FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

İslam Memiş'ten gram altın için çarpıcı tahmin! 10 bin lira için tarih verdi

Altın, gümüş bakır gibi değerli metaller dünyadaki jeopolitik gerilimlerin etkisiyle peş peşe rekorlar kırmaya devam ediyor. Finans Analisti İslam Memiş, canlı yayınında yatırımcılar için çok can alıcı uyarılarda bulundu ve gram altın fiyatı için çarpıcı bir öngörü paylaştı. Memiş ayrıca yatırımcılara fiyata değil, miktara odaklanmaları gerektiğini de hatırlattı. İşte detaylar...

İslam Memiş'ten gram altın için çarpıcı tahmin! 10 bin lira için tarih verdi
Cansu Akalp

Finans Analisti İslam Memiş, TGRT Haber canlı yayınında altın, gümüş ve bakır hakkında çarpıcı uyarılarda bulundu. Mevcut ekonomide altın sahiplerinin varlıklarını koruması gerektiğini vurgulayan uzman, kısa vadeli kar hırsıyla yapılacak satışların büyük fırsat maliyetleri yaratabileceğini belirtti.

Son üç haftadır değerli metallerde çok hızlı bir yükseliş yaşandığını belirten Memiş, Trump’ın açıklamaları ve Grönland gelişmeleri gibi jeopolitik unsurların değerli metalleri desteklediğini ifade etti.

Merkez bankalarının politikalarının da bu süreçte önemli rol oynadığını vurgulayan Memiş, altın, gümüş, paladyum gibi hem değerli hem de endüstriyel metallerde fiyat artışlarının görüldüğünü söyledi.

İslam Memiş ten gram altın için çarpıcı tahmin! 10 bin lira için tarih verdi 1

GRAM ALTINDAN CUMHURİYET REKORU

Gram altın tarafında Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesi olan 7.060 liranın görüldüğünü belirten Memiş, ons altının ise 4.934 dolar seviyesinde olduğunu aktardı. Yılın ilk yarısına kadar ons altında 4.880 dolar beklentisi olduğunu, ancak bu seviyenin daha ilk üç haftada görüldüğünü dile getirerek, yakın zamanda 5.000 dolar seviyesinin de görülebileceğini ifade etti. Gram altında ise 8 bin lira beklentileri olduğunu, ancak bu seviyelerin de üç hafta gibi kısa bir sürede test edildiğini söyledi.

İslam Memiş ten gram altın için çarpıcı tahmin! 10 bin lira için tarih verdi 2

Gümüş tarafında ons gümüşün 99 dolar, gram gümüşün ise 138 lira seviyelerinde olduğunu ve yaklaşık yüzde 3’lük bir yükseliş yaşandığını belirten Memiş, gümüşün altına kıyasla daha riskli olduğunu ancak daha fazla kazanç sağladığını vurguladı.

GÜMÜŞ SOLUKSUZ YÜKSELİYOR

Gümüşün soluksuz bir şekilde yükseldiğini söyleyen Memiş, yatırımcıların olası düzeltmelere karşı dikkatli olması gerektiğini ifade etti. Uzun vadede hem altın hem de gümüşte yükseliş beklentisinin devam ettiğini, ancak kısa vadede düzeltmelerin yaşanabileceği bir emtia piyasası öngördüğünü söyledi.

ALTIN BORÇLANMAYIN

Altın borçlanılmaması gerektiğini özellikle vurgulayan Memiş, altının uzun vadeli bir yatırım aracı olduğunu ve al-sat yaparak para kazanmanın mümkün olmadığını ifade etti.

İslam Memiş ten gram altın için çarpıcı tahmin! 10 bin lira için tarih verdi 3

"2026 VEYA 2027 YILLARINDA BEŞ HANELİ RAKAMLAR GÖRÜLEBİLİR"

Yatırımcılara fiyata değil, miktara odaklanmaları gerektiğini hatırlattı. Öngörülemeyen gelişmelerin yaşanması durumunda 2026 veya 2027 yıllarında beş haneli rakamların görülebileceğini dile getiren Memiş, altın borç alıp vermenin toplumda yaygın olduğunu ancak bu süreçte hem borç alanın hem de borç verenin risk altında olduğunu söyledi. Altın borcu olanların şu anda üzüldüğünü, ancak borç verenlerin de geri alamama riski nedeniyle ilerleyen dönemde üzülme ihtimali bulunduğunu ifade ederek, gelecekteki riskler göz önünde bulundurularak altın borçlanılmaması gerektiğini belirtti.

İslam Memiş ten gram altın için çarpıcı tahmin! 10 bin lira için tarih verdi 3

Altın yatırımında hiçbir zaman geç kalınmadığını söyleyen Memiş, tarihin tekerrür ettiğini ve zaman zaman manipülatif fiyatlamaların görülebileceğini dile getirdi. Orta ve alt gelir grubunun yatırım aracının altın değil, gümüş olduğunu vurgulayan Memiş, gümüşün son üç haftada yüzde 35 kazandırdığını ve altın ile gümüş hesaplarını önemsemeye devam ettiğini söyledi.

BAKIR İÇİN ALARM VERİLDİ

Davos Zirvesi’ne de değinen Memiş, Elon Musk’ın verdiği ipuçlarının dünyanın mevcut altyapısının yeterli olmadığını gösterdiğini ve bunun bakırı işaret ettiğini ifade etti. Bakırın da önümüzdeki dönemde yarışa dahil olacağını ve yeni tarihi rekorların gündeme gelebileceğini belirtti.

"GRAM ALTINDA 10 BİN LİRANIN ÜZERİ GÖRÜLEBİLİR"

Şu anda öngörülemeyen bir süreç yaşandığını söyleyen Memiş, bu sürecin gerçekleşmesi halinde gram altında 10 bin liranın üzerinin görülebileceğini, kısa vadeli bir düzeltmeden sonra ise yeniden 8 bin liralı seviyelerin gündeme gelebileceğini düşündüğünü ifade etti.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ticaret Bakanlığından esnaf ve KOBİ'lere yönelik e-ticaret eğitimiTicaret Bakanlığından esnaf ve KOBİ'lere yönelik e-ticaret eğitimi
Bakan açıkladı: Doğal gaz ve elektriğe zam var mı?Bakan açıkladı: Doğal gaz ve elektriğe zam var mı?

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.944,72
6.945,51
% 1.57
23:59
Ons Altın / TL
215.972,89
216.091,77
% 1.59
23:59
Ons Altın / USD
4.981,31
4.981,88
% 1.32
23:59
Çeyrek Altın
11.111,54
11.355,91
% 1.57
23:59
Yarım Altın
22.153,64
22.711,82
% 1.57
23:59
Ziynet Altın
44.446,18
45.284,73
% 1.57
23:59
Cumhuriyet Altını
46.432,00
47.126,00
% 2.31
17:02
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
gram altın Altın Gümüş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıkesir'de 5.1 şiddetinde deprem oldu! İstanbul ve çevre illerde hissedildi

Balıkesir'de 5.1 şiddetinde deprem oldu! İstanbul ve çevre illerde hissedildi

İran'dan ABD resti! 'Savaş sayılacak' diyerek dünyaya ilan etti

İran'dan ABD resti! 'Savaş sayılacak' diyerek dünyaya ilan etti

Emre Belözoğlu kırmızı karta isyan etti! "Galatasaray forması olsa..."

Emre Belözoğlu kırmızı karta isyan etti! "Galatasaray forması olsa..."

O isim donör oldu! Ufuk Özkan'dan güzel haber geldi

O isim donör oldu! Ufuk Özkan'dan güzel haber geldi

Fitch Ratings'ten kritik karar: Türkiye'nin kredi notu değişti

Fitch Ratings'ten kritik karar: Türkiye'nin kredi notu değişti

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.