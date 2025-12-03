İslam Memiş'ten konut ve kira yorumu 'İmkanı olan geciktirmemeli'

Türkiye'nin merakla beklediği Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,87 arttı, yıllık yüzde 31,07 oldu. Kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kira artış oranı da belli oldu. Aralıkta ev ve iş yerleri için uygulanacak kira artış oranı yüzde 35,91 olarak belirlendi. Milyonlar için pek çok kalemde belirleyici olan enflasyon rakamlarının ardından uzmanların yorum ve değerlendirmeleri merak ediliyor. Finans Analisti İslam Memiş'ten enflasyon rakamlarına dair değerlendirme gelirken Memiş'in konut ve kira ile ilgili yorumu da dikkat çekti. İşte detaylar...

"BEKLENTİNİN BİRAZ DAHA ALTINDA"

TGRT Haber canlı yayınında enflasyon rakamlarını değerlendiren Finans Analisti İslam Memiş şu ifadeleri kullandı:

"Kasım'da aylık TÜFE 0,87 artıyor. İşte beklenti 1.25, önceki de 2.55. Yani beklentinin biraz daha altında olduğu için biraz da yılı kapatıyoruz ve dolayısıyla buradaki rakamsal değerlerde birçok zamma yansıyacak Enflasyon rakamları biraz daha tartışılabilir. Yani sosyal medyada bunun biraz daha tartışması sürebilir diye ben tahmin ediyorum. Ancak kalemlere baktığımız zaman eğitimin birinci sırada olması ciddi bir anlamda kafada soru işareti bırakıyor. Çünkü geçen aylarda da eğitim tarafında çok ciddi harcamalar ve artışlar vardı. Eğitim önemli yani ülkemiz için. Hatta gıdadan daha önemli benim nazarımda.

"100 BAZ PUANLIK BİR FAİZ İNDİRİMİ BEKLİYORUM"

Yine ilk üç sıralamasında yüzde 33.91 ile gıda fiyatları 3. sırada yine yerini aldı. Burada da ciddi bir anlamda bu gıda tarafındaki problemlerin halen çözülmediğini, halen yüksek kaldığını bize gösteriyor. Burada beklentinin altında olduğu için biraz daha tartışılabilir. Gözler Merkez Bankası'nda. Ben az önce de açıkladığım gibi işte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan 100 baz puanlık bir faiz indirimi bekliyorum diye. Bu düşüncem halen geçerliliğini koruyor. Yine ben 100 baz puanlık bir faiz indirimiyle yılı ben tamamlayacağını tahmin ediyorum. Kişisel öngörüm 100 baz puan seviyesinde bir kapanış bekliyorum şahsen. Çünkü Merkez Bankası da teknik olarak risklerin farkında. Biraz daha teknik piyasayı yakından takip ediyor. Bakalım bu rakamlar umarım tekrar düşüş eğilimi, rakamsal değerlerdeki düşüş eğilimi soframıza, cebimize, raflara yansır, enflasyon tarafındaki iyimser gidişat devam eder. Aralık ayına yine bakacağız. Aralık ayında yine bir puanın aşağısında bir enflasyon rakamı açıklanırsa bu da piyasalar açısından rahatlatıcı olur.

Borsayı yakından takip ediyoruz. Borsa tarafındaki hareketler burada önemli olacaktır. Döviz zaten stabil. Döviz tarafında bir şey yok. Bundan sonra işte bakalım piyasalara nasıl yansıyacak, yeni zamlara nasıl yansıyacak. Bunları da yakından takip etmeye devam edeceğiz.

KONUT İLE İLGİLİ SON DURUM

Ben TL bazlı fiyatlarda konut tarafında işte kira fiyatlarında bir düşüş şahsen beklemiyorum. Aksine talebe bağlı bir yükseliş trendi olabilir, dolara bağlı bir maliyet artışı olabilir. O yüzden imkanı olan varsa yani bu hazırlığı yapmış olanlar varsa bu tarafı çok da geciktirmemesi gerektiğini şahsen düşünüyorum. Bugün enflasyon rakamları düşük gelebilir, yarın dışsal etkenlerden sonra trend farklı olabilir. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Yani çok kira tarafında düşüş, emlak tarafında düşüş olacak, biraz daha bekleyelim, farklı enstrümanlar biraz daha değeri artıyor gibi biraz daha düşünceleri bir elemek lazım. Ben böyle bir şey şahsen beklemiyorum"