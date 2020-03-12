İş Bankası'ndan ihracatçılara destek

İş Bankası’nın ‘İhracatçıya Destek Paketi’nden faydalanan ihracatçılar, alt limit olmadan sunulan TL, EUR ve USD kredilerinde 24 aya varan vadeler ile finansman ihtiyacını karşılayabilecek. Banka paket kapsamında ihracatçılar 24 aya varan vadelerle 2 milyon Dolar/Euro veya 5.000.000 Türk Lirası’na kadar aylık eşit taksit ödemeli veya 3 aydan 6 aya kadar ödemesiz dönemli veya azami 6 ayda bir eşit taksit ödemeli kredi ürünleri kullanabilecek. Taksitli ihracat kredilerinde ise Euro’da %0,15, Dolar’da %0,35, TL’de %0,93’ten başlayan oranlarla ihracatçının yüzünü güldürecek. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, “Ülkemizde ihracatı güçlendirmek, ihracat pazarlarını çeşitlendirmek için firmalara ihtiyaçları doğrultusunda destek olmaya devam ediyoruz. İhracatçıya Destek Paketimiz kapsamında ihracat yapan müşterilerimize uygun faiz oranlarıyla ve ödeme seçenekleri ile kredi imkanı ve dış ticaret hizmetleri sunuyoruz” dedi. İhracatçıya Destek Paketi’nde sunulan hizmetler şöyle;

DIŞ TİCARET PAKETLERİ

Paket alım kriterlerine uyan müşterilere Dış Ticaret İhracatçı Paketi, Dış Ticaret Maxi Paket ya da Dış Ticaret İthalatçı Paketleri ile avantajlı fiyatlar sunuluyor.

ELEKTRONİK TEMİNAT MEKTUBU KOLAYLIĞI

İş Bankası’nın İhracatçıya Destek Paketi’nde e-teminat mektubu da yer alıyor. İhracatçılar “Gümrükler Genel Müdürlüğü” ve “Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.”ye (Eximbank) hitaben e-teminat mektubu ve niyet mektubu düzenleyebilecekler.

‘İhracatçıya Destek Paketi’nin sunulan olanaklar bu kadarla da sınırlı değil.

İHRACATÇI KART İLE 2 KERE KAZAN

İş Bankası, şirket kredi kartlarının tüm özelliklerine sahip ‘İhracatçı Kart’ ile de ihracatçılara bir destek hizmeti daha sunuyor. Bu kart ile ihracat yaparken de puan kazanılabiliyor.

MUHABİR BANKALAR İLE İLİŞKİLER

121 ülkede 1.100 civarında banka ile muhabirlik ilişkisi bulunan İş Bankası, yaygın muhabir ağı ve muhabir bankalarla olan güçlü iş ilişkileriyle dış ticaret firmalarına hizmet veriyor.

DIŞ TİCARET SATIŞ YÖNETİCİLERİ

Sahada görev yapan, kambiyo mevzuatına hakim, dış ticaret konusunda uzmanlaşmış Dış Ticaret Satış Yöneticileri firmaları iş yerlerinde ziyaret ederek birebir destek oluyor.