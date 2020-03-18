İŞKUR çalışmayan vatandaşlara 2354 TL maaş veriyor!

İşsizlik maaşı, sigortalı işsizlere yasa çerçevesinde belirtilen koşulları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli bir süre ve miktarda yapılan ödemeyi kapsar. İşsizlik maaşı için ödemeler İŞKUR tarafından yapılır ve kişilerin bu ödeneği alabilmesi için İŞKUR’a başvurmaları gerekir.
İşsizlik ödeneği olarak isimlendirilen ve işsiz kalan vatandaşların belirli bir süre için ihtiyaçlarını karşılamasına imkan tanıyan işsizlik maaşına ilişkin şartlar ilgili kurum ve bakanlık tarafından belirlenmiştir:
İşsizlik maaşından yararlanmak isteyenlerin hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurusunu yapması gerekir. Kişiler bizzat kurumları ziyaret edebilir ve elden başvurularını tamamlayabilirler. Aynı zamanda İŞKUR’un resmi web sitesine girerek de elektronik ortamda başvurularını yapabilirler.
İşsizlik maaşı başvurusu sırasında sigortalı işsizler “iş bulma” isteğinde değerlendirilir. Çünkü başvuru ile birlikte kişilerin iş arayan kaydı yapılır veya daha önceden kaydı olanlar için tarih güncellenir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmalık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini almaları sağlanır. Kişi adına özel kayıt oluşturulduğu için vekaletname ile işsizlik maaşı başvurusu yapılması mümkün değildir.
İşsizlik maaşının veriliş süresinde prim günü miktarı doğrudan etkili olur. Hizmet akdinin feshinden önceki üç yıl içinde belirlenen prim günü ödemelerini yapanlar için işsizlik maaşı süresi güncellenmiştir:
Günlük işsizlik maaşı, sigortalının son çalıştığı işyerlerindeki dört aylık esas kazançları dikkate alınarak; günlük brüt kazancın yüzde 40’ı üzerinden hesaplanır. Damga vergisi hariç herhangi bir vergi veya kesintiye uğramayan işsizlik maaşı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80’ini geçemez. Buna göre 2020 yılı için işsizlik maaşı en düşük 1.177 TL; en yüksek işsizlik maaşı ise 2.354 TL olarak düzenlenmiştir.
İşsizlik maaşı başvuruları izleyen ayın sonunda bağlanır. Her ayın beşinde aylık olarak ödenen işsizlik maaşının tarihinin değiştirilmesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilidir. Sigortalı işsizler, T.C. kimlik numaralarının yazılı olduğu nüfus cüzdanı ya da kimlik kartı ile herhangi bir PTT şubesine başvurarak maaşlarını alabilirler.
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