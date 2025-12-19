FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

'Açıkça' dedi 2026 asgari ücretini duyurdu! 'Erdoğan'ın hassasiyeti var'

Asgari ücret ne kadar olacak? Dün gerçekleştirilen ikinci toplantının öncesi Ankara'da sıcak saatler yaşanmıştı. Bakan Vedat Işıkhan'ın önce TÜRK-İŞ ardından HAK-İŞ'e gerçekleştirdiği ziyaretler sonrası komisyona katılmıştı. Üçüncü toplantının tarihi netleşmezken SGK Eski Başmüfettişi İsa Karakaş, asgari ücret için önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

'Açıkça' dedi 2026 asgari ücretini duyurdu! 'Erdoğan'ın hassasiyeti var'
Ezgi Sivritepe

Asgari ücret önümüzdeki günlerde belli olacak. Milyonlarca çalışanın 2026'daki maaşını belirleyen Asgari Ücret Tespit Komisyonu dün ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Komsiyonun en önemli ismi olan TÜRK-İŞ ise ikinci toplantıya da katılmadı. Toplantı öncesi Bakan Vedat Işıkhan hem TÜRK-İŞ hem de HAK-İŞ'e ziyaretlerini gerçekleştirerek sendikaların taleplerini aldı.

Açıkça dedi 2026 asgari ücretini duyurdu! Erdoğan ın hassasiyeti var 1

Üçüncü toplantının ne zaman olacağı bilinmezken önümüzdeki günlerde asgari ücretin ne kadar olacağı kesinleşecek. Peki asgari ücret 2026'da ne kadar olacak? Asgari ücret için masada hangi rakamlar var? Milyonların gözü asgari ücretteyken SGK Eski Başmüfettişi İsa Karakaş TGRT Haber'e önemli açıklamalarda bulundu.

Açıkça dedi 2026 asgari ücretini duyurdu! Erdoğan ın hassasiyeti var 2

"RAKAM BELLİ"

Karakaş, "Açıkça konuşmak istiyorum. Kabine toplantısında aslında hükümetin öngördüğü rakam belli. İşverenlerin de maliyet hesabı zaten yapılmıştır. Dolayısıyla bir uzlaşma noktasına doğru zaten gidiliyor" sözlerini kullandı.

İlginizi Çekebilir

Sanayicilerden asgari ücret mesajı geldi

Sanayicilerden asgari ücret mesajı geldi

 Asgari ücret sonrası sil baştan değişecek

Asgari ücret sonrası sil baştan değişecek

 Asgari ücret görüşmelerinde ikinci toplantı sona erdi

Asgari ücret görüşmelerinde ikinci toplantı sona erdi

 Asgari ücret toplantısı öncesi TÜRK-İŞ'ten açıklama!

Asgari ücret toplantısı öncesi TÜRK-İŞ'ten açıklama!

İŞÇİ VE İŞVEREN ORTADA BULUŞACAK MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın araya girmesi sonrası rakamların yükselmeye başladığını kaydeden Karakaş, "TÜRK-İŞ'in için katılmaması da olumlu bir etki oldu asgari ücretin belirlenmesi açısından. İşveren kesimiyle hükümet baş başa bu işi belirliyor. Yani gerçek bu. Yani TÜRK-İŞ katılmış olsaydı da süreç değişmiyor. Ancak bu tamamen ortaya çıktığı için biraz bir zor durum oldu ve Sayın Bakanımız artık işçi sendikalarına gidip gelmeye başladı. Şimdi işçi sendikaların talebiyle hükümet ve işverenlerin talebinin uyuşması zaten mümkün değil asla" dedi.

Açıkça dedi 2026 asgari ücretini duyurdu! Erdoğan ın hassasiyeti var 3

AÇLIK SINIRIN ALTNDA KALACAK!

Bu yıl açlık sınırının altında bir asgari ücretin belirleneceğini ifade eden Karakaş, bir hesap yaptığını kaydederek şunları söyledi:

"Şubat ayında asgari ücret cebe girdiği zaman girdiği zaman; açlık sınırına denk gelecek bir asgari ücretin belirlenmesi için en az yüzde 45 oranda bir zam yapılması gerekiyor. Yüzde 45 zaten çıkmayacağı için işçi sendikalarının buna imza atmaları mümkün değil. Çünkü varlık nedeni ortadan kalkacaktı. Benim yaptığım hesaplamaya göre şimdi 1,5 milyondan fazla iş yerine devlet asgari ücret desteği verip 9 aylık desteği göz önüne bulundurduğumuz zaman ortalama 2 milyar TL her ay asgari ücret desteği veriyor; İşsizlik sigortası fonundan. Kaba taslak bir hesap yaptığımız zaman bugünkü rakamlarla 2 bin TL'ye çıkarıldığı zaman 10.4 milyara denk gelecek. İşsizlik sigortasının dengelerini alt üst edecek. Hükümet bir yandan buradan bir maliyet hesabı yapıyor"
Açıkça dedi 2026 asgari ücretini duyurdu! Erdoğan ın hassasiyeti var 4

ASGARİ ÜCRET 2026'DA NE KADAR OLACAK?

Erdoğan'ın asgari ücret ile ilgili hassasiyetinin olduğunu kaydeden Karakaş, "Asgari ücret ne kadar artırılabilirse mevcut ekonomik program ve şartlar içerisinde onun üzerinde , böyle bir iradesinin olduğunu biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bütün bunların uzlaştırılıp bir rakam bulunmaya çalışıyor" şeklinde konuştu.
Açıkça dedi 2026 asgari ücretini duyurdu! Erdoğan ın hassasiyeti var 5

Asgari ücret için rakam da veren Karakaş, şu sözlerinin altını çizdi:

"Bu %20'lik rakamlar artık ortadan kalktı. Öteden beri söylediğimiz %25'in altında bir asgari ücretin olmayacağını söyleyebiliriz. Az önce ifade ettiğim Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklaması TÜRK-İŞ'in katılmamasıyla birlikte bu rakam biraz yüksek olabilir. Şimdi yüzde 32'ye kadar çıkma durumu olabilir. Gerçekleşen enflasyona göre göz önünde bulundurduğumuz zaman maksimum %32'ye kadar çıkabilir benim analizime göre. Bu son gelişmelerle birlikte en fazla %30 diyordum artık %32'ye kadar çıkabilir"
Açıkça dedi 2026 asgari ücretini duyurdu! Erdoğan ın hassasiyeti var 6

Karakaş, 29 bin TL'ye kadar asgari ücretin çıkabileceğini belirterek, "Yani 30 bin TL olması için daha yüksek bir oran gerekiyor. Yani 30 bin TL olması için en az %36 civarında bir rakam gerekiyor" deyip sözlerini tamamladı.

ZAM ORANI İHTİMALLERİNE GÖRE ASGARİ ÜCRET SENARYOLARI

Asgari ücrete yüzde 20 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 26 bin 524 TL'ye çıkacak.
Asgari ücrete yüzde 25 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 27 bin 630 TL'ye çıkacak.
Asgari ücrete yüzde 30 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 28 bin 735 TL'ye çıkacak.
Asgari ücrete yüzde 35 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 29 bin 840 TL'ye çıkacak.
Asgari ücrete yüzde 40 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 30 bin 945 TL'ye çıkacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Sıfır' otomobil kampanyaları sürüyor! 240 bin TL indirim için son günler'Sıfır' otomobil kampanyaları sürüyor! 240 bin TL indirim için son günler
En ucuz yıl sonu kredileri! Konut, ihtiyaç ve taşıtta en düşük faizlerEn ucuz yıl sonu kredileri! Konut, ihtiyaç ve taşıtta en düşük faizler

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman asgari ücret 2026
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şamil Tayyar: "Uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış"

Şamil Tayyar: "Uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış"

GAİN soruşturması: 3 şüpheli tutuklandı

GAİN soruşturması: 3 şüpheli tutuklandı

Kupada inanılmaz maç! Sadece 10 dakikada geri döndüler

Kupada inanılmaz maç! Sadece 10 dakikada geri döndüler

Gözaltına alınıp serbest bırakılan Danla Bilic'ten ilk açıklama

Gözaltına alınıp serbest bırakılan Danla Bilic'ten ilk açıklama

Öğrenmek için para bile teklif etti: Terzi, çiftçi, şoförlükten o işe geçti

Öğrenmek için para bile teklif etti: Terzi, çiftçi, şoförlükten o işe geçti

2 rakam verdi: 'Birinin altında olmayacak, birini geçmeyecek'

2 rakam verdi: 'Birinin altında olmayacak, birini geçmeyecek'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.