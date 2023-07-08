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İkinci el araçta sıfırı attılar fiyatları ‘sözde’ düştü! O ilan sahipleri bakın telefonda nasıl cevap verdiler…

08.07.2023 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticaret Bakanlığı’nın yeni aldığı karara göre ikinci el araç fiyatı, sıfırını geçemeyecek ancak kararla birlikte, bazı satıcılar hiç vakit kaybetmeden, akıllarınca uyanıklığın yolunu buldu. İlan sitelerinde sıfırları attılar, fiyatlar bir anda dibi gördü fakat sadece görünürde bir düşüş oldu. O ilan sahipleri telefonla arandıklarında, bakın ne yanıtlar verdiler!

İkinci el araçta sıfırı attılar fiyatları ‘sözde’ düştü! O ilan sahipleri bakın telefonda nasıl cevap verdiler…

İkinci el araba fiyatları ile ilgili yeni alınan karar sonrası ilan sitelerindeki fiyatları göre şaştı kaldı. Araç satıcılarının kurnazlığı bu kadarına da ‘pes’ dedirtti. Araç sahiplerinin yeni taktikleri ilan sitelerindeki fiyatlarından sıfırı atmak oldu. Ancak Ticaret Bakanlığı bu ilanların ardından yeni bir açıklama daha yaparak aldatıcı olan bu ilanlara da göz açtırılmayacağını belirtti.

KARARIN ARDINDAN İKİNCİ EL OTOMOBİL FİYATLARI DÜŞTÜ MÜ?

Galeri işletmecisi Semih Uysal yeni alınan kararla ilgili yaptığı açıklamasında “Otomobil fiyatlarında herhangi bir düşüş söz konusu değil. Ama ilanlarda araçları bir sıfır atarak araçları bin lira, bin 30 lira tarzında ilanlar girmeye başladılar. İlanlar bir kararla beraber bu hale geldi. İkinci el araç fiyatlarının sıfır araç fiyatlarını geçmemesi yönünde bir karar verildi. Fakat insanlar bunun da çevresinden dolaşmanın bazı yollarını buldular” ifadelerini kullandı.

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Aynı araçların ilan sitelerinde birkaç gün önce fiyatları bir buçuk, iki milyonu bulurken artık bu araçların yeni fiyatlarının bin 500, 2 bin lira arasında değiştiğini belirten Uysal açıklamasının devamında ise “Ticaret Bakanlığı bu konuda çok hızlı karar alarak yaptırımlara ve denetimlere başladı. Bu durumla ilgili de çok ciddi yaptırımların uygulanmasını bekliyoruz” dedi.

O İLAN SAHİPLERİ TELEFONDA BÖYLE CEVAP VERDİ

Show haber muhabiri ise bin 500, 2 bin liraya düşürülen o ilanlardan bir kaçını aradı ve aldığı cevaplar şu şekilde oldu:

  • Mavi araç için aramıştım.

Evet.

2

  • Fiyatı 2 milyon 615’den 2 bin 515 TL’ye düşmüş görünüyor ben mi yanlış gördüm.

Evet, evet. Çektik fiyatını aşağıya! 15 Temmuz’dan sonra cezai işlem olacak ona

-Siz o yüzden mi düşürdünüz? 2 bin 500 liraya alamayız değil mi?

Evet o yüzden düşürdük. Abi 2 bin 500 liraya anahtarını alamazsın arabanın.

3

  • 240 bin liradan 2 bin 400 liraya düşmüş görünüyor ilan sitesinde!

Zaten yine 240 bin lira abi.

  • Ama ilan sitesinde 2 bin 400 yazıyor.

Abi bazı şeyler yanlış olmuş ya!

  • Bu Ticaret Bakanlığı’nın yasağından ötürü mü? Sıfırları mı unuttunuz?

Yok abi. Evet sıfırları unutmuşuz.

  • Yani 2 bin 400 liraya bu arabayı alamaz mıyız?

Yok abi 2 bin 400 liraya 4 tekeri alamazsın yani!

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