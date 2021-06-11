İki farklı uzmandan yorumladı! Çarpıcı altın fiyatları tahmini!

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yaptığı açıklamada şu an için altın alımlarını ertelemeniz gerektiğinden bahsetti. Hem dolar hem altın için altını çizen Memiş, "Agresif yükselişleri sağlıklı bulmuyorum. Bu nereye giderse gitsin gram altın 535 liraya kadar gitsin yine almam beklerim. Beklemenin sağlıklı olduğunu düşünüyorum" dedi.

Gram altın , haftaya 526 TL civarında başladıktan sonra küresel altın fiyatlarından ziyade dolar/TL’deki hareketleri takip ederek 505 TL’yi gördü. Sene başından bu yana yüzde 13,4 yukarıda olan gram altın, dolar/TL’deki yükselişten destek bulmuştu.

ABD'de enflasyon Mayıs ayında beklentileri aşarak yıllık yüzde 5 olarak gerçekleşirken aylık yüzde 0,6 olarak gerçekleşti. Enflasyon en son Ağustos 2008'de bu seviyelere ulaşmıştı. Enflasyon verisine ilişkin Bloomberg anketindeki beklentiler, tüketici fiyat endeksinde yıllık yüzde 4,7, aylık ise yüzde 0,5 artış yaşanacağı yönündeydi.

Memiş açıklamasında, kısa vadeli olarak geri çekilmeleri, alım fırsatı olarak değerlendirmek gerektiğini belirtti. Ayrıca altın fiyatlarının yıl içinde yine yükseleceğini ve 600 lira seviyelerine tekrardan çıkacağını da dile getirdi.

Bugün bir TV kanalına konuk olan Memiş, benzer açıklamaları burada da yaparak, düğünlerden dolayı fiziki altına talebin artacağını ve fiyatların ilerleyen günlerde daha da yükseleceğini belirtti.

"GRAM ALTIN 502 SEVİYESİNE KADAR DÜŞEBİLİR"

Gram altın fiyatının 502 TL seviyesinin altına düşmeyeceğini belirten Memiş, "Geri çekilme haftaya kadar sarkabilir, 500 TL seviyesinin altına da düşebilir fakat bu düşüşler alım fırsatıdır. Çünkü ABD'de yaşanan enflasyon riski halen devam ediyor. Bununla birlikte altın fiyatları artabilir" ifadelerini kullandı.

"ALTIN SAT KONUMUNA GEÇMİŞTİR"

Piyasalardaki son gelişmeleri değerlendiren Ekonomist Tunç Şatıroğlu takipçilerine sosyal medya üzerinden yorumlarını paylaşmaya devam ediyor.

Son paylaşımında gram altının sat konumuna geldiğine değinen Şatıroğlu şu açıklamayı yaptı:

Ons altın için dünkü veriler aslında nötr denebilir. Enflasyon var ama kalıcı değil o nedenle enflasyonun zirve yaptığı düşüncesi altındaki beklentiyi zayıflatırken, ücret enflasyonu olmaması Fed'in tapering veya faiz artışı konularına girmemesi anlamına geldiğinden pozitif.