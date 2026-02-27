İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı duyurdu: Yasa dışı bahis operasyonunda HST Holding'e kayyum atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 5,5 milyar TL’lik suç gelirinin aklanmasına aracılık edildiğinin belirlendiği açıklandı.

HST MOBİL A.Ş’NİN HESAP HAREKETLERİ İNCELENDİ

Başsavcılıktan yapılan bilgilendirmede, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapor ve dosya içeriğindeki mevcut deliller doğrultusunda, HST Holding A.Ş çatısı altında faaliyet gösteren HST Mobil A.Ş’nin hesap hareketlerinin mercek altına alındığı belirtildi.

İncelemeler sonucunda, şirketin çeşitli finans kuruluşlarıyla anlaşma yaparak sanal POS cihazları temin ettiği, bu cihazların Arfemisbet, Lunabet, Bets10 ve Casinometropol adlı yasa dışı bahis ve kumar siteleri ile dolandırıcılık faaliyeti yürüten alt üye işyerlerinin kullanımına verildiği tespit edildi.

"5,5 MİLYAR TL TUTARINDAKİ SUÇ GELİRİNİN AKLANMASINA ARACILIK EDİLDİ"

Açıklamada, söz konusu yöntemle elde edilen suç gelirlerinin üçüncü şahısların hesaplarına transfer edildiği, bu yolla şirketin yasa dışı bahis, kumar ve dolandırıcılık suçlarından sağlanan gelirlerin aklanmasına aracılık ettiği ifade edildi. 2023-2025 döneminde toplam yaklaşık 5,5 milyar TL tutarındaki suç gelirinin aklanmasına katkı sağlandığının tespit edildiği kaydedildi.

Soruşturma çerçevesinde “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçunu işledikleri değerlendirilen 17 şüpheli hakkında 27 Şubat 2026 tarihinde gözaltı, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Ayrıca şüpheliler ile suçta kullanıldığı değerlendirilen şirketlerin, suç tarihi itibarıyla belirlenen taşınır ve taşınmaz malları, banka hesapları ve şirket ortaklık paylarına da el konuldu.

KAYYUM ATANDI

Başsavcılık, HST Mobil A.Ş ve HST Holding A.Ş’ye kayyum görevlendirildiğini ve gerekli adli sürecin başlatıldığını duyurdu.

El koyma işlemleri kapsamında taşınır ve taşınmaz malvarlıklarının toplam değerinin yaklaşık 551 milyon 255 bin TL, şirketlerin sermaye piyasası değerinin ise yaklaşık 120 milyon TL olduğu, böylece toplam 671 milyon 255 bin TL’lik malvarlığına yönelik tedbir kararı uygulandığının değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, yasa dışı bahis ve kumar suçları ile bu suçlardan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik soruşturmaların kararlılıkla ve titizlikle sürdürüleceği vurgulandı.