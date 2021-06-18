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İçme suyu elektrik üretecek

18.06.2021 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize Belediyesi’nin Kaplıca Mahallesi Dosma mevkiinde içme suyu ana şebeke hattına bağlı inşa ettiği “Elektrik Üretim Santrali” projesinin su deposu ve üretim binası tamamlanarak yapılan hat bağlantılarla birlikte yakında elektrik üretimine geçiyor.

İçme suyu elektrik üretecek

Rize’nin içme suyuna hiçbir zarar vermeden türbin kullanılarak hayata geçirilen projeyle ana borulardan akan içme suyu elektrik olarak milli ekonomiye katkı sağlayacak.

Rize Belediyesi’nin yatırım bütçesini arttıracak projeleri arasında yer alan Hidroelektrik Santrali, 400 metre rakımdan 100 metre rakıma inen içme suyu ana şebeke hattından faydalanacak.

Rakım farkından oluşan basınç ve içme suyu hattının sürekli akım oluşturması sebebiyle günün 24 saati elektrik üretilebilecek.

Proje alanında inşa edilen yeni su deposu ve santral binasında makineler kullanıma hazır duruma getirilirken, taşıyıcı su boru bağlantıları tamamlanarak yeni içme suyu deposuna su akışı sağlandı.

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Elektrik üretimi konusunda teknik bağlantıların sona yaklaştığı proje ile yakın bir zamanda elektrik üretimine geçilerek gelir elde edilmesi hedefleniyor.

Böylelikle projenin hayata geçirilmesiyle birlikte elde edilecek gelir Rize Belediyesi tarafından altyapı ve benzeri yatırımlarla yeniden vatandaşa geri hizmet olarak dönmüş olacak.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Rize
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