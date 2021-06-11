FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İki farklı uzmandan yorumladı! Çarpıcı altın fiyatları tahmini!

İki farklı uzmandan yorumladı! Çarpıcı altın fiyatları tahmini!

11.06.2021 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın piyasasında, ABD enflasyon verisi ve Avrupa Merkez Bankası'nın para politikası toplantısı öncesinde düşüş trendine giren altın fiyatları, açıklamaların ardından haftayı düşüşle kapattı. Ünlü Ekonomist Tunç Şatıroğlu, altının sat konumuna geldiğini belirtirken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise her düşüşün alım fırsatı olduğunu tekrar vurguladı.

ABD'de enflasyon Mayıs ayında beklentileri aşarak yıllık yüzde 5 olarak gerçekleşirken aylık yüzde 0,6 olarak gerçekleşti. Enflasyon en son Ağustos 2008'de bu seviyelere ulaşmıştı. Enflasyon verisine ilişkin Bloomberg anketindeki beklentiler, tüketici fiyat endeksinde yıllık yüzde 4,7, aylık ise yüzde 0,5 artış yaşanacağı yönündeydi.

Haftaya yüzde 1,55 civarında başlayan 10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili faizi açıklanan enflasyon verisi sonrasında yüzde 1,43’e kadar gerilerken, Bloomberg Dolar Spot Endeksi 1.115 seviyesine kadar indi.

GRAM ALTIN HAFTAYI DÜŞÜŞLE KAPATTI

Gram altın, haftaya 526 TL civarında başladıktan sonra küresel altın fiyatlarından ziyade dolar/TL’deki hareketleri takip ederek 505 TL’yi gördü. Sene başından bu yana yüzde 13,4 yukarıda olan gram altın, dolar/TL’deki yükselişten destek bulmuştu.

SPORTTEGF

"BEKLEMENİN SAĞLIKLI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yaptığı açıklamada şu an için altın alımlarını ertelemeniz gerektiğinden bahsetti. Hem dolar hem altın için altını çizen Memiş, "Agresif yükselişleri sağlıklı bulmuyorum. Bu nereye giderse gitsin gram altın 535 liraya kadar gitsin yine almam beklerim. Beklemenin sağlıklı olduğunu düşünüyorum" dedi.

Memiş açıklamasında, kısa vadeli olarak geri çekilmeleri, alım fırsatı olarak değerlendirmek gerektiğini belirtti. Ayrıca altın fiyatlarının yıl içinde yine yükseleceğini ve 600 lira seviyelerine tekrardan çıkacağını da dile getirdi.

Bugün bir TV kanalına konuk olan Memiş, benzer açıklamaları burada da yaparak, düğünlerden dolayı fiziki altına talebin artacağını ve fiyatların ilerleyen günlerde daha da yükseleceğini belirtti.

"GRAM ALTIN 502 SEVİYESİNE KADAR DÜŞEBİLİR"

Gram altın fiyatının 502 TL seviyesinin altına düşmeyeceğini belirten Memiş, "Geri çekilme haftaya kadar sarkabilir, 500 TL seviyesinin altına da düşebilir fakat bu düşüşler alım fırsatıdır. Çünkü ABD'de yaşanan enflasyon riski halen devam ediyor. Bununla birlikte altın fiyatları artabilir" ifadelerini kullandı.

Dev kuruluştan 2022 altın tahmini geldi! İşte uzmanların altın yorumlarıDev kuruluştan 2022 altın tahmini geldi! İşte uzmanların altın yorumları

"ALTIN SAT KONUMUNA GEÇMİŞTİR"

Piyasalardaki son gelişmeleri değerlendiren Ekonomist Tunç Şatıroğlu takipçilerine sosyal medya üzerinden yorumlarını paylaşmaya devam ediyor.

Son paylaşımında gram altının sat konumuna geldiğine değinen Şatıroğlu şu açıklamayı yaptı:

Ons altın için dünkü veriler aslında nötr denebilir. Enflasyon var ama kalıcı değil o nedenle enflasyonun zirve yaptığı düşüncesi altındaki beklentiyi zayıflatırken, ücret enflasyonu olmaması Fed'in tapering veya faiz artışı konularına girmemesi anlamına geldiğinden pozitif.

Gram altın dolar kurundaki düşüşle SAT konumuna geçmiştir. Artık 503, 495 ve 488 destekleri takip edilecek. Dolar yorumumda olduğu gibi burada da 4 saatlikte aşırısı satış konumunda olduğumuz için gelen alımların tekrar 4 saatlikte AL konumuna döndürebileceğini düşünüyorum.

İşte Şatıroğlu'nun gram altın için paylaştığı grafik;

E3lkYuVXIAkcRl3


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü markalardan çok daha uygun fiyata bulabileceğiniz 15 muadil ürünÜnlü markalardan çok daha uygun fiyata bulabileceğiniz 15 muadil ürün
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Çıktığı baskülü kırdı, fiyatı ikinci el otomobil ile yarışıyorÇıktığı baskülü kırdı, fiyatı ikinci el otomobil ile yarışıyor
Anahtar Kelimeler:
gram altın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yeni kabus! İngiltere'de maymun çiçeği virüsü görüldü

Yeni kabus! İngiltere'de maymun çiçeği virüsü görüldü

Deniz salyasıyla ilgili ezber bozan iddia!

Deniz salyasıyla ilgili ezber bozan iddia!

Yıl sonu dolar tahmini 8,95'e yükseldi

Yıl sonu dolar tahmini 8,95'e yükseldi

Dev kuruluştan 2022 altın tahmini geldi!

Dev kuruluştan 2022 altın tahmini geldi!

Bakan Elvan'dan enflasyon ve döviz kuru açıklaması

Bakan Elvan'dan enflasyon ve döviz kuru açıklaması

Bu ilçede haftalık ev kirası ile Anadolu'da arsa alınır!

Bu ilçede haftalık ev kirası ile Anadolu'da arsa alınır!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Milyonlarca kişiye yapılandırma müjdesi

Milyonlarca kişiye yapılandırma müjdesi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yardım parası ne zaman yatacak?

Yardım parası ne zaman yatacak?

Benzin ve motorine yeni düzenleme!

Benzin ve motorine yeni düzenleme!

Altın satılır mı? Ünlü ekonomist açıkladı

Altın satılır mı? Ünlü ekonomist açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.