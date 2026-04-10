İşletmelerin yeni ‘oyunu’ yüzde 400 zam için yapıyorlar!

Sebze ve meyve reyonlarında etiketlerin yanında bulunması gereken karekodların bozuk olması nedeniyle tüketici derneklerinden açıklama geldi.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

Fahiş fiyata karşı denetimler sıkı bir şekilde devam ediyor. Özellikle market raflarında fiyat denetimlerinden kaçınmak için yeni bir yöntem tercih ediliyor. Bakanlık tarafından hayata geçirilen karekod sisteminin pek çok markette çalışmıyor olması dikkat çekiyor.

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, karekodlar ya sistem hatası veriyor ya da boş bir sayfaya yönlendiriyor. Bu durum, tüketicinin ürünün tarladan kaça çıktığını, hangi üreticiden geldiğini ve gerçek kâr marjını görmesini imkânsız hâle getiriyor.

ALIŞ FİYATI SİLİNİYOR

Ürün künyelerindeki ‘alış fiyatı’ kısmının boş olması nedeniyle tarladan market rafına kadar nasıl fiyatlandığı sorusunu cevapsız bırakıyor. Pek çok zincir marketin, dijital künyeleri alış fiyatı kısmına kasıtlı olarak ‘0,00’ rakamının girildiği ya da bu alanın tamamen boş bıraktığı görülüyor.

Uzmanlar bunun bir sistem hatasın olmadığını bilinçli olarak bu şekilde yapıldığını ifade ediyor. Bu yöntemle marketler, tarlada 10 TL olan ürünün rafta nasıl 80 TL’ye çıktığını, yani yer yer yüzde 400’leri bulan fahiş kâr oranlarını vatandaşın gözünden kaçırmayı amaçlıyor.

Maliyetlerin doğru bir şekilde girilmemesi hem denetim sistemini felç ederken hem de vatandaşın maliyet sorgusu yanıtsız kalıyor.
İHBAR EDİLEBİLİYOR

Market raflarında bulunan etiketlerde kusur bulunması durumunda (çalışmayan karekodları, raftaki isimle künyedeki türün uyuşmadığı çelişkili etiketleri ve şüpheli duran tüm bilgiler vb.) ise HKS Mobil uygulaması, Alo 175 Tüketici Danışma Hattı veya CİMER üzerinden yetkililere ulaştırılabilir.
Tüketici dernekleri ise reyonlardaki etiket eksiklikleri ile ilgili şu cümleleri kuruyor:

“Reyondaki o karekodun teknik olarak açılmaması basit bir sistem hatası veya tesadüfi bir arıza değildir; bu, doğrudan tüketicinin bilgi edinme hakkına vurulmuş bir prangadır ve denetimi engelleme girişimidir. Vatandaşın denetim gücünden çekinen işletmelerin başvurduğu bu ‘hayalet künye’ oyununa karşı uyanık olunmalı, çalışmayan her kod için şikâyet hakkı sonuna kadar kullanılmalıdır”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
THY'de yönetimde görev değişikliğiTHY'de yönetimde görev değişikliği
New York borsası karışık seyirle açıldıNew York borsası karışık seyirle açıldı

En Çok Okunan Haberler
Melania Trump'tan Epstein açıklaması

Melania Trump'tan Epstein açıklaması

Kremlin açıkladı! Putin'in savaşla ilgili kararı belli oldu

Kremlin açıkladı! Putin'in savaşla ilgili kararı belli oldu

Türk futbol tarihinde bir ilk! Agbadou'ya disiplin darbesi

Türk futbol tarihinde bir ilk! Agbadou'ya disiplin darbesi

Gözaltına alınan ünlü isimlerden 11'i serbest bırakıldı

Gözaltına alınan ünlü isimlerden 11'i serbest bırakıldı

Teklifte ilk 6 madde kabul edildi (Gelir vergisi istisnası, doğum izni)

Teklifte ilk 6 madde kabul edildi (Gelir vergisi istisnası, doğum izni)

A101'e katlanabilir elektrikli bisiklet geliyor!

A101'e katlanabilir elektrikli bisiklet geliyor!

