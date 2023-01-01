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İstanbul'da zamlı taksi tarifesi! Fiyat güncellemesi için sıraya girdiler

01.01.2023 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nce (UKOME) alınan, 1 Ocak'tan itibaren uygulanacak zamlı tarife üzerine taksiciler, taksimetrelerini güncellemeye başladı.

İstanbul'da zamlı taksi tarifesi! Fiyat güncellemesi için sıraya girdiler

İstanbul'da Bağcılar’da taksimetrelerin fiyat güncellemesini düzenleyen firmanın önünde araç kuyruğu oluşturan taksicilerden Cenker Çokatar, sabahın erken saatinde sıraya girdiğini belirterek, gelen zam kararıyla taksicilerin bir nebze de olsa rahat nefes alabileceğini söyledi.

Daha önce para kazanamadıklarını savunan Erhan Yapıcı ise gelen zamlarla kazanç durumlarının daha iyi olabileceğini ifade etti.

2023 TAKSİ TARİFESİ

UKOME 27 Aralık 2022'de aldığı kararla taksimetre açılış ücreti 9,80 liradan 12,65 liraya, taksi mesafe ücreti kilometre başına 6,30 liradan 8,51 liraya, zaman tarifesi ücreti saatlik 67,20 liradan 100,80 liraya, kısa mesafe ücreti ise 28 liradan 40 liraya çıkarılmıştı.

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Tarife, bugünden itibaren uygulanmaya başlandı.

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(AA)

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İstanbul taksi

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