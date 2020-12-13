İşte altının son fiyatı... 13 Aralık altın fiyatları ne kadar? Gram altın ne kadar?

Bir süredir hareketliliğin sürdüğü altın fiyatları ile ilgili güncel gelişmeler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yaşanan her hareketlilik vatandaşların altın konusunda nasıl bir adım atması noktasında soru işaretleri oluşturuyor. Geçtiğimiz ayki Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından döviz kurları ve altın fiyatı gerilemişti. Vatandaşlar altın ihtiyaçları dolayısıyla düzenli olarak çeyrek altın ne kadar sorusunun yanıtını araştırıyor. Son dönemlerde yaşanan gram altına yönelim nedeniyle gram altın ne kadar sorusunun cevabı da merak ediliyor. Altın fiyatları 13 Aralık günü de yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altın gram altın fiyatı 466,85 liradan çeyrek altın fiyatı 758,31 liradan alıcı buluyor. İşte 13 Aralık çeyrek altın, gram altın fiyatları anlık... GRAM ALTIN FİYATI 464,39 466,85 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ANLIK Altın piyasasındaki diğer verilere Mynet Finans’taki Altın Fiyatları sayfasından erişebilirsiniz. SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 463,71 463,80 ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.838,89 1.840,81

ÇEYREK ALTIN FİYATI 741,93 758,31 CUMHURİYET ALTINI FİYATI 2.967,74 3.023,98 YARIM ALTIN FİYATI 1.479,23 ZİYNET ALTINI FİYATI 2.967,74 3.023,98 ATA ALTIN FİYATI 3.072,80 3.150,37 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 420,27 436,52 1.516,63 13 farklı uzmandan altın yorumu... 2021'de altın ne kadar olacak? 13 uzman altın tahmini yaptı! GRAM ALTIN NE KADAR? Birikimlerinin bir bölümünü altın alarak değerlendirmek isteyen vatandaşlar İstanbul Kapalıçarşı’da kapanışta altın ne kadar oldu sorusunun cevabını düzenli olarak araştırıyor. İstanbul Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 0,54 düşüşle 463,70 liradan tamamladı. Dolayısıyla İstanbul Kapalıçarşı’da cuma günü kapanışta gram altın bir önceki günkü kapanışa göre yüzde 0,54 düşüşle 463,70 liradan işlem gördü. Vatandaşlar tarafından birikimlerini değerlendirme istekleri ve altın ihtiyaçları doğrultusunda diğer altın fiyatları da merak ediliyor. ALTIN FİYATLARI NE KADAR? İstanbul Kapalıçarşı’da 463,50 TL’den alınan 24 ayar külçe altın (gram) 463,70 TL’den, 3.055 TL’den alınan Cumhuriyet Ata Lira 3.076 TL’den, 423 TL’den alınan 22 ayar bilezik (gram) 427 TL’den, 2.985 TL’den alınan Lira (Tam) Ziynet 3.005 TL’den, 1.493 TL’den alınan Yarım Ziynet 1.503 TL’den ve 747 TL’den alınan Çeyrek Ziynet 752 TL’den satıldı. Şimdi ise vatandaşlar altın düşer mi sorusunun yanıtını merakla araştırıyor. Peki, altın yükselir mi?