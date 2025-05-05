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İstanbul'un gizli hazinesiydi... Bahçeşehir'in ortasındaki yemyeşil göletin seneler içindeki değişimi! Sitelere teslim oldu

Bahçeşehir'in yıllar içindeki değişimi... Büyüleyen doğa manzarası yerini beton parçalarına bıraktı. Türkiye inşaat alanında son yıllarda önemli bir yol kat etti. Ancak plansız yapılar hem doğa güzelliğini hem de vatandaşın güvenliğini riske attı. Bunun en dikkat çeken örneği Bahçeşehir'de yaşandı. Bahçeşehir’in Başakşehir Belediyesi’ne bağlanmasından sonra gölet inşaat şantiyesine dönüştü.

İstanbul'un gizli hazinesiydi... Bahçeşehir'in ortasındaki yemyeşil göletin seneler içindeki değişimi! Sitelere teslim oldu

Yeşillik ve göl manzarasıyla büyüleyen Bahçeşehir'in geldiği son nokta eski halinden eser kalmadığını ortaya koydu. Tüm güzelliğini kaybeden bölge için Bahçeşehirliler geçmişte uzun süre direnmişti. Bahçeşehir Göleti'nin yıllar içindeki değişimi iki fotoğrafla ortaya konuldu.

DOĞA GÜZELLİĞİ YERİNİ ŞANTİYEYE BIRAKTI

Birinde gölet etrafında yeşillikler göze çarparken diğerinde betonlaşmış bir yapı ve yeşilden uzak bir görüntü yer aldı. Üstelik bu değişim çok da uzun sürmedi. Son yıllarda bölgeye yapılan inşaatlar doğa güzelliğini alıp götürürken yerine sadece yüksek konutlar ve dükkanlar bıraktı.

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BAHÇEŞEHİR GÖLET KONUTLARLA DOLDU

Bahçeşehir Göleti'nin geldiği son nokta sosyal medyada görenleri de isyan ettirdi. Bomboş arazinin yıllar içinde binlerce konutla doldurulması peş peşe tepkilere neden oldu.

Tartışma konusu olan yer için bölge halkı geçmişte eylemler düzenlemişti. Hala sosyal medya platformlarında tartışılan konuyla ilgili geçmişteki gösterilerin ne kadar haklı olduğu son görüntüyle bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu.

Hafta sonları aileleriyle yeşillik içerisinde temiz hava almak için gölete koşan Bahçeşehirliler göletin etrafının sitelerle dolmasına tepki göstermeye devam ediyor.

İlgili fotoğraflar Bahçeşehir Gölet Gönüllüleri sayfasından alınmıştır.

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