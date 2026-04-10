İşletmelerin yeni ‘oyunu’ yüzde 400 zam için yapıyorlar!

Fahiş fiyata karşı denetimler sıkı bir şekilde devam ediyor. Özellikle market raflarında fiyat denetimlerinden kaçınmak için yeni bir yöntem tercih ediliyor. Bakanlık tarafından hayata geçirilen karekod sisteminin pek çok markette çalışmıyor olması dikkat çekiyor.

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, karekodlar ya sistem hatası veriyor ya da boş bir sayfaya yönlendiriyor. Bu durum, tüketicinin ürünün tarladan kaça çıktığını, hangi üreticiden geldiğini ve gerçek kâr marjını görmesini imkânsız hâle getiriyor.

ALIŞ FİYATI SİLİNİYOR

Ürün künyelerindeki ‘alış fiyatı’ kısmının boş olması nedeniyle tarladan market rafına kadar nasıl fiyatlandığı sorusunu cevapsız bırakıyor. Pek çok zincir marketin, dijital künyeleri alış fiyatı kısmına kasıtlı olarak ‘0,00’ rakamının girildiği ya da bu alanın tamamen boş bıraktığı görülüyor.

Uzmanlar bunun bir sistem hatasın olmadığını bilinçli olarak bu şekilde yapıldığını ifade ediyor. Bu yöntemle marketler, tarlada 10 TL olan ürünün rafta nasıl 80 TL’ye çıktığını, yani yer yer yüzde 400’leri bulan fahiş kâr oranlarını vatandaşın gözünden kaçırmayı amaçlıyor.

Maliyetlerin doğru bir şekilde girilmemesi hem denetim sistemini felç ederken hem de vatandaşın maliyet sorgusu yanıtsız kalıyor.



İHBAR EDİLEBİLİYOR

Market raflarında bulunan etiketlerde kusur bulunması durumunda (çalışmayan karekodları, raftaki isimle künyedeki türün uyuşmadığı çelişkili etiketleri ve şüpheli duran tüm bilgiler vb.) ise HKS Mobil uygulaması, Alo 175 Tüketici Danışma Hattı veya CİMER üzerinden yetkililere ulaştırılabilir.



Tüketici dernekleri ise reyonlardaki etiket eksiklikleri ile ilgili şu cümleleri kuruyor:

“Reyondaki o karekodun teknik olarak açılmaması basit bir sistem hatası veya tesadüfi bir arıza değildir; bu, doğrudan tüketicinin bilgi edinme hakkına vurulmuş bir prangadır ve denetimi engelleme girişimidir. Vatandaşın denetim gücünden çekinen işletmelerin başvurduğu bu ‘hayalet künye’ oyununa karşı uyanık olunmalı, çalışmayan her kod için şikâyet hakkı sonuna kadar kullanılmalıdır”