İstanbullular dikkat! 'Eğer binanızda bu varsa risk çok büyük!' Tehlikenin yeni adı: Yumuşak kat!

Türkiye'yi yasa boğan, Kahramanmaraş ve Hatay'da büyük felakete neden olan Adıymana, Gaziantep, Malatya gibi şehirleri de derinden etkileyen deprem sonrasında gözler İstanbul'a çevrilmiş durumda. 1999 Ağustos depreminde 250'yi aşkın insanın öldüğü Avcılar, en riskli bölge. Aynı şekilde Bakırköy, Yeşilköy, Bahçelievler, Esenyurt, Küçükçekmece gibi yerler de sıkıntılı...

Bina yapıldıktan sonra kolonların kaldırılması, duvarın kaldırılması çok büyük sıkıntıya yol açabilir! İstanbul'daki yumuşak kat tehlikesine dikkat! Yumuşak kat tehlikesi binanızı en ufak depremde yıkabilir.

UZMAN İSİM UYARDI: 'TEHLİKE ÇOK BÜYÜK'

Aynı şekilde duvarlar cama çevrildiyse bu da büyük bir hata, Kanal D'ye konuşan inşaat mühendisi Doç. Dr. Murat Kırçıl, duvarları veya betonu kaldırırsanız başka bir bina ortaya çıkmış oluyor.

YUMUŞAK KAT VARSA İKİ KERE DÜŞÜNÜN!

Yumuşak kat yapan yani dükkanını genişletmek isteyen, restoranların kolonları kesmesi veya duvarların cama çevrilmesi söz konusuysa hemen ilave tedbirler almak gerekiyor. Projeye uygun yapılmayan yumuşak katların depremde yıkılmaması çok zor...

Eğer projede en alt kat dükkansa ve inşaat buna göre yapılmışsa doğru malzeme kullanılmışsa problem söz konusu değil fakat daire gibi yapılan daha sonra restore edilen dükkanlardaki değişiklikler kolon kesilmeleri depremde felaketi getirebilir.



