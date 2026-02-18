FİNANS

İstanbul'a barajlardan güzel haber! Yüzde 40'ın üzerine yükseldi

İstanbul'da etkili olan yağışlar barajlara yaradı. İstanbul'a su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı, yağışların ardından yükselişini sürdürerek yüzde 40,48'e çıktı.

İstanbul'a su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı, yağışların ardından yükselişini sürdürerek yüzde 40,48'e çıktı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 7 Aralık'ta yüzde 17,12 seviyelerine kadar düşen barajlardaki doluluk oranı, yağışlarla yükselişini sürdürdü.

Yılbaşından bugüne kadar 207,36 milimetre yağış düşen barajların doluluk oranı son 14 gün için yüzde 6,75 oranında arttı. Bu kapsamda kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, bugün itibarıyla yüzde 40,48 olarak kaydedildi.

İSKİ istatistiklerine göre, 18 Şubat'taki baraj doluluk oranları 2016'da yüzde 86,74, 2017'de yüzde 85,65, 2018'de yüzde 79,51, 2019'da yüzde 91,59, 2020'de yüzde 61,8, 2021'de yüzde 48,67, 2022'de yüzde 80,25, 2023'te yüzde 33,94, 2024'te yüzde 75,56, 2025'te yüzde 66,01 ve 2026'da yüzde 40,48 olarak kaydedildi.

Barajlardaki doluluk oranı artmasına rağmen bu oran, son 10 yılın aynı dönemine göre en düşük ikinci seviye oldu.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

