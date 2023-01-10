İkinci el konutta fırsatçı oyunu! Bir gecede 400 bin TL arttı

Fırsatçılar yine boş durmadı. İkinci el konutlar için de düşük faizli bir kampanya üzerinde çalışıldığının açıklanması sonrasında internetteki ilan sitelerinde fiyatlar bir gecede akılalmaz derecede artırıldı. Yetkililer fahiş fiyat uygulayanlara ağır yaptırımlar olacağını açıkladı. Harekete geçen Hazine ve Maliye Bakanlığı, ilan sitelerinden 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren ilanların fiyatlarını isteyecek, fahiş olarak artırıldığı belirlenen konutlara kampanya desteği verilmeyecek.

BİR GECEDE 400 BİN TL ARTIRILDI

Orta gelirliye sıfır konut kampanyasının ardından ikinci el konutlar için de düşük faizli bir kampanya üzerinde çalışıldığı açıklandı, fırsatçılar da hemen harekete geçti. İkinci el konutların fiyatları bir gecede 350 bin ila 400 bin arasında artırıldı.

KAMPANYA DESTEĞİ VERİLMEYECEK

Show Haber'in haberine göre vatandaşlar duruma isyan ederken harekete geçen Hazine ve Maliye Bakanlığı, ilan sitelerinden 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren ilanların fiyatlarını istenecek ve o fiyatlar tek tek incelenecek. Fırsatçılık yaptığı belirlenenlere ise ceza yağacak. Fahiş olarak artırıldığı belirlenen konutlara kampanya desteği verilmeyecek.

