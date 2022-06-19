İETT Genel Müdürü Alper Bilgili akaryakıt zamlarının ardından sosyal medyadan tepki gösterdi: Her kesim için artık sıkıntı had safhalarda

Gelen son zamla birlikte motorinin fiyatı 30 liraya dayanmıştı. Artan motorin fiyatlarına tepki gösteren İETT Genel Müdürü Alper Bilgili, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda son 6 ayda, İstanbul’da şehiriçi otobüslere yüksek hızlı trene göre yüzde 30 daha az zam geldiğini ifade etti.

Bilgili geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda "Dolar yükselmeseydi, 2021’de vergiler dahil 7 lira olan mazot, petrol fiyat artışları ile bugün en fazla 12-13 liralarda olacaktı. Oysa, bugün sadece vergisi 7 lira, kendisi de 30 liraya dayandı. Şimdi toplu ulaşımda acil telafi, ancak mazota vergi muafiyeti ile mümkün." ifadelerini kullanmıştı.

'SIKINTI HAD SAFHALARDA'

Alper Bilgili, Twitter hesabından yaptığı son paylaşımda ise şu cümlelere yer verdi:

"Son 6 ayda, İstanbul’da şehiriçi otobüslere, yüksek hızlı trene göre %30 daha az zam gelmiş. Öte yandan mazota, son 6 ayda %160, mevcut bilet fiyatlarının geçerli olduğu son 2 ayda bile % 40 zam geldi. Mazot 30 Lira oldu. Her kesim için artık sıkıntı had safhalarda…"

Son 6 ayda, İstanbul’da şehiriçi otobüslere, yüksek hızlı trene göre %30 daha az zam gelmiş.

Öte yandan mazota, son 6 ayda %160, mevcut bilet fiyatlarının geçerli olduğu son 2 ayda bile % 40 zam geldi. Mazot 30 Lira oldu. Her kesim için artık sıkıntı had safhalarda…#motorin https://t.co/yIiZQnSMmn — Alper Bilgili (@alperbilgili) June 19, 2022

Ulaştırma Bakanlığı tarafından işletilen İstanbul-Ankara YHT Hattı’na son 6 ayda yüzde 132 zam yapılmıştı.





