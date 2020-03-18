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İŞKUR çalışmayan vatandaşlara 2354 TL maaş veriyor!

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.03.2020 11:36 | Son Güncelleme

İşsizlik maaşı, çalışma hayatı çeşitli nedenlerle sonlandırılan vatandaşlar için yeni bir iş bulana kadar teminat niteliğindedir. Asgari ücretin yeni yılla birlikte enflasyon oranında zamlanmasının ardından işsizlik maaşları içinde düzenleme getirildi. 2020’de en düşük işsizlik maaşı 1.177 TL; en yüksek işsizlik maaşı ise 2.354 TL olarak belirlendi. Peki işsizlik maaşı nedir ve nasıl alınabilir? İşsizlik maaşı için belirlenen şartlar nelerdir? Kimler işsizlik maaşından yararlanabilir?

İŞKUR çalışmayan vatandaşlara 2354 TL maaş veriyor!

İşsizlik maaşı, sigortalı işsizlere yasa çerçevesinde belirtilen koşulları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli bir süre ve miktarda yapılan ödemeyi kapsar. İşsizlik maaşı için ödemeler İŞKUR tarafından yapılır ve kişilerin bu ödeneği alabilmesi için İŞKUR’a başvurmaları gerekir.

İşsizlik Maaşından Yararlanma Şartları Nelerdir?

İşsizlik ödeneği olarak isimlendirilen ve işsiz kalan vatandaşların belirli bir süre için ihtiyaçlarını karşılamasına imkan tanıyan işsizlik maaşına ilişkin şartlar ilgili kurum ve bakanlık tarafından belirlenmiştir:

  • Kişinin kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması,
  • Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün sigortalı (hizmet akdine tabi) olunması,
  • Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası priminin ödenmiş olması,
  • Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde maaşı almak isteyen kişinin en yakın İŞKUR birimine bizzat ya da online olarak başvurusunu iletmesi gerekir.

İşsizlik Maaşı Başvurusu Nasıl Yapılır?

İşsizlik maaşından yararlanmak isteyenlerin hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurusunu yapması gerekir. Kişiler bizzat kurumları ziyaret edebilir ve elden başvurularını tamamlayabilirler. Aynı zamanda İŞKUR’un resmi web sitesine girerek de elektronik ortamda başvurularını yapabilirler.

İşsizlik maaşı başvurusu sırasında sigortalı işsizler “iş bulma” isteğinde değerlendirilir. Çünkü başvuru ile birlikte kişilerin iş arayan kaydı yapılır veya daha önceden kaydı olanlar için tarih güncellenir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmalık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini almaları sağlanır. Kişi adına özel kayıt oluşturulduğu için vekaletname ile işsizlik maaşı başvurusu yapılması mümkün değildir.

İşsizlik Maaşı Ne Kadar Süre İçin Verilir?

İşsizlik maaşının veriliş süresinde prim günü miktarı doğrudan etkili olur. Hizmet akdinin feshinden önceki üç yıl içinde belirlenen prim günü ödemelerini yapanlar için işsizlik maaşı süresi güncellenmiştir:

  • 600 gün sigortalı olarak çalışan ve bu süre kadar işsizlik sigortası primi ödemesi olan işsizlere 180 gün
  • 900 gün sigortalı olarak çalışan ve bu süre kadar işsizlik sigortası primi ödemesi olan işsizlere 240 gün
  • 1080 gün sigortalı olarak çalışan ve bu süre kadar işsizlik sigortası primi ödemesi olan işsizlere 300 gün

İşsizlik Maaşı Ne Kadardır?

Günlük işsizlik maaşı, sigortalının son çalıştığı işyerlerindeki dört aylık esas kazançları dikkate alınarak; günlük brüt kazancın yüzde 40’ı üzerinden hesaplanır. Damga vergisi hariç herhangi bir vergi veya kesintiye uğramayan işsizlik maaşı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80’ini geçemez. Buna göre 2020 yılı için işsizlik maaşı en düşük 1.177 TL; en yüksek işsizlik maaşı ise 2.354 TL olarak düzenlenmiştir.

İşsizlik Ödeneği Ne Zaman Alınır?

İşsizlik maaşı başvuruları izleyen ayın sonunda bağlanır. Her ayın beşinde aylık olarak ödenen işsizlik maaşının tarihinin değiştirilmesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilidir. Sigortalı işsizler, T.C. kimlik numaralarının yazılı olduğu nüfus cüzdanı ya da kimlik kartı ile herhangi bir PTT şubesine başvurarak maaşlarını alabilirler.


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İŞKUR, işsizlik maaşı,

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