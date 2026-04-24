FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

İstanbul'da "Yarısı Bizden" ile 83 bin bağımsız bölüm dönüştürüldü

İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandırmak için yürütülen "Yarısı Bizden" kampanyası kapsamında bugüne kadar 83 bin bağımsız bölümün dönüşüm süreci tamamlandı.

İstanbul'da "Yarısı Bizden" ile 83 bin bağımsız bölüm dönüştürüldü
Cansu Çamcı
MyMani

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığınca Şubat 2024'te hayata geçirilen "Yarısı Bizden" kampanyası kapsamında evini yenilemek isteyenlere her bir konut için 875 bin lira hibe, 875 bin lira kredi ve 125 bin lira taşınma desteği veriliyor.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 31 Aralık 2026'da sona erecek kampanyayla ilgili vatandaşların lehine önemli bir düzenleme yapıldı. Buna göre 31 Aralık 2026 tarihine kadar "riskli yapı" olarak ilan edilen tüm konut ve iş yerleri kampanyadan faydalanabilecek. Böylece yıkım, ruhsat ve hak sahipliği tespiti gibi zaman alan süreçler nedeniyle oluşabilecek hak kayıplarının önüne geçilmesi hedeflendi. Bu düzenlemeyle 2025 ve 2026'da ilan edilecek riskli yapıların tamamı, kampanya kapsamındaki devlet desteğinden yararlanabiliyor.

AA muhabirinin Kentsel Dönüşüm Başkanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, İstanbul'un 39 ilçesinde başarıyla sürdürülen kampanya kapsamında 83 bin bağımsız bölümün dönüşümü sağlandı, 233 bin bağımsız bölüm için ise süreç devam ediyor.

Bazı ilçelerdeki kentsel dönüşüm rakamları dikkati çekerken, 7 bin bağımsız bölümün dönüşümünün tamamlandığı Bahçelievler ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla 4 bin ile Avcılar, 3 bin ile Zeytinburnu izledi.

Küçükçekmece, Güngören ve Kartal'da 2 bin 500'er bağımsız bölümün dönüşümü tamamlanırken, Sultangazi'de 2 bin, Bağcılar'da 1300, Fatih'te 1200 ve Bayrampaşa'da 1100 bağımsız bölümün kentsel dönüşümü sağlandı.

DESTEK SÜRECİ NASIL İŞLİYOR!

Kampanya kapsamında hibe ve kredi desteğinden faydalanmak isteyen hak sahiplerinin belirli aşamaları tamamlaması gerekiyor.

Bu doğrultuda, yüklenici ile anlaşma sağlanması, riskli yapı tespitinin yapılması, tahliye ve yıkım işlemlerinin gerçekleştirilmesi, yapı ruhsatının alınması ve kat irtifakının kurulması süreçlerinin ardından mülk sahipleri finansal destekten yararlanabiliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Muğla'dan yılın ilk çeyreğinde 198 milyon dolarlık balık ihracatı yapıldıMuğla'dan yılın ilk çeyreğinde 198 milyon dolarlık balık ihracatı yapıldı
Yerli turistler 5 yılda giyecek ve hediyelik eşyaya 100 milyar liradan fazla harcadıYerli turistler 5 yılda giyecek ve hediyelik eşyaya 100 milyar liradan fazla harcadı

Anahtar Kelimeler:
İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Devlet Bahçeli'den 'Demirtaş' açıklaması: "Sözümüz sözdür"

Devlet Bahçeli'den 'Demirtaş' açıklaması: "Sözümüz sözdür"

Tahran'da patlama sesleri: Hava savunma sistemleri karşılık veriyor

Tahran'da patlama sesleri: Hava savunma sistemleri karşılık veriyor

Beşiktaş Alanyaspor'u farklı yenerek kupada yarı finale kaldı!

Beşiktaş Alanyaspor'u farklı yenerek kupada yarı finale kaldı!

Cenaze töreninde ortalık karıştı! Damadı ve ünlü oyuncu arasında kavga çıktı

Cenaze töreninde ortalık karıştı! Damadı ve ünlü oyuncu arasında kavga çıktı

Yeni zam geliyor! Benzin ve motorin fiyatlarında son durum

Yeni zam geliyor! Benzin ve motorin fiyatlarında son durum

At ve eşek eti skandalında yine o şehir var

At ve eşek eti skandalında yine o şehir var

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.