İhtiyaç kredisi en düşük oran: İşte 24 ay vade ile 125 bin TL'nin aylık taksidi

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar ihtiyaç kredisi faiz oranlarını araştırmaya devam ediyor. Bankalar tarafından müşterilerine farklı faiz oranları sunulabiliyor. Peki, ihtiyaç kredisi en uygun faiz oranı ne kadar? 125 bin TL'nin 24 ay vadede geri ödemesi ve aylık taksidi ne kadar oldu? İşte detaylar...

Hande Dağ

İhtiyaç kredisi faiz oranı ne kadar oldu? Nakit ihtiyacı bulunan vatandaşlar, bankalar tarafından sunulan ihtiyaç kredisi faiz oranlarını araştırıyor. Rakamlar, ihtiyaç kredisinin tutarına ve vadesine göre değişkenlik gösterebiliyor. Peki, 26 Kasım 2025 itibarıyla en uygun ihtiyaç kredisi faiz oranı ne kadar oldu? İşte detaylar...

24 AY VADE 125 BİN TL İHTİYAÇ KREDİSİNİN GERİ ÖDEMESİ

2 yıllık yani 24 ay vadeli ihtiyaç kredisinde en düşük oran olarak yüzde 2,99 öne çıkıyor. Bu orana göre 125 bin TL kredinin geri ödeme tablosu ise şöyle:

  • Kredi tutarı: 125 bin TL
  • Kredi vadesi: 24 ay
  • Faiz Oranı: Yüzde 2,99
  • Aylık taksit: 8 bin 104 TL
  • Toplam geri ödeme: 195 bin 209 TL

Bir yandan da gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. TCMB'nin 11 Aralık 2025'te gerçekleştireceği toplantıdan nasıl bir faiz kararı çıkacağı merak ediliyor. Bu doğrultuda bankaların faiz oranlarında da nasıl bir değişim yaşanacağı takip ediliyor.

