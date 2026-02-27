FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı duyurdu: Yasa dışı bahis operasyonunda HST Holding'e kayyum atandı

Yasa dışı bahis operasyonlarında sıcak gelişmeler sürüyor. Son olarak HST Mobil A.Ş ve HST Holding A.Ş’ye kayyum atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı duyurdu: Yasa dışı bahis operasyonunda HST Holding'e kayyum atandı
Mehmet Hazar Gönüllü

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 5,5 milyar TL’lik suç gelirinin aklanmasına aracılık edildiğinin belirlendiği açıklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı duyurdu: Yasa dışı bahis operasyonunda HST Holding e kayyum atandı 1

HST MOBİL A.Ş’NİN HESAP HAREKETLERİ İNCELENDİ

Başsavcılıktan yapılan bilgilendirmede, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapor ve dosya içeriğindeki mevcut deliller doğrultusunda, HST Holding A.Ş çatısı altında faaliyet gösteren HST Mobil A.Ş’nin hesap hareketlerinin mercek altına alındığı belirtildi.

İncelemeler sonucunda, şirketin çeşitli finans kuruluşlarıyla anlaşma yaparak sanal POS cihazları temin ettiği, bu cihazların Arfemisbet, Lunabet, Bets10 ve Casinometropol adlı yasa dışı bahis ve kumar siteleri ile dolandırıcılık faaliyeti yürüten alt üye işyerlerinin kullanımına verildiği tespit edildi.

"5,5 MİLYAR TL TUTARINDAKİ SUÇ GELİRİNİN AKLANMASINA ARACILIK EDİLDİ"

Açıklamada, söz konusu yöntemle elde edilen suç gelirlerinin üçüncü şahısların hesaplarına transfer edildiği, bu yolla şirketin yasa dışı bahis, kumar ve dolandırıcılık suçlarından sağlanan gelirlerin aklanmasına aracılık ettiği ifade edildi. 2023-2025 döneminde toplam yaklaşık 5,5 milyar TL tutarındaki suç gelirinin aklanmasına katkı sağlandığının tespit edildiği kaydedildi.

Soruşturma çerçevesinde “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçunu işledikleri değerlendirilen 17 şüpheli hakkında 27 Şubat 2026 tarihinde gözaltı, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Ayrıca şüpheliler ile suçta kullanıldığı değerlendirilen şirketlerin, suç tarihi itibarıyla belirlenen taşınır ve taşınmaz malları, banka hesapları ve şirket ortaklık paylarına da el konuldu.

KAYYUM ATANDI

Başsavcılık, HST Mobil A.Ş ve HST Holding A.Ş’ye kayyum görevlendirildiğini ve gerekli adli sürecin başlatıldığını duyurdu.

El koyma işlemleri kapsamında taşınır ve taşınmaz malvarlıklarının toplam değerinin yaklaşık 551 milyon 255 bin TL, şirketlerin sermaye piyasası değerinin ise yaklaşık 120 milyon TL olduğu, böylece toplam 671 milyon 255 bin TL’lik malvarlığına yönelik tedbir kararı uygulandığının değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, yasa dışı bahis ve kumar suçları ile bu suçlardan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik soruşturmaların kararlılıkla ve titizlikle sürdürüleceği vurgulandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı duyurdu: Yasa dışı bahis operasyonunda HST Holding e kayyum atandı 2

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Motorin 60 TL’yi aştı, sıra benzinde! Akaryakıta yeni zam geliyorMotorin 60 TL’yi aştı, sıra benzinde! Akaryakıta yeni zam geliyor
AK Parti’nin Meclis’e sunacağı teklif ortaya çıktıAK Parti’nin Meclis’e sunacağı teklif ortaya çıktı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
bahis kayyum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çarpıcı iddia! "9 milletvekili CHP'den ihraç edilecek"

Çarpıcı iddia! "9 milletvekili CHP'den ihraç edilecek"

Cep telefonundaki incelemede ortaya çıktı! Kategorileri ayırıp listelemiş

Cep telefonundaki incelemede ortaya çıktı! Kategorileri ayırıp listelemiş

İngiltere'de kazandık ama yetmedi! Fenerbahçe Nottingham'a elendi

İngiltere'de kazandık ama yetmedi! Fenerbahçe Nottingham'a elendi

Mücadele ettiği hastalığını ilk kez anlattı! '140 kiloyu gördü'

Mücadele ettiği hastalığını ilk kez anlattı! '140 kiloyu gördü'

26 Şubat Perşembe güncel altın fiyatları

26 Şubat Perşembe güncel altın fiyatları

Gözler Meclis'e çevrilmişti! Emekli bayram ikramiyelerine zam geliyor

Gözler Meclis'e çevrilmişti! Emekli bayram ikramiyelerine zam geliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.