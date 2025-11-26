İhtiyaç kredisi en düşük oran: İşte 24 ay vade ile 125 bin TL'nin aylık taksidi

İhtiyaç kredisi faiz oranı ne kadar oldu? Nakit ihtiyacı bulunan vatandaşlar, bankalar tarafından sunulan ihtiyaç kredisi faiz oranlarını araştırıyor. Rakamlar, ihtiyaç kredisinin tutarına ve vadesine göre değişkenlik gösterebiliyor. Peki, 26 Kasım 2025 itibarıyla en uygun ihtiyaç kredisi faiz oranı ne kadar oldu? İşte detaylar...
2 yıllık yani 24 ay vadeli ihtiyaç kredisinde en düşük oran olarak yüzde 2,99 öne çıkıyor. Bu orana göre 125 bin TL kredinin geri ödeme tablosu ise şöyle:
Bir yandan da gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. TCMB'nin 11 Aralık 2025'te gerçekleştireceği toplantıdan nasıl bir faiz kararı çıkacağı merak ediliyor. Bu doğrultuda bankaların faiz oranlarında da nasıl bir değişim yaşanacağı takip ediliyor.
