İstanbul'da kira fiyatları uçtu! 30 bin lira istenen daireyi gören vatandaş isyan etti: 'Gelin çadır hayatına dönelim'

Pandemi sonrası artan kiralar vatandaşı zorluyor. Bu kira artışlarından en çok etkilenen illerin başında da İstanbul geliyor. Okulların açılmasıyla da kiralık ev ihtiyacı artınca fiyatlar da uçtu.

"ADAM BU EVE 30 BİN LİRA KİRA İSTİYOR"

Bir sosyal medya kullanıcısı da İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde Cengiz Topel Caddesi üzerinde yer alan bir daireyi paylaştı. Duvarlarında küf olan ve rutubet kokusu ekrandan bile alınan eve aylık 30 bin lira kira istenmesini eleştirdi. 'Adam bu eve 30 bin lira kira istiyor' diyerek duruma isyan etti.

Paylaşımı yapan kişiden sonra pek çok kişi bu konuda dert yandı ve yaşadıklarını yazdı.

İşte o yorumlar;