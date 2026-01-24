İslam Memiş'ten gram altın için çarpıcı tahmin! 10 bin lira için tarih verdi

Finans Analisti İslam Memiş, TGRT Haber canlı yayınında altın, gümüş ve bakır hakkında çarpıcı uyarılarda bulundu. Mevcut ekonomide altın sahiplerinin varlıklarını koruması gerektiğini vurgulayan uzman, kısa vadeli kar hırsıyla yapılacak satışların büyük fırsat maliyetleri yaratabileceğini belirtti.

Son üç haftadır değerli metallerde çok hızlı bir yükseliş yaşandığını belirten Memiş, Trump’ın açıklamaları ve Grönland gelişmeleri gibi jeopolitik unsurların değerli metalleri desteklediğini ifade etti.

Merkez bankalarının politikalarının da bu süreçte önemli rol oynadığını vurgulayan Memiş, altın, gümüş, paladyum gibi hem değerli hem de endüstriyel metallerde fiyat artışlarının görüldüğünü söyledi.

GRAM ALTINDAN CUMHURİYET REKORU

Gram altın tarafında Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesi olan 7.060 liranın görüldüğünü belirten Memiş, ons altının ise 4.934 dolar seviyesinde olduğunu aktardı. Yılın ilk yarısına kadar ons altında 4.880 dolar beklentisi olduğunu, ancak bu seviyenin daha ilk üç haftada görüldüğünü dile getirerek, yakın zamanda 5.000 dolar seviyesinin de görülebileceğini ifade etti. Gram altında ise 8 bin lira beklentileri olduğunu, ancak bu seviyelerin de üç hafta gibi kısa bir sürede test edildiğini söyledi.

Gümüş tarafında ons gümüşün 99 dolar, gram gümüşün ise 138 lira seviyelerinde olduğunu ve yaklaşık yüzde 3’lük bir yükseliş yaşandığını belirten Memiş, gümüşün altına kıyasla daha riskli olduğunu ancak daha fazla kazanç sağladığını vurguladı.

GÜMÜŞ SOLUKSUZ YÜKSELİYOR

Gümüşün soluksuz bir şekilde yükseldiğini söyleyen Memiş, yatırımcıların olası düzeltmelere karşı dikkatli olması gerektiğini ifade etti. Uzun vadede hem altın hem de gümüşte yükseliş beklentisinin devam ettiğini, ancak kısa vadede düzeltmelerin yaşanabileceği bir emtia piyasası öngördüğünü söyledi.

ALTIN BORÇLANMAYIN

Altın borçlanılmaması gerektiğini özellikle vurgulayan Memiş, altının uzun vadeli bir yatırım aracı olduğunu ve al-sat yaparak para kazanmanın mümkün olmadığını ifade etti.

"2026 VEYA 2027 YILLARINDA BEŞ HANELİ RAKAMLAR GÖRÜLEBİLİR"

Yatırımcılara fiyata değil, miktara odaklanmaları gerektiğini hatırlattı. Öngörülemeyen gelişmelerin yaşanması durumunda 2026 veya 2027 yıllarında beş haneli rakamların görülebileceğini dile getiren Memiş, altın borç alıp vermenin toplumda yaygın olduğunu ancak bu süreçte hem borç alanın hem de borç verenin risk altında olduğunu söyledi. Altın borcu olanların şu anda üzüldüğünü, ancak borç verenlerin de geri alamama riski nedeniyle ilerleyen dönemde üzülme ihtimali bulunduğunu ifade ederek, gelecekteki riskler göz önünde bulundurularak altın borçlanılmaması gerektiğini belirtti.

Altın yatırımında hiçbir zaman geç kalınmadığını söyleyen Memiş, tarihin tekerrür ettiğini ve zaman zaman manipülatif fiyatlamaların görülebileceğini dile getirdi. Orta ve alt gelir grubunun yatırım aracının altın değil, gümüş olduğunu vurgulayan Memiş, gümüşün son üç haftada yüzde 35 kazandırdığını ve altın ile gümüş hesaplarını önemsemeye devam ettiğini söyledi.

BAKIR İÇİN ALARM VERİLDİ

Davos Zirvesi’ne de değinen Memiş, Elon Musk’ın verdiği ipuçlarının dünyanın mevcut altyapısının yeterli olmadığını gösterdiğini ve bunun bakırı işaret ettiğini ifade etti. Bakırın da önümüzdeki dönemde yarışa dahil olacağını ve yeni tarihi rekorların gündeme gelebileceğini belirtti.

"GRAM ALTINDA 10 BİN LİRANIN ÜZERİ GÖRÜLEBİLİR"

Şu anda öngörülemeyen bir süreç yaşandığını söyleyen Memiş, bu sürecin gerçekleşmesi halinde gram altında 10 bin liranın üzerinin görülebileceğini, kısa vadeli bir düzeltmeden sonra ise yeniden 8 bin liralı seviyelerin gündeme gelebileceğini düşündüğünü ifade etti.