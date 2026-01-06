Son dakika| En düşük emekli aylığı için kritik toplantı bu hafta yapılacak

Milyonlarca memurun merakla beklediği aralık enflasyonu açıklanırken, memurun maaş zammı da belli oldu. TÜİK aralık enflasyonunu 0,89 olarak açıklarken, yıllık enflasyon 30,89 oldu. Memurun yılın ilk yarısında alacağı zam oranı da 18,60 olarak hesaplandı. 6 aylık enflasyon 12,19 olarak gerçekleşirken, 6 aylık enflasyon farkı ise 6,8 olarak hesaplandı.

GÖZLER EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINDA!

TÜİK tarafından enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emekli zammı ve memur zammı netlik kazandı. Buna göre memur ve emekli zamlı maaşları ortaya çıktı. Şimdi gözler en düşük emekli maaşına çevrildi.

BU HAFTA TOPLANTI YAPILACAK!

Ekonomi yönetimi, en düşük emekli aylığı için toplanacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Abdullah Güler bu hafta toplantı yapacak.

KÖK MAAŞA ZAM YAPILACAK MI?

En düşük emekli maaşının yükseltilmesine yönelik düzenleme olacak. Düzenlemenin süratle Meclis gündemine getirilerek, yasalaştırılması bekleniyor. Mevcut sistemde taban aylığı düşük olan emekliler, açıklanacak enflasyon farkına göre sıfır zam riskiyle karşı karşıya. Asgari ücretin netleşmesi sonrası bu kategorideki emeklilerin maaşlarının Hazine katkısıyla daha yüksek seviye çıkartılması beklentisi de artmış durumda.

BAKAN IŞIKHAN DUYURDU!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, "TBMM AK Parti Grubu en düşük emekli aylığına ilişkin bir toplantı gerçekleştirecek ve toplantıdaki sonucu TBMM'ye sunacak. Kamuoyuna da çalışmalar sonlandığında bir açıklama yapılacak." ifadelerini kullandı.

TORBA KANUN TEKLİFİ HAZIRLANACAK!

Edinilen bilgiye göre, iktidar kanadı en düşük emekli aylıklarının artırılabilmesi için yasal düzenleme planlıyor. Çünkü “kök maaş”ı nedeniyle enflasyon farkından yararlanamadıkları için emekli aylığı en düşük emekli maaşının da altında kalan emeklilere verilecek refah payı için Meclis kararı alınması gerekiyor.

En düşük emekli aylığı ve iş veren desteği için 13-15 maddelik torba kanun teklifi hazırlanacak.