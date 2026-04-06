İstanbul'da, kentsel dönüşüm kredisine başvurular başladı

İstanbul'da, riskli binaların dönüşümü için sağlanan 3 milyon lira destekli yeni kentsel dönüşüm kredisinin başvuruları başladı. İşte detaylar...

İstanbul'da, kentsel dönüşüm kredisine başvurular başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından detayları paylaşılan paket kapsamında vatandaşlara bir yıl geri ödemesiz, 180 ay vadeli ve aylık yüzde 0,69 faiz oranıyla finansman sağlanacak.

İstanbul da, kentsel dönüşüm kredisine başvurular başladı 1

İLK GÜNDEN İLGİ GÖRDÜ

Projeye başvuruların başladığı kentte, Üsküdar ve Küçükçekmece'de açılan irtibat ofisleri ilk günden ilgi gördü. Proje hakkında yüz yüze bilgi almak isteyen vatandaşlar irtibat ofislerine gelerek uzmanlardan bilgi aldı.

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Dış Finans Danışmanı Doğukan Doğu, Üsküdar'daki irtibat ofisinde AA muhabirine proje hakkında açıklamalarda bulundu.

Doğu, projenin sürdürülebilir finansman modeliyle hayata geçirildiğini belirterek, "Öncelikle iklim ve afetlere dayanıklı şehirler projesi İstanbullulara hayırlı uğurlu olsun. Proje, sürdürülebilir kentsel dönüşüm için geliştirdiğimiz metodolojinin bir ürünüdür. Finansman kapsamında riskli yapı maliklerine maksimum 0,69 faiz, 180 aya kadar vade ve 3 milyon liraya kadar destek sunuluyor." dedi.

İstanbul da, kentsel dönüşüm kredisine başvurular başladı 2

"EK FAİZ İNDİRİMLERİ UYGULANIR"

Kredideki faiz oranının vatandaşların durumuna göre düşeceğini hatırlatan Doğu, "Başvuru yapan vatandaşlarımızın sosyal ve ekonomik durumlarına göre ek faiz indirimleri uygulanır. Başka konutu olmayan vatandaşlarımız için 0,25 puan indirim var. Enerji kimlik belgesi B ve üzeri olan binalarda ek indirimler uygulanıyor. Şehit ve gazi yakınlarıyla, kadın hane reislerine yönelik indirimlerimiz var. Tüm indirimler kullanıldığında faiz oranını 0,59'a kadar düşürebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Doğu, projeden yararlanacak binaların kriterlerine ilişkin olarak, 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren yıkım sürecine geçmiş olan binaların hedef gruplarında olduğunu ve riskli yapı olarak tanımlanan binalarda vatandaşla müteahhit arasında anlaşmanın yapılmış olması gerektiğini kaydetti.

Başvuru sistemine ilişkin detaylarla ilgili Doğu, "Müteahhit, e-Devlet üzerinden ARAAD (AFDİS) platformunu kullanarak binanın yıkım ve yapım süreçlerine dair bilgi ve belgeleri sisteme yükler. Teknik incelemelerin ardından vatandaşların banka sürecini başlatmasını bekliyoruz. Finansman tutarı, hak edişlere paralel şekilde blokeli hesaplarda tutulur ve inşaat ilerledikçe müteahhite aktarılır." diye konuştu.

İstanbul da, kentsel dönüşüm kredisine başvurular başladı 3

Doğu, vatandaşların söz konusu projeden birden fazla konut için yararlanabileceğini dile getirerek, "Sadece tek konutu olan vatandaşlarımız için geçerli olan 0,25 puanlık faiz indirimi uygulanmaz. Bunun dışında herhangi bir engel yoktur." dedi.

Başvuru kanallarına ilişkin bilgi veren Doğu, "Dijital başvuru yapmak isteyenleri 'Kentsel Dirençlilik' internet sitesine bekliyoruz. Yüz yüze bilgi almak isteyen vatandaşlarımız Üsküdar Kirazlıtepe ve Küçükçekmece Halkalı'daki irtibat ofislerimize gelebilir. Hem vatandaşlarımız hem müteahhitlerimiz teknik tüm detaylar için arkadaşlarımızdan bilgi alabilir. Bütün riskli yapı maliklerini projeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu arada İstanbul'la birlikte İzmir, Kocaeli ve Sakarya'da da projeye başvuruların açıldığı öğrenildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
