İhracatta en büyük yükü deniz yolları çekti

Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgiye göre, Genel Ticaret Sistemi kapsamında bu yılın ocak-mart döneminde 49 milyar 986 milyon dolarlık ihracat, 61 milyar 29 milyon dolarlık ithalat yapıldı.

İhracat hatlarında deniz yolu 29 milyar 643 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. Bunu 15 milyar 441 milyon dolarla kara yolu, 4 milyar 127 milyon dolarla hava yolu, 424 milyon dolarla diğer taşıma yolları ve 348 milyon dolarla demir yolu izledi.

Aylar itibarıyla bakıldığında, ocakta 15 milyar 25 milyon dolarlık ihracatın 8 milyar 726 milyon doları, şubatta 15 milyar 976 milyon dolarlık ihracatın 9 milyar 655 milyon doları, martta 18 milyar 983 milyon dolarlık ihracatın da 11 milyar 261 milyon doları deniz yoluyla gerçekleştirildi.

İHRACATIN DİĞER YOLLARI

Söz konusu dönemde deniz yoluyla yapılan ihracatı kara yoluyla yapılan dış satım takip etti. Bu dönemde yaklaşık 50 milyarlık dolarlık ihracat yükünün 15 milyar 441 milyon doları kara yoluyla taşındı.

Ocakta yapılan ihracatın 4 milyar 756 milyon doları, şubattaki ihracatın 4 milyar 985 milyon doları, marttaki ihracatın 5 milyar 699 milyon doları kara yoluyla ilgili ülkelere gönderildi.