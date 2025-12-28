FİNANS

İlk gidenler 1000 TL hediye çekini kaptı! İndirimi duyan soğuğa aldırmadan geceden sıraya girdi

Denizli'de bir zincir market açılışındaki kampanyaları duyanlar akın etti. Vatandaşlar soğuğa aldırmadan gece yarısı marketin önüne gelip sıraya girmeye başladı. 9 saatlik bekleyişin ardından mağaza açılınca oluşan ilginç yoğunluk kameralara yansıdı.

Teknoloji ürünlerinde indirim hediye çekini duyan koştu geldi! Denizli'de zincir market açılışına vatandaşlar akın akın gitti.

1000 KİŞİYE 1000 TL'LİK HEDİYE ÇEKİ

Merkezefendi ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde bir zincir marketin şube açılışı yoğun ilgi topladı. Açılışa özel olarak oyun konsolu ve cep telefonu gibi teknoloji ürünlerinde indirim yapılacağının, ayrıca ilk 1000 kişiye 1000 TL değerinde hediye çeki verileceğinin açıklanması rağbet gördü.

GECEDEN GELİP SIRAYA GİRDİLER

Kampanyalardan yararlanmak isteyen vatandaşlar, gece saatlerinden itibaren marketin önüne gelerek açılış saatini bekledi. Bazı vatandaşlar yanlarında getirdikleri kamp sandalyelerinde oturarak beklerken, market önünde metrelerce uzunlukta kuyruk oluştu. Oluşan yoğunluk dronla görüntülendi.

9 SAAT BEKLEDİLER

Yaklaşık 9 saat süren bekleyişin ardından kapıların açılmasıyla birlikte vatandaşlar markete girdi. Açılışta çoğunlukla teknoloji ürünleri, et, kuru gıda ve mutfak ürünlerinin tercih edildiği görüldü. Yoğunluk nedeniyle zaman zaman alışverişte aksamalar yaşandı.

Öte yandan, bir vatandaşın iki Denizli horozuyla açılışa katılması dikkat çekti.

"1000 TL HEDİYE ÇEKİNİ DENİZLİ'DE İLK 1000 MÜŞTERİMİZE VERDİK"

Marketler Yöneticisi Uğur Ekiz, gross zincir market olarak Türkiye'de 11'inci mağazayı Denizli'de açtıklarını belirtip, “Gross mağazamızda 365 gün kaliteli, tek fiyat, hesaplı fiyat anlayışını Denizli halkıyla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Market olarak açılışa özel kampanyalar bulunuyor. Teknolojiden gıdaya, tekstilden tüm ürünlerde inanılmaz kampanyalar yaptık. Halkımızın teveccühü ve ilgisi çok yüksek, bu durum bizi çok mutlu etmektedir. Yaklaşık 40 bin çeşit ürün ile Denizli halkına hizmet ediyoruz. Türkiye'nin en büyük mağazasını Antalya'da açmak için planlamamızı yaptık. Türkiye'nin en büyük led ekranlarına sahibiz. Türkiye'nin gross yolculuğunda öncülük yapmaktan gurur duyuyoruz. Mağaza olarak açılışlarımızda geleneksel hale gelen 1000 TL hediye çekini Denizli'de ilk 1000 müşterimize verdik. Bu kampanya bizi çok mutlu ediyor, müşterilerimiz de çok mutlu ve ilgi çok yüksek, kampanyalarımızı büyüterek devam edeceğiz. Hediye çekilişi organizasyonumuzu düzenli ve planla şekilde kimseyi mağdur etmeden yaptık. Bu açılışımızdan dolayı herkes mutlu, bizde mutluyuz" dedi.

Gece saatlerinden itibaren kuyrukta beklediğini söyleyen vatandaşlardan Ahmet Sait Berkay, “Hediye çeki ve indirimleri duyunca geceden beri kuyrukta nöbet tuttum. Reklamları ve broşürleri gördüm. Özelikle teknolojik ürünlerdeki indirimde dolayı bekledim" dedi.

Market açılışına horozla gelen Okan Gökbudak ise Denizli'nin simgesi horozlarını kümeslerine götürürken market açılışı duyduğu için horozlarıyla gelip, açılışa renk katmak istediğini söyledi.

Teknolojik ürün almak için gece saatlerinde gelip, kuyrukta beklediğini belirten Göksun Tuncer de teknolojik ürünlerdeki kampanyadan faydalandığını ve ürünlerini uygun fiyata satın aldığını dile getirdi.

İlk gidenler 1000 TL hediye çekini kaptı! İndirimi duyan soğuğa aldırmadan geceden sıraya girdi 9Kaynak: DHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

