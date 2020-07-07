İşe gidemeyenler dikkat! Devlet maaşınızı ödüyor! İşte şartlar...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) olumlu gördüğü takdirde rapor parasını PTT üzerinden raporlu çalışanlara gönderir. Dolayısıyla rapor parası alma şartları, rapor parası sürecinin nasıl izleneceği ve rapor parasının ödeneceği tarih, rapor almak zorunda kalan ve ücreti kesilen sigortalı çalışanların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.

RAPOR PARASIYLA İLGİLİ DETAYLAR

4A ve 4B sigortasına dahil olan çalışanlar sağlık nedenleriyle geçici olarak çalışamazsa işverenler maaşlarında kesinti yapar. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ise mağduriyeti önlemek amacı ile ücret kesintisini belli bir oranda telafi eden iade ödemesi yapar. Halk arasında "rapor parası" olarak adlandırılan bu ödeme 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu çerçevesince "geçici iş göremezlik ödeneği" olarak nitelenir. Aynı kanunda "rapor parası" almak için gereken şartlar -prim günü, rapor süresi, raporun nereden alındığı vb.- da belirlendi. Çalışanların yaşadığı sağlık sorunu iş görme durumunu etkilese de iş gücünde kısmi ya da yüzde yüz bir kayıp yaşatmaması gerekir. Bu gibi durumlarda rapor parası değil malulen emeklilik prosedürü işlemeye başlar.