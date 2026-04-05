İhtiyaç Molası Ekonomisi: Neden Dinlenme Tesislerinde Her Şey Daha Pahalı?

Kabul edelim ihtiyaç molası verdiğimiz yerlerdeki ekonomi bildiğimiz ekonomiden farklı oluyor. Fiyatlar yükselişe geçiyor... Hep aldığımız ürünlerin fiyatları artık bildiğimiz fiyatlar olmuyor. Bu içeriğimizde tam olarak dinlenme tesislerinde neden her şeyin daha pahalı olduğunu açıklıyoruz, hazırsak başlayalım!

1. Esir pazar etkisi

Böyle yerlerde yolcu için seçenekler sınırlıdır. Otoyolda bir sonraki tesisin ne kadar uzakta olduğunu bilmemek, müşteriyi mevcut tesisteki fiyata razı eder. Rekabetin düşük olması fiyatları yukarı çeker. Buna da aslında esir pazar bir diğer ismiyle captive audience etkisi denir.

2. Lojistik zorluklar

Bu tesisler genellikle şehir merkezlerine uzaktır. Ürünlerin nakliyesi, personelin tesise ulaşımı ve hammadde tedariği normal bir işletmeye göre çok daha maliyetli olduğu için bu durum satış fiyatlarına da yansır.

3. Yüksek kira ve imtiyaz bedelleri

Otoyol üzerindeki stratejik noktaların kullanım hakları veya kira bedelleri, yüksek ihale bedelleri nedeniyle oldukça astronomik olabilmektedir. İşte bu yüzden işletmeci de bu maliyeti doğrudan ürün fiyatına yansıtır.

4. 7/24 kesintisiz hizmet maliyeti

Dinlenme tesisleri gece gündüz, bayram demeden her zaman çalışır. Vardiyalı çalışma sistemi, gece mesaisi ücretleri ve sürekli açık kalmanın getirdiği enerji maliyetleri de satış fiyatlarına eklenir.

5. Düşük sabit müşteri oranı

Şehirdeki bir kafe, sürekli gelen müşterisini tutmak için fiyatı dengeler. Tesislerde ise müşteri genellikle tek geçişliktir. İşletme, sürümden değil her bir tekil işlemden maksimum kârı hedeflemek zorunda kaldığı için bu durum fiyatlara da yansır.

6. Altyapı yatırımlarının büyüklüğü

Devasa otoparklar, yüzlerce kişinin aynı anda kullanabileceği tuvaletler ve geniş peyzaj alanları büyük yatırım gerektirir. Bu ve benzeri ücretsiz sunulan hizmetlerin bakım masrafları, satılan ürünlerin fiyatına gizlenir.

7. Personel maaşları ve imkanları

Şehirden uzak yerlerde kalifiye personel bulmak ve tutmak zordur. İşletmeler personeli orada tutabilmek için daha yüksek maaş veya servis, konaklama gibi ekstra imkanlar sunmak durumunda kalır.

8. Stok maliyeti ve israf

Talebin ne zaman yoğunlaşacağı tatil dönemleri haricinde genellikle belirsizdir. Taze gıda bulundurma zorunluluğu ve olası israf payı, bir risk primi olarak fiyatlara dahil edilir.