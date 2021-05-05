İstanbul’daki semt pazarları açılacak mı? İşte detaylar

Pazarcı esnafının ve tüketicinin merak ettiği semt pazarları açılacak mı sorusu sıkça sorulmaya başlanmıştı. Pandemi nedeniyle 17 günlük tam kapanma kararının ardından İçişleri Bakanlığının yeni genelgesine göre semt pazarlarının 8 ve 15 mayıs tarihlerinde açılmasına karar verildi.

FİDE SATIŞI YAPAN TEZGAHLAR AÇIK

İstanbul Umum Pazarcılar Esnaf Odasından edinilen bilgilere göre Avrupa yakasında belirlenen 5 ilçede semt pazarları 8 ve 15 Mayıs tarihlerinde açık olacak. Bu ilçeler Beşiktaş, Şişli, Beylikdüzü, Bayrampaşa, ve Sultangazi olarak belirlendi. Bu ilçeler dışında kalanlarda sadece normal zamanda cumartesi günü kurulan pazarlara izin verilecek. Cumartesi dışındaki günlerde kurulan pazarlara izin verilmeyecek. Pazarlarda sadece yaş sebze ve meyve ile fide satışı yapan tezgahlar açık olacak.

Anadolu yakasında açılacak semt pazarları hakkında bilgiler ise önümüzdeki gün paylaşılacak.

Kaynak: İHA



