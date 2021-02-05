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İşsizlik maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Ocak ayı işsizlik maaşı ne zaman ödenecek? İşsizlik maaşı ne kadar 2021?

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.02.2021 09:17 | Son Güncelleme

Şubat ayına girdiğimiz günlerde milyonlarca vatandaş Ocak ayı kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşının ne zaman yatırılacağını merak ediyor. Konuyla alakalı açıklamalar takip ediliyor. Peki, kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Bakan Selçuk Ocak ayı işsizlik maaşı ne zaman ödenecek konusunda önemli bir açıklama yaptı. Buna göre, işsizlik maaşı yattı mı? İşsizlik maaşı ne kadar 2021? İşte işsizlik maaşı ne zaman yatacak ile ilgili detaylar…

İşsizlik maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Ocak ayı işsizlik maaşı ne zaman ödenecek? İşsizlik maaşı ne kadar 2021?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, her ay kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı ödeme tarihleriyle ilgili vatandaşları bilgilendirici açıklamalar yapıyor. Şubat ayına girdiğimiz günlerde yine vatandaşlar, Ocak ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Ocak ayı içerisinde Aralık ayına ait kısa çalışma ödeneği ödemeleri 5 Ocak 2021 tarihinde yapılmıştı. Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Bakan Selçuk, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri olmayan vatandaşların ise PTT üzerinden ödemelerini alabileceğini belirtmişti.

Son olarak Şubat ayı başında yapılması beklenen Ocak ayı ödemelerine dair de Bakan Selçuk'tan bir açıklama geldi. Bakan Selçuk yaptığı yazılı açıklamasında ödemelerin 5 Şubat 2021 tarihinde yani bugün yapılacağını belirtti.

İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN YATACAK 2021?

KÇÖ gibi Aralık ayına ait işsizlik maaşı da Ocak ayı içerisinde yatırılmıştı. Ödemeler KÇÖ ile aynı tarihte 5 Ocak 2021’de yapılmıştı. Şubat ayında yapılacak olan Ocak ayına ait işsizlik maaşı ödemelerinin de ne zaman yapılacağına dair Bakan Selçuk’tan resmi bir açıklama geldi. Bu ödemeler de 5 Şubat 2021 tarihinde yani bugün yapılacak.

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OCAK AYI İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Vatandaşlar, Ocak ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağına dair detaylı bir araştırma içerisinde. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 31 Ocak 2021 tarihinde yaptığı yazılı açıklamada, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını belirtti.

Bakan Selçuk, "İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Şubat 2021 tarihinde hesaplara yatıracağız." ifadesini kullandı.

2021 İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU?

Her sene asgari ücrete bağlı şekilde değişen işsizlik maaşı 2021 yılında da farklılaştı. Buna göre 2020 senesinde 1168 TL olan işsizlik maaşı 2021 yılında 1420 TL'ye yükseldi. Vatandaşlar son 4 aylık sürede aldıkları maaşa göre de farklı işsizlik maaşları alabiliyorlar. Buna göre 2020 yılında 1389 TL alanların maaşı 1688 TL'ye, 2336 TL alanların maaşı ise 2840 TL'ye yükseldi.

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