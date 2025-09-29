FİNANS

İstanbul'da kira fiyatları uçtu! 30 bin lira istenen daireyi gören vatandaş isyan etti: 'Gelin çadır hayatına dönelim'

Cansu Akalp

Konut fiyatlarındaki artış devam ederken artıştan en çok etkilenen il ise İstanbul oluyor. Okulların açılmasıyla birlikte okul, tayin, iş değiştirme gibi sebeplerden ötürü yüksek olan fiyatlar tekrar artış gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı Gaziosmanpaşa'daki bir daireyi paylaştı. 30 bin TL kirası olan evi gösteren vatandaş, 'Adam bu eve 30 bin lira kira istiyor' diyerek isyan etti. İşte o ev...

Pandemi sonrası artan kiralar vatandaşı zorluyor. Bu kira artışlarından en çok etkilenen illerin başında da İstanbul geliyor. Okulların açılmasıyla da kiralık ev ihtiyacı artınca fiyatlar da uçtu.

"ADAM BU EVE 30 BİN LİRA KİRA İSTİYOR"

Bir sosyal medya kullanıcısı da İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde Cengiz Topel Caddesi üzerinde yer alan bir daireyi paylaştı. Duvarlarında küf olan ve rutubet kokusu ekrandan bile alınan eve aylık 30 bin lira kira istenmesini eleştirdi. 'Adam bu eve 30 bin lira kira istiyor' diyerek duruma isyan etti.

Paylaşımı yapan kişiden sonra pek çok kişi bu konuda dert yandı ve yaşadıklarını yazdı.

İşte o yorumlar;

