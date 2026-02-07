FİNANS

İstanbul-Sofya Ekspresi'nin biletlerinin internet üzerinden satışına başlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ilgili kuruluşu TCDD Taşımacılık AŞ, uluslararası yolcu taşımacılığı kapsamında, Van-Tahran Treni'nin ardından İstanbul-Sofya Ekspresi biletlerinin internet üzerinden satışına da bugün itibarıyla başladı.

Yolcu memnuniyetini artırmayı ve demir yolu taşımacılığını çağın gereklerine uygun hale getirmeyi amaçlayan TCDD Taşımacılık AŞ, yaptığı altyapı çalışmalarıyla, uluslararası bilet satışlarını tüm kanallara yaydı.

Böylece daha önce yalnızca sınırlı sayıdaki gişeden temin edilebilen İstanbul-Sofya Ekspresi biletleri, internet sitesi, mobil uygulama ve Türkiye genelindeki tüm gişelerden satışa sunuldu.

İstanbul-Sofya Ekspresi, İstanbul (Halkalı)-Sofya-İstanbul (Halkalı) parkurunda her gün karşılıklı sefer yaparak Türkiye ile Avrupa arasındaki demir yolu ulaşımını sağlıyor. Yaklaşık yarım gün süren yolculuk, Halkalı, Çerkezköy, Edirne, Kapıkule, Svilengrad, Dimitrovgrad ve Sofya güzergahında gerçekleşiyor.

Tren, İstanbul'dan saat 20.00'de hareket ederek Sofya'ya 11.48'de ulaşırken, Sofya'dan saat 18.50'de kalkarak İstanbul'a 09.56'da varıyor.

ÜCRET VE VAGON SEÇENEKLERİ!

İstanbul-Sofya Hattı'nda yolculara farklı konaklama seçenekleri sunuluyor. Halkalı-Sofya tek yön bilet ücretleri 4 kişilik kuşetli vagonda kişi başı 36,40 avro, 2 kişilik yataklı vagonda kişi başı 41,40 avro, 1 kişilik yataklı vagonda ise 74,60 avro olarak uygulanıyor.

Yaz döneminde trene ilave edilen kuşetli vagonlarla Bükreş bağlantısı da sağlanıyor. Halkalı-Bükreş tek yön bilet ücreti, 4 kişilik kuşetli vagonda kişi başı 75,70 avro olarak belirlenirken, tren teşkilatında restoran vagonu bulunmuyor.

TCDD Taşımacılık AŞ tarafından uluslararası dijital bilet satışı ilk olarak geçen yıl Van-Tahran Treni için başlatılmıştı. Tahran-Van tren seferi Tahran'dan her çarşamba ve pazar saat 12.35'te kalkıp Van'a saat 11.00'de varırken, Van-Tahran arası tren seferi ise Van'dan her pazartesi ve perşembe saat 21.00'de hareket ederek Tahran'a saat 18.00'de ulaşıyor.

Haftada iki gün karşılıklı sefer yapılan hat için biletler, gişelerden ve internet üzerinden satışa sunulurken, tek yön kuşetli vagon ücreti kişi başı 26,20 avro olarak uygulanıyor.

DİJİTAL BİLET KONTROLÜ VE İADE KOŞULLARI!

Dijital bilet uygulaması kapsamında yolcular, biletlerini A4 formatında barkodu görünür şekilde yazdırarak ya da PDF formatında mobil cihaz üzerinden kontrol görevlilerine ibraz edebiliyor.

Bilet iadeleri, trenin hareketinden en geç 24 saat önce yapılması şartıyla, Avrupa yönlü seferlerde yüzde 10, Orta Doğu yönlü seferlerde ise yüzde 20 kesinti uygulanarak gerçekleştiriliyor. Bilet değişiklikleri ise aynı süre içinde bir defaya mahsus olmak üzere kesintisiz yapılabiliyor.

İstanbul-Sofya Ekspresi ile geçen yıl 31 bin, Van-Tahran Treni ile de seferlerine yeniden başladığı 9 Mart 2025'ten yıl sonuna kadar 30 bin yolcu taşındı.

TCDD Taşımacılık AŞ, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ve Türkiye Bilişim Ödülleri 2025'te birincilik ödülünü alan "Yolcu Taşıma Platformu" ile internet satış platformu, mobil uygulamalar, temassız işlem altyapıları ve uluslararası hatlarda dijital entegrasyon çalışmalarıyla demir yolu yolculuğunu çağın gereklilikleriyle buluşturmaya devam ediyor.

İstanbul-Sofya Ekspresi'nin çevrim içi satışa açılmasıyla şirket, uluslararası yolcu taşımacılığında dijital erişimi Avrupa hattına da taşımış oldu.

"DEMİR YOLUNUN GÜVENLİ VE KONFORLU SEYAHATİNE ULAŞMAK KOLAYLAŞTI"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, dünyada demir yollarında tren biletlerinin internet üzerinden satışının yapıldığına dikkati çekerek, bu kapsamda Türkiye'deki demir yollarında hizmet veren uluslararası trenlerin bilet satışlarının dijital ortamda satışına ilişkin çalışmalar başlatıldığını ifade etti.

Bu çalışmalar sonucunda geliştirilen "Yerli ve Milli Yolcu Taşıma Platformu" ile ilk olarak Van-Tahran Treni biletlerinin dijital ortamda satılmaya başlandığını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Son dönemde ulaştırmanın tüm modlarında gerçekleştirilen yatırımların yanı sıra gelişen teknolojinin de bu ulaşım modlarına entegre edilmesiyle ilgili çalışmalarımız hızla devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye'nin dünyaya açılan demir yollarında yerli ve yabancı yolcuların, demir yolunun güvenli ve konforlu seyahatini tercihlerinde, biletlere daha kolay ulaşmalarını sağlamak için söz konusu bilet satışını dijital ortama taşıdık. Böylece demir yolunun güvenli ve konforlu seyahatine ulaşmak artık daha da kolaylaştı."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

