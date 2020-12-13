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İşte altının son fiyatı... 13 Aralık altın fiyatları ne kadar? Gram altın ne kadar?

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.12.2020 08:15 | Son Güncelleme

Altın fiyatları ile ilgili hareketlilik devam ederken vatandaşlar tarafından da son gelişmeler yakından takip ediliyor. Bu nedenle elindeki altınları değerlendirmenin yollarını arayanlar çeyrek altın ne kadar sorusunun yanıtı araştırıyor. Peki, Kapalıçarşı’da kapanışta altın ne kadar oldu? 13 Aralık altın fiyatları ne kadar? Gram altın ne kadar oldu? İşte detaylar…

İşte altının son fiyatı... 13 Aralık altın fiyatları ne kadar? Gram altın ne kadar?

Bir süredir hareketliliğin sürdüğü altın fiyatları ile ilgili güncel gelişmeler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yaşanan her hareketlilik vatandaşların altın konusunda nasıl bir adım atması noktasında soru işaretleri oluşturuyor. Geçtiğimiz ayki Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından döviz kurları ve altın fiyatı gerilemişti. Vatandaşlar altın ihtiyaçları dolayısıyla düzenli olarak çeyrek altın ne kadar sorusunun yanıtını araştırıyor. Son dönemlerde yaşanan gram altına yönelim nedeniyle gram altın ne kadar sorusunun cevabı da merak ediliyor.

Altın fiyatları 13 Aralık günü de yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altın gram altın fiyatı 466,85 liradan çeyrek altın fiyatı 758,31 liradan alıcı buluyor. İşte 13 Aralık çeyrek altın, gram altın fiyatları anlık...

GRAM ALTIN FİYATI

464,39

466,85

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ANLIK

Altın piyasasındaki diğer verilere Mynet Finans’taki Altın Fiyatları sayfasından erişebilirsiniz.

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

463,71

463,80

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.838,89

1.840,81

ÇEYREK ALTIN FİYATI

741,93

758,31

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2.967,74

3.023,98

YARIM ALTIN FİYATI

1.479,23

ZİYNET ALTINI FİYATI

2.967,74

3.023,98

ATA ALTIN FİYATI

3.072,80

3.150,37

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

420,27

436,52

1.516,63

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altın

GRAM ALTIN NE KADAR?

Birikimlerinin bir bölümünü altın alarak değerlendirmek isteyen vatandaşlar İstanbul Kapalıçarşı’da kapanışta altın ne kadar oldu sorusunun cevabını düzenli olarak araştırıyor. İstanbul Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 0,54 düşüşle 463,70 liradan tamamladı. Dolayısıyla İstanbul Kapalıçarşı’da cuma günü kapanışta gram altın bir önceki günkü kapanışa göre yüzde 0,54 düşüşle 463,70 liradan işlem gördü. Vatandaşlar tarafından birikimlerini değerlendirme istekleri ve altın ihtiyaçları doğrultusunda diğer altın fiyatları da merak ediliyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı’da 463,50 TL’den alınan 24 ayar külçe altın (gram) 463,70 TL’den, 3.055 TL’den alınan Cumhuriyet Ata Lira 3.076 TL’den, 423 TL’den alınan 22 ayar bilezik (gram) 427 TL’den, 2.985 TL’den alınan Lira (Tam) Ziynet 3.005 TL’den, 1.493 TL’den alınan Yarım Ziynet 1.503 TL’den ve 747 TL’den alınan Çeyrek Ziynet 752 TL’den satıldı. Şimdi ise vatandaşlar altın düşer mi sorusunun yanıtını merakla araştırıyor. Peki, altın yükselir mi?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ANLIK

Altın piyasasındaki diğer verilere Mynet Finans’taki Altın Fiyatları sayfasından erişebilirsiniz.

ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Vatandaşların merakla takip ettiği fiyatlarda hareketlilik sürerken vatandaşlar altının yönünün ne olacağını araştırıyor ve altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi sorusuna cevap aramaya devam ediyor. Elindeki altınlarla ihtiyaçlarını gidermeyi ya da farklı yönde yatırım yapmayı düşünenler ise şu an altın bozdurmak mantıklı mı sorusunun cevabını merak ediyor. Konuyla ilgili olarak gözler uzmanlardan gelecek yorumlara çevrilirken analistlerin de bu noktada önemli değerlendirmeleri bulunuyor.

Bu hafta, haftalık bazda borsa, altın, dolar ve euro yatırımcısına kazandırdı. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,99, altının gram satış fiyatı yüzde 0,72, Dolar/TL yüzde 0,60 ve Euro/TL yüzde 0,35 değer kazandı. BIST 100 endeksi, en düşük 1.326,13, en yüksek 1.371,00 puanı gördükten sonra haftayı bir önceki haftadaki kapanışına göre yüzde 2,99 artarak 1.370,70 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,72 kazanımla 463,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,72 artışla 3.076,00 liraya yükseldi. Geçtiğimiz hafta 746,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da 752,00 liraya çıktı. Bu hafta ABD doları yüzde 0,60 değer kazandı ve 7,8360 liraya yükseldi. Euro da yüzde 0,35 arttı ve 9,4970 liraya yükseldi. Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,45, bireysel emeklilik fonları ise yüzde 0,19 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içerisinde en çok kazandıran yüzde 1,32 ile hisse senedi fonları olarak kaydedildi.

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Peki, altın fiyatları yükselecek mi? Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışının altının ons fiyatını baskıladığını söylüyor. Aynı zamanda analistler, teknik olarak altının ons fiyatında 1.820 doların destek, 1.850 doların ise direnç olarak öne çıktığını belirtiyor.

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