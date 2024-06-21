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Son 3 ayın en düşük seviyesi! İhtiyaç kredisinde faiz oranları geriledi: 100 bin TL'nin geri ödemesi...

21.06.2024 10:18
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Mart ayında hem politika faizi hem de ihtiyaç kredisi oranları zirveyi görmüştü. Son günlerde gecelik faizlerdeki belirgin gerileme dikkat çekerken dün akşam da 3 ayın en düşük oranı görüldü. Yine, nisan ayında zirveyi gören mevduat faizlerinde de bariz bir gerileme söz konusu. Öte yandan bazı bankaların sunduğu en düşük ihtiyaç kredisi faizlerine bakıldığında da, 100 bin TL’nin 12 ay vadeli geri ödemesi 136 bin TL’ye geriledi.

Son 3 ayın en düşük seviyesi! İhtiyaç kredisinde faiz oranları geriledi: 100 bin TL'nin geri ödemesi...

Son dönemde TL likiditesi arttı, buna karşılık Merkez Bankasından sıkı para politikası kapsamında hamleler gelmeye devam ediyor. Faizlerin son dönemdeki gerilemesine karşı TL likiditesi farklı araçlarla çekilmeye çalışılıyor.

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FAİZDE 3 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

Türkiye gazetesinde yer alan detaylara göre; parasal aktarım mekanizması için dikkatle takip edilen ve Mart PPK öncesinde %46,50 seviyesinde bulunan gecelik faizler, son 3 aylık dönemde, ağırlıklı olarak %52,99’da konumlandırılmaya çalışıldı. Ancak son günlerde belirgin gerileme dikkat çekiyor. 5 Haziran’da %52,83 seviyesinde bulunan gecelik faiz, dün yüzde 47,02’ye kadar geriledi. Böylece gecelik faizlerde son 3 ayın en düşük seviyesi görüldü.

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GÖZLER PPK TOPLANTISINDA

TCMB tarafından 21 Mart tarihli Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizi yüzde 50 seviyesine çıkarılmıştı. O tarihten itibaren kurlarda yatay bir görünüm öne çıkarken, aylık TÜFE göstergelerinde yüzde 3’ün üzerinde seyir devam etti. Son haftalarda TL mevduat faizlerinde gerileme dikkat çekerken, gelecek hafta gerçekleşecek haziran ayı PPK toplantısından yeni tedbirler gelebileceği belirtiliyor.

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MEVDUAT FAİZLERİ DE GERİLEDİ

TCMB tarafından açıklanan verilere göre en yaygın vade olarak öne çıkan 1-3 ay arası vadede TL mevduatlara uygulanan faiz oranı %68,88 ile 19 Nisan haftasında zirve yapmıştı. KKM dahil ortalama oranı ifade eden bu faizde, 7 Haziran haftasında %60,95’e kadar gerileme yaşandı. Bugün sadece TL mevduatlara sunulan oranlar ise yüzde 58-59 bandından yüzde 47-50 bandına geriledi.

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KREDİ FAİZLERİNDE SON DURUM

Yine Merkez Bankası verilerine göre ihtiyaç kredisi faiz oranlarında da bu yıl 29 Mart haftasında tüm bankaların ortalamasında %86,15 ile zirve görülmüştü. 7 Haziran rakamlarına göre ortalama ihtiyaç kredisi faiz oranında %75,02’ye kadar gerileme gerçekleşti. Bazı bankalar tarafından sunulan en düşük ihtiyaç kredisi faizlerine göre ise 100 bin TL’nin 12 ay vadede geri ödemesi, 136 bin TL’ye kadar geriledi. Söz konusu geri ödeme; bütün bankaların ortalamasına göre bugün bile 150 bin TL’ye yakın seyrediyor.

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
Express

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Anahtar Kelimeler:
faiz Merkez Bankası
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