'Açıkça' dedi 2026 asgari ücretini duyurdu! 'Erdoğan'ın hassasiyeti var'

Asgari ücret önümüzdeki günlerde belli olacak. Milyonlarca çalışanın 2026'daki maaşını belirleyen Asgari Ücret Tespit Komisyonu dün ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Komsiyonun en önemli ismi olan TÜRK-İŞ ise ikinci toplantıya da katılmadı. Toplantı öncesi Bakan Vedat Işıkhan hem TÜRK-İŞ hem de HAK-İŞ'e ziyaretlerini gerçekleştirerek sendikaların taleplerini aldı.

Üçüncü toplantının ne zaman olacağı bilinmezken önümüzdeki günlerde asgari ücretin ne kadar olacağı kesinleşecek. Peki asgari ücret 2026'da ne kadar olacak? Asgari ücret için masada hangi rakamlar var? Milyonların gözü asgari ücretteyken SGK Eski Başmüfettişi İsa Karakaş TGRT Haber'e önemli açıklamalarda bulundu.

"RAKAM BELLİ"

Karakaş, "Açıkça konuşmak istiyorum. Kabine toplantısında aslında hükümetin öngördüğü rakam belli. İşverenlerin de maliyet hesabı zaten yapılmıştır. Dolayısıyla bir uzlaşma noktasına doğru zaten gidiliyor" sözlerini kullandı.

İŞÇİ VE İŞVEREN ORTADA BULUŞACAK MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın araya girmesi sonrası rakamların yükselmeye başladığını kaydeden Karakaş, "TÜRK-İŞ'in için katılmaması da olumlu bir etki oldu asgari ücretin belirlenmesi açısından. İşveren kesimiyle hükümet baş başa bu işi belirliyor. Yani gerçek bu. Yani TÜRK-İŞ katılmış olsaydı da süreç değişmiyor. Ancak bu tamamen ortaya çıktığı için biraz bir zor durum oldu ve Sayın Bakanımız artık işçi sendikalarına gidip gelmeye başladı. Şimdi işçi sendikaların talebiyle hükümet ve işverenlerin talebinin uyuşması zaten mümkün değil asla" dedi.

AÇLIK SINIRIN ALTNDA KALACAK!

Bu yıl açlık sınırının altında bir asgari ücretin belirleneceğini ifade eden Karakaş, bir hesap yaptığını kaydederek şunları söyledi:



"Şubat ayında asgari ücret cebe girdiği zaman girdiği zaman; açlık sınırına denk gelecek bir asgari ücretin belirlenmesi için en az yüzde 45 oranda bir zam yapılması gerekiyor. Yüzde 45 zaten çıkmayacağı için işçi sendikalarının buna imza atmaları mümkün değil. Çünkü varlık nedeni ortadan kalkacaktı. Benim yaptığım hesaplamaya göre şimdi 1,5 milyondan fazla iş yerine devlet asgari ücret desteği verip 9 aylık desteği göz önüne bulundurduğumuz zaman ortalama 2 milyar TL her ay asgari ücret desteği veriyor; İşsizlik sigortası fonundan. Kaba taslak bir hesap yaptığımız zaman bugünkü rakamlarla 2 bin TL'ye çıkarıldığı zaman 10.4 milyara denk gelecek. İşsizlik sigortasının dengelerini alt üst edecek. Hükümet bir yandan buradan bir maliyet hesabı yapıyor"



ASGARİ ÜCRET 2026'DA NE KADAR OLACAK?

Erdoğan'ın asgari ücret ile ilgili hassasiyetinin olduğunu kaydeden Karakaş, "Asgari ücret ne kadar artırılabilirse mevcut ekonomik program ve şartlar içerisinde onun üzerinde , böyle bir iradesinin olduğunu biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bütün bunların uzlaştırılıp bir rakam bulunmaya çalışıyor" şeklinde konuştu.



Asgari ücret için rakam da veren Karakaş, şu sözlerinin altını çizdi:



"Bu %20'lik rakamlar artık ortadan kalktı. Öteden beri söylediğimiz %25'in altında bir asgari ücretin olmayacağını söyleyebiliriz. Az önce ifade ettiğim Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklaması TÜRK-İŞ'in katılmamasıyla birlikte bu rakam biraz yüksek olabilir. Şimdi yüzde 32'ye kadar çıkma durumu olabilir. Gerçekleşen enflasyona göre göz önünde bulundurduğumuz zaman maksimum %32'ye kadar çıkabilir benim analizime göre. Bu son gelişmelerle birlikte en fazla %30 diyordum artık %32'ye kadar çıkabilir"



Karakaş, 29 bin TL'ye kadar asgari ücretin çıkabileceğini belirterek, "Yani 30 bin TL olması için daha yüksek bir oran gerekiyor. Yani 30 bin TL olması için en az %36 civarında bir rakam gerekiyor" deyip sözlerini tamamladı.

ZAM ORANI İHTİMALLERİNE GÖRE ASGARİ ÜCRET SENARYOLARI

Asgari ücrete yüzde 20 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 26 bin 524 TL'ye çıkacak.

Asgari ücrete yüzde 25 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 27 bin 630 TL'ye çıkacak.

Asgari ücrete yüzde 30 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 28 bin 735 TL'ye çıkacak.

Asgari ücrete yüzde 35 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 29 bin 840 TL'ye çıkacak.

Asgari ücrete yüzde 40 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 30 bin 945 TL'ye çıkacak.