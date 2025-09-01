FİNANS

İş insanı İrfan Dikmen Bodrum'daki kafede intihar etti! Bıraktığı mektupta borç ve alacak listesini yazmış

Bodrum’da turizmci İrfan Dikmen, borçlarını ödeyemediği için yaşamına son verdi. 46 yaşındaki iki çocuk babası iş insanı, gittiği kafede başına silah dayayarak intihar etti. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri Dikmen’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Ünlü turizmcinin geride bıraktığı mektupta, maddi sıkıntı çektiğini, borçlarını ödeyemediğini ve alacaklı-borçlu listesini yazdığı ortaya çıktı.

Devrim Karadağ

Bodrum'da akşam saatlerinde bir kafeden gelen silah sesi büyük panik yarattı. Çevredeki insanlar ilk şoku atlatırken, daha sonrasında işletmeden 112 Acil Çağrı Merkezinin aranmasıyla korkunç gerçek ortaya çıktı.

BAŞINA SİLAH DAYAYARAK ATEŞLEDİ

Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre kafe işletmecisi İrfan Dikmen'in borçlarını ödeyemediği için başına silah dayayarak ateşledi.

İhbar üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi ve polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle şahsın vefat ettiği ortaya çıktı.

BIRAKTIĞI MEKTUPTA BORÇLU VE ALACAKLILARIN LİSTESİNİ YAZDI

Turizm işletmecisi iki çocuk babası 46 yaşındaki İrfan Dikmen, ardından bıraktığı mektupta maddi sıkıntı çektiğini , borçlu ve alacaklı olduğu kişilerin listesini yazdığı tespit edildi.

Dikmen'in cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

