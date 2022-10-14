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İmar barışı çıkacak mı? Yeni imar affı olacak mı? Binlerce kişi merakla bekliyor

14.10.2022 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İmar barışı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. İmar mevzuatına veya ruhsata aykırı yapılara verilecek yapı kayıt belgesiyle vatandaşların imar sorunlarının çözülmesi için belirli dönemlerde imar barışı getirilebiliyor. Konu ile ilgili son açıklama BBP Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici tarafından yapıldı. Peki, İmar barışı çıkacak mı? Yeni imar affı olacak mı?

İmar barışı çıkacak mı? Yeni imar affı olacak mı? Binlerce kişi merakla bekliyor

İmar barışı ile ilgili son gelişme BBP Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici’den geldi. Bir süredir gündemde olan imar barışı ile ilgili düzenleme teklifini Destici TBMM’ye sundu. Konunun şimdilik değerlendirme sürecinde olduğu bilgisi gündemde yer aldı.

İMAR BARIŞI OLACAK MI?

BBP Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici tarafından TBMM'ye sunuldu. Teklif gerekçesinde şu ifadelerde verildi:
"Yüzbinlerce vatandaşımız ve binlerce aile iptal edilen yapı kayıt belgeleri neticesinde; idari para cezaları, yıkım kararları ve haklarında açılan ceza davaları sebebiyle telafisi güç mağduriyetler yaşamaktadırlar. Barınma ihtiyacını karşılamak üzere özel mülkiyetler üzerine yapılmış ve yapı kayıt belgesi almış, bir kısım yapı kayıt belgesi iptal olmuş ve iptal olma aşamasında olan yapılar; kamu zararı, iskan ve imar yönünden incelenmek sureti ile yapı sahiplerinin yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesi amaçlanmaktadır.
2018 yılında, 31 Aralık 2017'den önce yapılmış, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı yapıların imar ve iskan sorununun çözülmesi amacıyla imar barışı düzenlemesini hayata geçirmişti. Yapı kayıt belgesi almak için bedelin en az yüzde 25'inin yatırılması gereken uygulamada, geri kalan ödeme için verilen süre ise 31 Aralık 2019'da sona erdi. Kaçak yapı inşa eden ancak imar barışından faydalanamayan milyonlarca yapı sahibi yeni bir düzenleme bekliyordu.
Konu şimdilik değerlendirme sürecinde.

İMAR AFFI NEDİR?

İmar affı gecekondu ve imar mevzuatına göre yapılmayan ve inşa edilmeyen yapıların mülkiyet ve uygulanma sorunlarını düzenleyen kanuna denir.İmar affının bir diğer adı imar barışıdır. İmar affı (imar barışı) ilk kez 1984'de çıkarıldı.
Affın amacı, kaçak ve çarpık yapılaşmayı engellenmektir.

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