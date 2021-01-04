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İmam maaşı zammı 2021 son durum... 2021 İmam zammı ne kadar oldu? En yüksek ve en düşük İmam maaşları kaç para oldu, ne kadar zam geldi?

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.01.2021 09:35 | Son Güncelleme

Son dakika imam maaşları 2021 zammı araştırılıyor. İmam zamları bugün açıklanıyor. Bugün açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon oranıyla birlikte İmamların Ocak ve Temmuz ayları arasında yani 2021'in ilk 6 aylık diliminde alacağı maaş zammı da açıklanacak. En düşük ve en yüksek İmam maaşları bugün itibari ile açıklanacak. Peki 2021 imamların maaşları ne kadar oldu? İşte son dakika imam maaş zammı gelişmeleri...

İmam maaşı zammı 2021 son durum... 2021 İmam zammı ne kadar oldu? En yüksek ve en düşük İmam maaşları kaç para oldu, ne kadar zam geldi?

Asgari ücretin belli olmasının ardından gözle imam maaşı zammına çevrildi. Son 5 aylık dönemde TÜFE yüzde 7.03 oldu. Aralık enflasyonu yüzde 1 çıkarsa yılbaşında memur enflasyon farkı dahil yüzde 7.1, emekli yüzde 8.1 zam alacak. Açıklanan enflasyon oranları imam maaşlarını etkilemesinden dolayı birçok emekli ve memur, 2021 yılında ne kadar maaş alacağını hesaplamaya başladı. Toplu sözleşme gereği 6 aylık dilimlerde hesaplanan enflasyon oranına göre 2021 imam maaşları belli oluyor. İmam 2021 zammı son durum nedir araştıran vatandaşlar, 2021 imam maaşı zammı ne kadar olacak öğrenmek istiyor.

2020'DE İMAM MAAŞLARI NE KADARDI?

Geçtiğimiz Temmuz ayında (1/4) Vaiz maaşları 5.536 liradan 5.854 liraya, imam
maaşları ise 3.272 liradan 3.460 liraya yükselmişti. 2021 yılında ne kadar zam olacağı açıklandığında haberimizde yer alacaktır.

İMAM MAAŞ ZAMMI 2021'DE NE KADAR?

Memur maaş zamları aynı oranlarda yapılsa da memurların mesleklerine göre farklı oranlarda maaşlarına yansıyor. Buna göre İmam, imam, öğretmen ve İmam gibi birçok mesleğin maaşları güncelleniyor ve kendi aralarında da değişiklik gösteriyor. Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin gözü, bugün açıklanacak aralık ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Toplu sözleşmeden kaynaklı olarak geçen yılın ikinci yarısında yüzde 4 zam alan devlet memurları, aralık ayında TÜFE'nin sabit kalması veya aylık enflasyonun yüzde 3,03'ten fazla düşmemesi halinde enflasyon farkı alacak. Bugün belli olacak olan memur zammı ile İmam maaşları da belli olacak. Gelişmeleri haberimizde yer veriyor olacağız.

İşte son dakika emekli ve memur maaşları gelişmeleri...

2021 MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN GELECEK? İŞTE YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ

Toplu sözleşmeye göre memur zamları yılda iki kez yapılıyor. Haziran ayı enflasyon oranı açıklandıktan sonra memurlar için bir yılda yapılan ikinci ve son zam da yapılmış oluyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı'nın yaptığı açıklamaya göre 2021 memur maaşları tahmini rakamlarda belli olmuş oldu. Bu rakamlar şimdilik tahmini olarak yapıldığını vurgulamakta fayda var. Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. Bu zamlardan memurlarla birlikte emekliler de faydalanıyor. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini oranının açıklanmasıyla memur ve emeklilere 2021 yılında yapılacak zammın ne kadar olacağını hesaplamak istiyor. Zamlar toplu sözleşmede de yer aldığı gibi 6 aylık dilimlerde hesaplanıyor. 2021 Ocak ayında memur maaşlarına zam oranının ne kadar olduğu net olarak bugün açıklanacak.

ARALIK AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Aralık ayının enflasyon oranının açıklanmasını bekleyen binlerce vatandaş, 2020 yıl sonu enflasyon oranı ne zaman açıklanacak sorusuna cevap arıyor. Memur ve emeklilerin zam oranını belirleyecek olan Aralık ayı enflasyon oranı bugün saat 10:00'da belli olacak.

Henüz TÜİK Aralık ayına ait enflasyon oranını açıklanmadı fakat, ekonomistlerin beklenti anketi sonuçlandı. Peki, Aralık ayı enflasyon beklentisi nedir? TÜİK, TEFE, TÜFE 2020 Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

Yapılan ankete göre ekonomistlerin Aralık ayına ilişkin enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,02 olarak açıklandı. AA Finans'ın yaptığı ankete katılan ekonomistlerin Aralık ayı beklenti anketine ilişkin en yüksek yüzde 1,91 açıklanırken en düşük ise 1,02 oldu.

Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,02) göre bir önceki ay yüzde 14,03 olan yıllık enflasyonun yüzde 14,34'e çıkacağı hesaplanıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, kasımda bir önceki aya göre yüzde 2,30 artış göstermişti.

KASIM ENFLASYON ORANI DA AÇIKLANDI

Enflasyon Kasım'da yüzde 2,3 artarken, yıllık bazda yüzde 14,03 oldu. Ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,75, en yüksek yüzde 1,80 aralığında yer almıştı. Enflasyon kasım ayında yılın zirvesini gördü. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre tüketici fiyat endeksi Kasım'da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,03 artış kaydetti. Aylık bazda artış ise yüzde 2,3 oldu. Bugünkü enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri de ocak ayında yüzde 7'lik zam alacak. Kesin zam oranı Aralık enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 4 Ocak'ta belli olacak.

MEMUR ZAMMI HANGİ AYIN MAAŞINA YANSIYACAK?

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

Öte yandan, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.

2021 EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARINA NE KADAR ZAM GELECEK?

Hemşire, hemşire, düz memur, öğretmen, imam, kamu görevlisi gibi devlet kadrosunda çalışan memurlara yüzde 3 oranında maaş zammı uygulanacak. Emekli memurlar ve çalışan memurlar ile ilgili olarak yürütülen 2019 yılı 5. dönem toplu sözleşme görüşmelerinin sonucuna göre; 2020 ve 2021 yılı birçok özlük hakkı ve maaş zam oranları belirlenerek alınan kararlar imza altına alınmıştı. Ocak 2021 memur maaşlarına enflasyon oranı ekleyebilmek için, açıklanan enflasyon oranlarının şu an içinde bulunduğumuz 2021 ikinci altı aylık diliminde yüzde 3'ten daha fazla açıklanması gerekiyor. Toplu sözleşme gereğince hakem heyeti tarafından memurlara 2021 yılı için yüzde 3 + yüzde 3 oranında zam yapılması ilan edilmiş ve imzalanmıştı. Buna duruma göre, 2020'nin ikinci yarısındaki açıklanan enflasyon oranı yüzde 4.49 olarak da gerçekleşebilir. Emekli ve memurların bu hesaba göre 2021 Ocak ayında alacakları zam oranı yüzde 3.49 olacak gibi görünüyor.

2021 MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Memur emeklisi ve memurların yapılan yüzde 3'lük artışa ek olarak yüzde 0.62 farkı çıktığı görülüyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı 4 aylık enflasyon oranına göre yüzde 4.62 olma ihtimali duruyor. Memur maaş zammının açıklanması için son olarak 2 veri kaldı. 3 Ocak 2021'de açıklanacak enflasyon oranı ile milyonlarca emekli ve memurun zam oranı belirlenecek. Bugünkü enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri de ocak ayında yüzde 7'lik zam alacak. Kesin zam oranı aralık enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 4 Ocak'ta belli olacak. Peki emekli ve memur zamları nelerden etkileniyor?

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞ ZAMLARI NELERDEN ETKİLENİYOR?

2021 yılında memurların maaş artış zamları ilk 6 aylık süreçte yüzde 3 olurken, 2021 yılının ikinci aylık döneminde ise yüzde 3 maaş zammı uygulanacak. Memurlara yapılan 2021 memur ve emekli maaş zammı memurların eğitim seviyeleri, medeni durumu, derece, kademe, çocuklu, bekar ve hizmet süresi gibi etkenlere göre değişiklik gösteriyordu.

2020 Temmuz ayında belirlenen yüzde 5,75 zamla birlikte oluşan memur maaş zamları aşağıdaki tabloya göre belirtilmiştir.

MAAŞ 1

MAAŞ 2

MAAŞ 3

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