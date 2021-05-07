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İhracatta en büyük yükü deniz yolları çekti

07.05.2021 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin yılın ilk çeyreğinde yaptığı yaklaşık 50 milyar dolarlık ihracatın 29 milyar 643 milyon doları ve 61 milyar dolarlık ithalatın 34 milyar 242 milyon doları deniz yoluyla gerçekleştirildi.

İhracatta en büyük yükü deniz yolları çekti

Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgiye göre, Genel Ticaret Sistemi kapsamında bu yılın ocak-mart döneminde 49 milyar 986 milyon dolarlık ihracat, 61 milyar 29 milyon dolarlık ithalat yapıldı.

İhracat hatlarında deniz yolu 29 milyar 643 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. Bunu 15 milyar 441 milyon dolarla kara yolu, 4 milyar 127 milyon dolarla hava yolu, 424 milyon dolarla diğer taşıma yolları ve 348 milyon dolarla demir yolu izledi.

Aylar itibarıyla bakıldığında, ocakta 15 milyar 25 milyon dolarlık ihracatın 8 milyar 726 milyon doları, şubatta 15 milyar 976 milyon dolarlık ihracatın 9 milyar 655 milyon doları, martta 18 milyar 983 milyon dolarlık ihracatın da 11 milyar 261 milyon doları deniz yoluyla gerçekleştirildi.

İHRACATIN DİĞER YOLLARI

Söz konusu dönemde deniz yoluyla yapılan ihracatı kara yoluyla yapılan dış satım takip etti. Bu dönemde yaklaşık 50 milyarlık dolarlık ihracat yükünün 15 milyar 441 milyon doları kara yoluyla taşındı.

Ocakta yapılan ihracatın 4 milyar 756 milyon doları, şubattaki ihracatın 4 milyar 985 milyon doları, marttaki ihracatın 5 milyar 699 milyon doları kara yoluyla ilgili ülkelere gönderildi.

Hava yoluyla bu yılın ilk ayında 1 milyar 338 milyon dolarlık, ikinci ayda 1 milyar 163 milyon dolarlık, üçüncü ayda 1 milyar 626 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

İTHALATTA DA DENİZ YOLU BAŞI ÇEKTİ

Söz konusu dönemde gerçekleştirilen ithalatın 34 milyar 242 milyon doları deniz yolu, 11 milyar 796 milyon doları kara yolu, 7 milyar 858 milyon doları hava yolu, 6 milyar 336 milyon doları diğer taşıma araçları ve 794 milyon doları ise demir yoluyla yapıldı.

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Bu yılın ilk ayında 18 milyar 84 milyon dolarlık ithalat yükünün 9 milyar 917 milyon dolara, ikinci ayda 19 milyar 308 milyon dolarlık ithalatın 10 milyar 792 milyon dolara, üçüncü ayda 23 milyar 636 milyon dolarlık ithalatın 13 milyar 533 milyon dolara karşılık gelen kısmı deniz yoluyla taşındı.

İlk çeyrekte yapılan 61 milyar 29 milyon dolarlık ithalat yükünün taşınmasında kara yolu ikinci sırada yer aldı. Bu yıl ocakta kara yoluyla 3 milyar 240 milyon dolarlık, şubatta 3 milyar 867 milyon dolarlık, martta 4 milyar 688 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirildi.

Hava yoluyla bu yılın ilk ayında 2 milyar 729 milyon dolarlık, ikinci ayında 2 milyar 520 milyon dolarlık, üçüncü ayında 2 milyar 607 milyon dolarlık ithalat kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

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