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İşe gidemeyenler dikkat! Devlet maaşınızı ödüyor! İşte şartlar...

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.07.2020 11:21 | Son Güncelleme

İş kazası, hastalık, doğum gibi çeşitli sağlık nedenleriyle geçici olarak işe gidemeyen sigortalı kişiler rapor alır ve rapor süresi boyunca iş hayatından uzak kalır. İşverenlerinin rapor süresi boyunca yaptığı ücret kesintisi ise devlet tarafından ödenir. Bu iade ödeneği halk arasında "rapor parası" olarak geçer. Peki, rapor parası nasıl hesaplanır ve sorgulanır?

İşe gidemeyenler dikkat! Devlet maaşınızı ödüyor! İşte şartlar...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) olumlu gördüğü takdirde rapor parasını PTT üzerinden raporlu çalışanlara gönderir. Dolayısıyla rapor parası alma şartları, rapor parası sürecinin nasıl izleneceği ve rapor parasının ödeneceği tarih, rapor almak zorunda kalan ve ücreti kesilen sigortalı çalışanların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.

RAPOR PARASIYLA İLGİLİ DETAYLAR

4A ve 4B sigortasına dahil olan çalışanlar sağlık nedenleriyle geçici olarak çalışamazsa işverenler maaşlarında kesinti yapar. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ise mağduriyeti önlemek amacı ile ücret kesintisini belli bir oranda telafi eden iade ödemesi yapar. Halk arasında "rapor parası" olarak adlandırılan bu ödeme 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu çerçevesince "geçici iş göremezlik ödeneği" olarak nitelenir. Aynı kanunda "rapor parası" almak için gereken şartlar -prim günü, rapor süresi, raporun nereden alındığı vb.- da belirlendi. Çalışanların yaşadığı sağlık sorunu iş görme durumunu etkilese de iş gücünde kısmi ya da yüzde yüz bir kayıp yaşatmaması gerekir. Bu gibi durumlarda rapor parası değil malulen emeklilik prosedürü işlemeye başlar.

Rapor parasını alabilmek için çalışılan kurumun yetkili birimine raporu iletmelisiniz. İşveren, raporu 5 iş günü içerisinde SGK sistemine girmek zorundadır. Bu işlem sonrasında SGK raporu incelemeye alır, olumlu sonuçlanırsa rapor parasının ödenmesi talimatını verir. Rapor parasının yatırılacağı bir SMS ile çalışana bildirilir ve ödenek PTT üzerinden çalışanlara gönderilir.

RAPOR PARASI ALMAK İÇİN ŞARTLAR NELERDİR?

Rapor tarihinden 1 yıl önceki zaman dilimi içinde en az 90 günlük sigorta priminiz yatırılmalıdır.
Rapor süresi 2 günü aşmalıdır.
Rapor hastalık teşhisi içermelidir.
Rapor hakkında bağlı bulunduğunuz SGK kurumuna bildirim yapılmalıdır.

RAPOR PARASI NASIL HESAPLANIR?

Rapor parasını hesaplamak için rapor süresi, son üç ayda aldığınız brüt maaş, son üç ayda aldığınız ek ödemeler ve son üç aydaki toplam prim gününüzün bilgisi gerekir.

Maaş, prim gününe bölünerek rapor parasına esas günlük kazanç hesaplanır.
Rapor süresi bu kazançla çarpılır ancak süre hesaba katılırken 2 çıkarılır çünkü ilk 2 gün için para verilmez.
Ayakta tedavi gördüyseniz çıkan sonucun 2/3 ile çarpmak, yatarak tedavi gördüyseniz kazancı ikiye bölmek gerekir. Alacağınız rapor parası budur.

RAPOR PARASI NEREDEN SORGULANIR?

Sorgulama e-Devlet aracılığıyla yapılır.


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