İhtiyaç kredisini bunun için çekiyorlar: Masrafı 150 bin TL'yi buluyor!

2025 Aile Yılı ilan edilmesine rağmen boşanma davaları her geçen gün artıyor. Türkiye'de her yıl 200 bin kişi ayrılma kararı alıyor. Adliye koridorlarının yoğunluğunu oluşturan boşanma davalarının ekonomik yükü de her geçen gün artıyor.

EN YÜKSEK İL: İSTANBUL

Divorce Ajansı verilerine göre Türkiye’de boşanma oranı 2,1 olarak belirlendi. Türkiye bu oranla 30 ülke arasında 18’inci sırada yer alıyor. Türkiye'de boşanmanın en yüksek olduğu şehirler ise İstanbul, Ankara ve İzmir olurken; en düşük iller ise Şırnak, Muş ve Hakkari oldu.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, boşanma davasının yalnızca mahkeme masrafları yaklaşık 4 bin TL'yi buluyor. Anlaşmalı boşanma kararı alındığında avukat masrafı 50 bin TL'den başlarken çekişmeli davalarda 150 bin TL'ye kadar yükseliyor.

İHTİYAÇ KREDİSİ ÇEKMEYE BAŞLADILAR

Avukat ve mahkeme masrafı dışında nafaka, velayet, mal paylaşımı ve tazminat talepleri eklendiğinde masrafların üst sınırı neredeyse ortadan kalkıyor.

Mahkeme sürecinin uzaması, ödenmesi gereken ücretlerin yüksek olması nedeniyle birçok kişi ihtiyaç kredisi çekmeye başladı.