'İşverenin itirazı yok' Asgari ücreti bu sözlerle açıkladı 'Yukarıya çekecek'

Asgari ücret için geri sayım başladı. Günler sonra asgari ücretin 2026'da ne kadar olacağı merak ediliyor. Bu sene asgari ücret görüşmeleri TÜRK-İŞ'in masaya oturmaması gölgesinde gerçekleşiyor. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde üçüncü toplantının ne zaman gerçekleşeceği ise merak ediliyor.

GÖZLER KOMİSYONDA

Ekol TV'ye konuşan SGK Uzmanı Murat Göktaş, asgari ücret için önemli açıklamalarda bulundu. Göktaş, "Komisyonla ilgili son bir aya kadar hiç konuşma yapılmadı. Komisyon yapısı değişip değişmeyeceği ve benzeri konularda ama Aralık ayı başında komisyon yapısının değişebileceğine ilişkin bir danışma kurulu toplantısı yapıldı. Biliyorsunuz bir asgari ücret görüşmesi şeklinde değil de asgari ücret komisyonu yapısına ilişkin bir toplantı yapıldı ve TÜRK-İŞ'i Ramazan Ağar temsil etmişti orada. Orada komisyon yapısı ile ilgili hükümet tarafının işte bir üyeye düşürülmesi, işçi işveren tarafının da beşer üyeyle temsil edilmesine ilişkin bir teklif gelmişti" sözlerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

İşçi tarafının hiç masada görülmeme ihtimalinin olduğunu söyleyen Göktaş, "Aralık ayı bitmek üzere. Aralık ayında asgari ücretin resmileşmesi ve yayınlanması gerekiyor. Ocak ilk haftasında herhangi problem yaşanmaması için. Daha önce son toplantılarda görmüyorduk ama ilk defa bütün toplantı süreci boyunca işçi tarafının masada resmi olarak bulunmadıklarını gördük" dedi.



TÜRK-İŞ'in masada bulunmamasının taleplerini dile getirmediklerinin anlamına gelmediğini belirten Göktaş, "Çünkü zaman zaman yaptığı açıklamalardan işçi tarafının beklentilerini görebiliyoruz. Bir 39.500 lira gibi bir beklentiler olduğu açıklanmıştı. Bu yılki enflasyonla birlikte bir de refah payı eklenerek işçiye ödenmesi gerektiği talep edildiği için aşağı yukarı taleplerin içeriği ve boyutu biraz komisyon tarafından ve kamuoyu tarafından anlaşılmış oldu" cümlelerini sarf etti.



TÜRK-İŞ TOPLANTILARA KATILMIYOR

Göktaş asgari ücret için söylemlerine şu şekilde devam etti:

"Zam oranını yukarıya doğru çekeceğini düşünüyorum. Komisyon toplantısına katılıp karar verildikten sonra son toplantıya geçen katılmadıkları gibi katılmasalar çok bir şey değişmeyecekti ama şimdi daha fazla gerilmemesi için ve işçi tarafının tamamen dışarıda bırakılmaması için birazcık daha işçilerin talebine yakın rakamlara doğru biraz seyredeceğini, bunun lehte kullanılacağını düşünüyorum"

ERDOĞAN'DAN UYARI GELMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde TİSK ziyaretinde "Taşın altına elinizi koyun" demesini de hatırlatan Göktaş, asgari ücretin yukarıya çekilmesi için bir uyarının da olduğunu hatırlattı.



Göktaş, "Dolayısıyla istediğimiz rakamı çıkartırız gibi değil de çıkabilecek hükümetin de olur verebileceği, işveren tarafından olur verebileceği en yüksek rakama ulaşacağını düşünüyorum. Bunun da minimum yüzde 25 olacağını düşünüyorum" dedi ve hedef enflasyona göre bir zammın yapılacağını kaydetti.



"İŞVERENİN İTİRAZI YOK"

Enflasyonun sebebinin en son asgari ücretlilerin olduğunu belirten Göktaş, işverenler ile ilgili yaptığı görüşmelere de şu şekilde değindi:

"Hiçbirinin itirazı yok. Yani verelim %30 da verelim diyor ama oradaki temel sorun şu; Asgari ücrete komşu dediğimiz ücretler ile genel ücretlerin de aynı seviyede artışına ilişkin neredeyse bir tahammül oluştu sahada. Yani bugün eğer %25 olursa asgari ücret bütün çalışanlar %25 kesin bir zam bekliyorlar. %30 olursa da %30 civarında bekliyorlar. Dolayısıyla sadece asgari ücretleri değil bütün çalışanları ilgilendiren bir konu haline geldi"