı başta olmak üzere salgınla mücadele tedbirlerine aykırı görüntülerin oluşmaması için mülki idare amirlerinin koordinasyonunda banka yönetimlerince gerekli tedbirlerin alınacak, açık bulundurulacak şube ve çalıştırılacak personel sayısının artırılacak.