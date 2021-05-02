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İçişleri Bakanlığı açıkladı! | Emekli maaşları tam kapanmada nasıl alınacak? Bayram ikramiyeleri tam kapanmada çekilebilecek mi?

02.05.2021 22:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı, tam kapanma ile ilgili yanıtlanmamış soruları cevapladı. Yapılan açıklamada emekli olan vatandaşların tam kapanma sürecinde emekli maaşlarını nasıl çekecekleri konusunda da detaylar paylaşıldı. 3 – 15 Mayıs tarihleri arasında yatacak olan emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri tam kapanma sürecine denk geliyor. Bu süre içerisinde maaşların nasıl çekileceği de belli oldu.

İçişleri Bakanlığı açıkladı! | Emekli maaşları tam kapanmada nasıl alınacak? Bayram ikramiyeleri tam kapanmada çekilebilecek mi?

Tam kapanma sürecine denk gelen emekli maaşları ve bayram ikramiyelerinin, sokağa çıkma yasaklarında nasıl çekileceği de İçişleri Bakanlığı tarafından açıklandı. Yapılan açıklamaya göre emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri güzergah ve zaman kuralına uygun bir şekilde olmak kaydıyla en yakın banka şubesine ya da ATM'ye gidilerek çekilebilecek.

EMEKLİ MAAŞI VE BAYRAM İKRAMİYELERİ TAM KAPANMADA NASIL ÇEKİLECEK?

Emekliler, tam kapanma dönemi içerisinde 3-15 Mayıs'taki maaş ve ikramiyeleri ile diğer maaş, aylık ve ücret ödemeleri için Türkiye Bankalar Birliğince açıklanacak takvim ve sürelere uymak, T.C. kimlik numarası veya diğer usullere göre açıklanacak takvim ve süreler içerisinde kendi grubuna denk gelen sürede kullanmak, maaş ödemesinin yapılacağı bankanın ikametine en yakın şubesine gidip gelmek ve güzergah ve zaman kuralına uygun davranmak kaydıyla bankalara ve ATM'lere gidebilecek.

Ödemeler sırasında fiziki mesafe kuralı başta olmak üzere salgınla mücadele tedbirlerine aykırı görüntülerin oluşmaması için mülki idare amirlerinin koordinasyonunda banka yönetimlerince gerekli tedbirlerin alınacak, açık bulundurulacak şube ve çalıştırılacak personel sayısının artırılacak.

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Yoğunlaşmanın önüne geçilebilmesi amacıyla bu dönemde banka şubeleri açılış-kapanış saatlerinde esnemeye gidilebilecek.

Engelli ve yaşlı aylıkları ile sosyal destek ödemelerinin 5-10 Mayıs'ta gerçekleşeceği hatırlatılarak, bu kapsamda, PTT kartına ya da İBAN numarasına gönderileceklerin haricindeki toplam 1 milyon 633 bin 94 hak sahibinin ödemelerinin, valilerin koordinasyonunda ve Vefa sosyal destek grupları bünyesinde, PTT dağıtıcıları, kolluk görevlileri ve diğer kamu personeli aracılığıyla yapılacağı belirtildi. Hak sahiplerine ödemeleri, ikametlerde teslim edilecek.


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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı İçişleri Bakanlığı tam kapanma
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