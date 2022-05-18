İçki ve sigaraya ÜFE zammı gelir mi? En ucuz sigara 40 TL olacak…

Sigara tiryakilerini üzecek bir haber daha geldi. İçki ve sigaraya temmuzda ÜFE oranında zam gelirse en ucuz sigara 22 TL’den 40 TL’ye, litrelik rakı 390 liradan 570 liraya çıkacak.

Türkiye'de geçen yıl alkollü içki tüketimi yüzde 11, içkiden elde edilen ÖTV geliri yüzde 37 arttı. Sözcü’nün haberine göre, enflasyondaki tırmanış temmuzda hem içki hem de sigara üzerindeki ÖTV'ye otomatik zam olarak yansıyacak.

KARAR ERDOĞAN’DA

Her yılın ocak ve temmuz aylarında gerçekleşen otomatik ÖTV zammının uygulanıp uygulanmayacağına Cumhurbaşkanı karar veriyor. ÜFE zammını düşük tutma ya da tümden iptal etme yetkisi bulunan Cumhurbaşkanının bu temmuzda ne yönde karar vereceği merakla bekleniyor.



