FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

İhtiyaç kredisinde yıl sonu indirimi! Konut, ihtiyaç ve taşıtta en düşük faizler

TCMB’nin faiz indiriminin ardından konut kredisi oranlarında düşüş yaşanmıştı. İhtiyaç kredilerinde ise bankaların kampanyaları öne çıktı. Peki en ucuz yıl sonu kredisini hangi banka veriyor? Konut, ihtiyaç ve taşıtta en düşük faiz nerede? İşte detaylar...

İhtiyaç kredisinde yıl sonu indirimi! Konut, ihtiyaç ve taşıtta en düşük faizler
Cansu Akalp

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan verilere göre, 12 Aralık ile sona eren haftada tüketici kredilerinin toplam hacmi 2 trilyon 829,90 milyar TL olarak gerçekleşti.

SON 4 HAFTANIN EN HIZLI ARTIŞI

Önceki haftaya göre tüketici kredisi hacminde yaklaşık 42 milyar liralık bir artış gözlemlendi. Bu artış, aynı zamanda son 4 haftanın da en hızlı artışı olarak dikkat çekti. Geçen hafta konut kredisi hacmi 3,8 milyar TL artarken, ihtiyaç kredisi bakiyesi 37 milyar ve taşıt kredileri 850 milyon TL yükseliş gösterdi.

KREDİLERDE YIL SONU ETKİSİ

TCMB’nin faiz indiriminin ardından konut kredisi oranlarında düşüş yaşanmıştı. İhtiyaç kredilerinde ise bankaların belli tutar ve vadelerde kampanyaları öne çıktı. Öte yandan otomobilde de yıl sonu kampanyaları devam ediyor. Bütün bu faktörlerin kredi hacmindeki artışta ekili olduğu belirtiliyor.

İhtiyaç kredisinde yıl sonu indirimi! Konut, ihtiyaç ve taşıtta en düşük faizler 1

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; En düşük oranlı konut, taşıt ve ihtiyaç kredileri hangi bankalarda? En ucuz kredi seçeneklerinde örnek geri ödeme tabloları nasıl oluşuyor? İşte yanıtı...

EN UCUZ KONUT KREDİLERİ

19 Aralık 2025 itibarıyla bankalarca sunulan en düşük oranlı konut kredileri şöyle:

Ziraat Bankası: %2,49
QNB: %2,64
Akbank: %2,65
Halkbank: %2,69
Garanti BBVA: %2,74

İhtiyaç kredisinde yıl sonu indirimi! Konut, ihtiyaç ve taşıtta en düşük faizler 2

1 MİLYON TL KREDİ/120 AY VADE

1 milyon TL konut kredisinin en düşük orana göre 10 yılda geri ödeme tablosu:

Kredi Tutarı: 1 milyon TL
Kredi Vadesi: 120 ay
Kredi Oranı: %2,49
Aylık Taksit: 26 bin 273 TL
Toplam Geri Ödeme: 3 milyon 152 bin 760 TL

EN UCUZ TAŞIT KREDİLERİ

19 Aralık 2025 itibarıyla bankalarca sunulan en düşük oranlı taşıt kredileri şöyle:

Kuveyt Türk: %3,01 (Kâr payı oranı)
Akbank: %3,10
Albaraka: %3,10 (Kâr payı oranı)
Türkiye Finans: %3,14 (Kâr payı oranı)
Garanti BBVA: %3,15

İhtiyaç kredisinde yıl sonu indirimi! Konut, ihtiyaç ve taşıtta en düşük faizler 3

250 BİN TL KREDİ/24 AY VADE

250 bin TL taşıt kredisinin en düşük orana göre 2 yılda geri ödeme tablosu:

Kredi Tutarı: 250 bin TL
Kredi Vadesi: 24 ay
Kredi Oranı: %3,01
Aylık Taksit: 16 bin 251 TL
Toplam Geri Ödeme: 391 bin 461 TL

EN UCUZ İHTİYAÇ KREDİLERİ

19 Aralık 2025 itibarıyla bankalarca sunulan en düşük oranlı ihtiyaç kredileri şöyle:

Alternatif Bank: %2,79
TEB: %2,99
QNB: %2,99
ON Dijital: %3,29
ING: %3,49

İhtiyaç kredisinde yıl sonu indirimi! Konut, ihtiyaç ve taşıtta en düşük faizler 4

125 BİN TL KREDİ/12 AY VADE

125 bin TL ihtiyaç kredisinin en düşük orana göre 1 yılda geri ödeme tablosu:

Kredi Tutarı: 125 bin TL
Kredi Vadesi: 12 ay
Kredi Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 13 bin 32 TL
Toplam Geri Ödeme: 156 bin 388 TL

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Sıfır' otomobil kampanyaları sürüyor! 240 bin TL indirim için son günler'Sıfır' otomobil kampanyaları sürüyor! 240 bin TL indirim için son günler
'Açıkça' dedi 2026 asgari ücretini duyurdu! 'Açıkça' dedi 2026 asgari ücretini duyurdu!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Aralık banka
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şamil Tayyar: "Uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış"

Şamil Tayyar: "Uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış"

GAİN soruşturması: 3 şüpheli tutuklandı

GAİN soruşturması: 3 şüpheli tutuklandı

Kupada inanılmaz maç! Sadece 10 dakikada geri döndüler

Kupada inanılmaz maç! Sadece 10 dakikada geri döndüler

Gözaltına alınıp serbest bırakılan Danla Bilic'ten ilk açıklama

Gözaltına alınıp serbest bırakılan Danla Bilic'ten ilk açıklama

Öğrenmek için para bile teklif etti: Terzi, çiftçi, şoförlükten o işe geçti

Öğrenmek için para bile teklif etti: Terzi, çiftçi, şoförlükten o işe geçti

2 rakam verdi: 'Birinin altında olmayacak, birini geçmeyecek'

2 rakam verdi: 'Birinin altında olmayacak, birini geçmeyecek'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.