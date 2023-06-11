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İlk kadın başkanı olmuştu! Merkez Bankası'nda Hafize Gaye Erkan detayı... Siteye eklendi

11.06.2023 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığına atanan Dr. Hafize Gaye Erkan'ın öz geçmişi, Banka'nın internet sitesine eklendi. Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı olan Erkan'ın eğitim ve mesleki kariyeri dikkat çekti.

İlk kadın başkanı olmuştu! Merkez Bankası'nda Hafize Gaye Erkan detayı... Siteye eklendi

Merkez Bankası'nda yaşanan bayrak değişimi Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden biri oldu. 9 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Hafize Gaye Erkan, TCMB'nin ilk kadın başkanı oldu.

İNTERNET SİTESİNE EKLENDİ

Görevi Şahap Kavcıoğlu'ndan devralan Erkan'ın öz geçmişi, Banka'nın internet sitesine eklendi.

baskan

HAFİZE GAYE ERKAN'IN EĞİTİM VE MESLEKİ KARİYERİ

İstanbul'da 1979 yılında doğan Erkan, İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun olmasının ardından Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünü 2001'de tamamladı. Princeton Üniversitesi'nde yöneylem araştırması ve finans mühendisliği alanında doktora derecesi alan Erkan, Harvard Business School'da yönetim bilimleri ve Stanford Üniversitesi'nde liderlik üzerine 2 eğitim programını da tamamladı.

Kariyerine 2005 yılında Goldman Sachs'ta başlayan Erkan, burada görev yaptığı 9 yıl boyunca ABD'deki büyük bankalar ile sigorta şirketlerinin yönetim kurulları ve üst düzey yönetim ekiplerine bilanço yönetimi, stres testi ve sermaye planlaması, risk yönetimi, birleşme ve satın alma konularında danışmanlık hizmeti verdi.

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First Republic Bank'ta 2014 yılında çalışmaya başlayan Erkan, burada çalıştığı yaklaşık 8 yıl süresince eş icra kurulu başkanı (Co-CEO), başkan, yönetim kurulu üyesi, yatırım direktörü, mevduat direktörü ve risk eş direktörü olarak görev yaptı.

Merkezi ABD'de bulunan mücevher şirketi Tiffany & Co'da 2 yıl yönetim kurulu üyesi olan Erkan, 2022'de, Fortune 500'de yer alan küresel finans danışmanlığı şirketi Marsh McLennan'ın yönetim kuruluna katıldı.
Bankacılık, yatırım, risk yönetimi, teknoloji ve dijital inovasyon konularında uzmanlığa sahip olan Erkan, Princeton Üniversitesi Yöneylem Araştırması ve Finansal Mühendislik Bölümü Danışma Konseyi'nde de görev yaptı.

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