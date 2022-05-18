FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İçki ve sigaraya ÜFE zammı gelir mi? En ucuz sigara 40 TL olacak…

İçki ve sigaraya ÜFE zammı gelir mi? En ucuz sigara 40 TL olacak…

18.05.2022 08:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sigara ve içkiye gelen zamlara bir yenisi daha eklenebilir. Temmuz ayında ÜFE oranında zam gelebilme ihtimali olan içki ve sigarada rakamlar neredeyse ikiye katlanabilir. ÜFE oranında zam uygulamaya geçerse en ucuz sigara 22 TL’den 40 TL’ye, litrelik rakı 390 liradan 570 liraya çıkacak.

İçki ve sigaraya ÜFE zammı gelir mi? En ucuz sigara 40 TL olacak…

Sigara tiryakilerini üzecek bir haber daha geldi. İçki ve sigaraya temmuzda ÜFE oranında zam gelirse en ucuz sigara 22 TL’den 40 TL’ye, litrelik rakı 390 liradan 570 liraya çıkacak.

Türkiye'de geçen yıl alkollü içki tüketimi yüzde 11, içkiden elde edilen ÖTV geliri yüzde 37 arttı. Sözcü’nün haberine göre, enflasyondaki tırmanış temmuzda hem içki hem de sigara üzerindeki ÖTV'ye otomatik zam olarak yansıyacak.

KARAR ERDOĞAN’DA

Her yılın ocak ve temmuz aylarında gerçekleşen otomatik ÖTV zammının uygulanıp uygulanmayacağına Cumhurbaşkanı karar veriyor. ÜFE zammını düşük tutma ya da tümden iptal etme yetkisi bulunan Cumhurbaşkanının bu temmuzda ne yönde karar vereceği merakla bekleniyor.

Son dakika: Sigaraya bir zam daha! İşte 10 Mayıs yeni zamlı sigara fiyatları...Son dakika: Sigaraya bir zam daha! İşte 10 Mayıs yeni zamlı sigara fiyatları...
SON DAKİKA: Alkol ve sigaraya enflasyon değil ‘alıştırma’ zammı! Bakın fiyatlar ne kadar artacak...SON DAKİKA: Alkol ve sigaraya enflasyon değil ‘alıştırma’ zammı! Bakın fiyatlar ne kadar artacak...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altın tahmini yapan İslam Memiş'ten 'resesyon' uyarısı! Altın tahmini yapan İslam Memiş'ten 'resesyon' uyarısı!
Sıfır ve ikinci el araba fiyatları artacak mı? Sıfır ve ikinci el araba fiyatları artacak mı?
İslam Memiş altın ve dolar için yarını işaret ettiİslam Memiş altın ve dolar için yarını işaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü spikerden acı haber geldi

Ünlü spikerden acı haber geldi

İnanılmaz keşif! Çoban keçi ararken buldu herkes oraya akın etti

İnanılmaz keşif! Çoban keçi ararken buldu herkes oraya akın etti

Fed'den enflasyon ve faiz açıklaması: İkna edici kanıtlar görmezsek daha agresif hareket etmeyi düşünürüz

Fed'den enflasyon ve faiz açıklaması: İkna edici kanıtlar görmezsek daha agresif hareket etmeyi düşünürüz

Düşük faizli krediden sonra şimdi de elektrik faturaları...

Düşük faizli krediden sonra şimdi de elektrik faturaları...

TOGG ne zaman trafiğe çıkacak? Heyecanlandıran açıklama geldi

TOGG ne zaman trafiğe çıkacak? Heyecanlandıran açıklama geldi

Toplu taşımada 19 Mayıs kararı! Ücretler...

Toplu taşımada 19 Mayıs kararı! Ücretler...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

“Şeytan ele geçirdi” dedi! Ayinde çocuğa işkence ettiler

“Şeytan ele geçirdi” dedi! Ayinde çocuğa işkence ettiler

Uzmanlar net konuştu: Yasaklanmalı!

Uzmanlar net konuştu: Yasaklanmalı!

Modernlikten uzaklaşan eski evler için modernleştiren ürünler

Modernlikten uzaklaşan eski evler için modernleştiren ürünler

Rus televizyonunda şoke eden sözler! “Kurtulmalıyız, daha da...”

Rus televizyonunda şoke eden sözler! “Kurtulmalıyız, daha da...”

Ülkede panik hakim! Ölüm sayılarına bir yenisi daha eklendi

Ülkede panik hakim! Ölüm sayılarına bir yenisi daha eklendi

Arabanızda bambaşka bir hava yaratacak araba aksesuarı önerileri

Arabanızda bambaşka bir hava yaratacak araba aksesuarı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.