İstanbul'a yeni taksiler geliyor! İhale için detaylar belli oldu, 29 yıl ayrıntısına dikkat!

İstanbul'a yeni taksileri için ihale düzenlemeye başlıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 150 adet Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı hakkının her bir plaka için ayrı ayrı gerçek kişilere 29 yıl süreyle ruhsat verilmek suretiyle işlettirilmesi işinin ihalesini gerçekleştirecek.

İhaleye girecek kişilerin 135 bin 36 lira geçici teminat yatırması gerekiyor. İhalede muhammen bedel ise 4 milyon 501 bin 200 lira + KDV olarak açıklandı. Taksi plakaları şu anda aracı olan galericiler vasıtasıyla 7.5 milyon lira civarında satılıyor.

İhaleye son teklif verme tarihi 1 Eylül 2025 saat 12:00 olup, ihale 2 Eylül 2025 saat 11:00'da Dr. Mimar Kadir TOPBAŞ Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek.

29 YIL KİRALAYABİLECEK

Plaka almak için şartlar da var. Normalde faaliyette olan plakalar için de geçerli olan bu şartlar satın alımdan sonra uygulanmayabiliyor ve uzun yıllar taksisini görmeyen plaka sahipleri bulunuyor. İhaleye katılanlar sadece bir adet taksi plakasını 29 yıllığına kiralayabilecek.



ŞARTLAR NE?

Taksi taşımacılığı faaliyetine başlamak için 10553 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen şartları taşıdığına ve şoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak seçmiş olduğunu, ihaleyi kazanması durumunda üzerine kayıtlı başka bir toplu ulaşım aracı (taksi, taksi dolmuş, minibüs, okul veya personel servisi) plakası bulunmayacağını, Taksi Taşımacılığına ilişkin mevzuatı bildiğini, Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığında çalışacağını ve UKOME Kararlarına uyacağını hususlarını kabul ve beyan ettiğini ifade eden imzalı Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı Hakkı İşletme Taahhütnamesi, www.turkiye.gov.tr (e-Devlet) adresinden alınmış karekodlu Nüfus Kayıt Örneği Belgesi (İhale tarihi itibariyle 22 yaşından gün almış ve 69 yaşından gün almamış olanlar ihaleye katılabilecekler.)



www.turkiye.gov.tr (e-Devlet) adresinden alınmış en az B ehliyet sınıfı Sürücü Belgesine sahip olduğunu gösterir Sürücü Belgesi Bilgileri Sorgulaması, www.turkiye.gov.tr (e-Devlet) adresinden alınmış İstanbul’da oturduğunu gösterir karekodlu Yerleşim Yeri (İkametgah) Belgesi, www.turkiye.gov.tr (e-Devlet) adresinden alınmış başvuru tarihi itibariyle 6 ayı geçmemiş, resmi kurumlar için sorgulanmış Adli Sicil Kaydı, (5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 81. 82. 83. 86. 87. 88. 94. 95. 96. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 141. 142. 143. 148. 149. 157. 158. 179/3. 188. 190. 191. 197. 220. 226. 227. 314. maddelerindeki suçlardan hüküm giymemiş olmaları gerekecek.



DAHA ÖNCEKİ İHALEDE SADECE 9 PLAKA SATILMIŞTI

Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı için 2500 plaka ihale edilecekti. İlk ihalede sadece 9 plaka satılmıştı. Bu seferki ihaleye talep olup olmayacağı merak ediliyor.

