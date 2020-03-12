İş Bankası'ndan ihracatçılara destek

İş Bankası’nın ‘İhracatçıya Destek Paketi’nden faydalanan ihracatçılar, alt limit olmadan sunulan TL, EUR ve USD kredilerinde 24 aya varan vadeler ile finansman ihtiyacını karşılayabilecek. Banka paket kapsamında ihracatçılar 24 aya varan vadelerle 2 milyon Dolar/Euro veya 5.000.000 Türk Lirası’na kadar aylık eşit taksit ödemeli veya 3 aydan 6 aya kadar ödemesiz dönemli veya azami 6 ayda bir eşit taksit ödemeli kredi ürünleri kullanabilecek. Taksitli ihracat kredilerinde ise Euro’da %0,15, Dolar’da %0,35, TL’de %0,93’ten başlayan oranlarla ihracatçının yüzünü güldürecek.
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, “Ülkemizde ihracatı güçlendirmek, ihracat pazarlarını çeşitlendirmek için firmalara ihtiyaçları doğrultusunda destek olmaya devam ediyoruz. İhracatçıya Destek Paketimiz kapsamında ihracat yapan müşterilerimize uygun faiz oranlarıyla ve ödeme seçenekleri ile kredi imkanı ve dış ticaret hizmetleri sunuyoruz” dedi.
İhracatçıya Destek Paketi’nde sunulan hizmetler şöyle;
Paket alım kriterlerine uyan müşterilere Dış Ticaret İhracatçı Paketi, Dış Ticaret Maxi Paket ya da Dış Ticaret İthalatçı Paketleri ile avantajlı fiyatlar sunuluyor.
İş Bankası’nın İhracatçıya Destek Paketi’nde e-teminat mektubu da yer alıyor. İhracatçılar “Gümrükler Genel Müdürlüğü” ve “Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.”ye (Eximbank) hitaben e-teminat mektubu ve niyet mektubu düzenleyebilecekler.
‘İhracatçıya Destek Paketi’nin sunulan olanaklar bu kadarla da sınırlı değil.
İş Bankası, şirket kredi kartlarının tüm özelliklerine sahip ‘İhracatçı Kart’ ile de ihracatçılara bir destek hizmeti daha sunuyor. Bu kart ile ihracat yaparken de puan kazanılabiliyor.
121 ülkede 1.100 civarında banka ile muhabirlik ilişkisi bulunan İş Bankası, yaygın muhabir ağı ve muhabir bankalarla olan güçlü iş ilişkileriyle dış ticaret firmalarına hizmet veriyor.
Sahada görev yapan, kambiyo mevzuatına hakim, dış ticaret konusunda uzmanlaşmış Dış Ticaret Satış Yöneticileri firmaları iş yerlerinde ziyaret ederek birebir destek oluyor.
Yarım günlük programlarda müşteriler, alanında uzaman dış ticaret satış ekiplerinin hazırladığı uygulamalı içeriklerden yararlanma fırsatı bularak, dış ticaret ile ilgili kavramlara ilişkin dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında bilgi alabiliyor.
Peşin İthalat, Mal Mukabili İthalat ve Görünmeyen İşlemler tipindeki ithalat işlemleri, ticari internet şubesi/dış ticaret işlemleri menüsünden Transfer İşlemleri seçilerek gerçekleştirilebiliyor.
İhracat vesaik mukabili işlemlerde DHL numarası, peşin ithalat transferlerinde ise ID bilgisi mail olarak gönderiliyor. Ayrıca ithalat akreditiflerinde; yaklaşan ödeme vadesi, transfer işlemi ve değişiklik talebi ile ilgili bildirimler mail olarak iletiliyor.
Paketin ihracatçılar için bir diğer faydası da sigorta. Anadolu Sigorta tarafından nakliyat sigortalarında uygun fiyatlar sunulmakta.
İş Faktoring A.Ş., mal mukabili ödeme yöntemiyle ihracat yapan müşterileri için de “Muhabir Garantili İhracat Faktoringi” ürününde avantajlı faiz oranları sunacak. Yurtdışındaki alıcılar için muhabirler nezdinde tahsis edilen “faktoring garantisi” ve “tahsilat takibi” sayesinde ihracatçılar güvenle ihracatlarını gerçekleştirebilecek.
İş Bankası, ihracatçılara desteğini e-ihracat paketiyle yeni bir boyut kazandırıyor.
Ürünlerini e-ticaret yoluyla satarak yeni pazarlara ulaşmak isteyen müşterilerine, elektronik ticaret çözüm paketi sağlayıcısı Ticimax ve kargo ile gümrük süreçlerinde deneyimli B2C Direct İthalat İhracat Çözümleri A.Ş gibi alanında uzman iş ortaklarıyla yeni bir deneyim yaşatmakta.
Paket kapsamında İş Bankası müşterileri artık sanal POS hizmetini ilk yıl ücretsiz kullanabilecek.
Ayrıca, İş Bankası sanal POS’unun 50’den fazla ülkede kullanım alanı bulunan 34 farklı Alternatif Ödeme Yöntemi için ilk yıl ücretsiz entegrasyon sağlanmasını sağlayacak E-İhracat Hizmet Paketi ile Ticimax’ın Global E-Ticaret Paketinde indirimler, B2C Direct’ten avantajlı fiyat, kargo ve gümrük hizmeti de sizi bekliyor.
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