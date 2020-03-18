İŞKUR çalışmayan vatandaşlara 2354 TL maaş veriyor!

İşsizlik maaşı, sigortalı işsizlere yasa çerçevesinde belirtilen koşulları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli bir süre ve miktarda yapılan ödemeyi kapsar. İşsizlik maaşı için ödemeler İŞKUR tarafından yapılır ve kişilerin bu ödeneği alabilmesi için İŞKUR’a başvurmaları gerekir.

İşsizlik Maaşından Yararlanma Şartları Nelerdir?

İşsizlik ödeneği olarak isimlendirilen ve işsiz kalan vatandaşların belirli bir süre için ihtiyaçlarını karşılamasına imkan tanıyan işsizlik maaşına ilişkin şartlar ilgili kurum ve bakanlık tarafından belirlenmiştir:

Kişinin kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması,

Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün sigortalı (hizmet akdine tabi) olunması,

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası priminin ödenmiş olması,

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde maaşı almak isteyen kişinin en yakın İŞKUR birimine bizzat ya da online olarak başvurusunu iletmesi gerekir.

İşsizlik Maaşı Başvurusu Nasıl Yapılır?

İşsizlik maaşından yararlanmak isteyenlerin hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurusunu yapması gerekir. Kişiler bizzat kurumları ziyaret edebilir ve elden başvurularını tamamlayabilirler. Aynı zamanda İŞKUR’un resmi web sitesine girerek de elektronik ortamda başvurularını yapabilirler.

İşsizlik maaşı başvurusu sırasında sigortalı işsizler “iş bulma” isteğinde değerlendirilir. Çünkü başvuru ile birlikte kişilerin iş arayan kaydı yapılır veya daha önceden kaydı olanlar için tarih güncellenir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmalık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini almaları sağlanır. Kişi adına özel kayıt oluşturulduğu için vekaletname ile işsizlik maaşı başvurusu yapılması mümkün değildir.