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İşte altının son fiyatı... 30 Ocak altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Gram altın ne kadar?

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.01.2021 10:16 | Son Güncelleme

Altın fiyatları ile ilgili hareketlilik devam ederken vatandaşlar tarafından da son gelişmeler yakından takip ediliyor. Bu nedenle birikimlerini değerlendirmenin yollarını arayanlar çeyrek altın ne kadar sorusunun yanıtı araştırıyor. Peki, Kapalıçarşı’da kapanışta altın ne kadar oldu? 30 Ocak altın fiyatları ne kadar? Gram altın ne kadar oldu? Altın fiyatları düşecek mi? Yoksa altın fiyatları yükselecek mi? İşte detaylar…

İşte altının son fiyatı... 30 Ocak altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Gram altın ne kadar?

Bir süredir hareketliliğin sürdüğü altın fiyatları ile ilgili güncel gelişmeler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yaşanan her hareketlilik vatandaşların altın konusunda nasıl bir adım atması noktasında soru işaretleri oluşturuyor. Geçtiğimiz ayki Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından döviz kurları ve altın fiyatı gerilemişti. Vatandaşlar altın ihtiyaçları dolayısıyla düzenli olarak çeyrek altın ne kadar sorusunun yanıtını araştırıyor. Son dönemlerde yaşanan gram altına yönelim nedeniyle gram altın ne kadar sorusunun cevabı da merak ediliyor. Bu hafta, haftalık bazda yatırımcısına borsa döviz ve altın kaybettirdi. İşte kapanışta Kapalıçarşı’da altın fiyatları

altın

GRAM ALTIN NE KADAR?

Birikimlerinin bir bölümünü altın alarak değerlendirmek isteyen vatandaşlar İstanbul Kapalıçarşı’da kapanışta altın ne kadar oldu sorusunun cevabını düzenli olarak araştırıyor. İstanbul Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı haftanın son günü, günü bir önceki güne göre yüzde 0,22 düşüş ile 439,70 liradan tamamladı. Dolayısıyla İstanbul Kapalıçarşı’da Cuma günü kapanışta gram altın bir önceki günkü kapanışa göre yüzde 0,22 azalış ile 439,70 liradan işlem gördü. Vatandaşlar tarafından birikimlerini değerlendirme istekleri ve altın ihtiyaçları doğrultusunda diğer altın fiyatları da merak ediliyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı’da 439,50 TL'den alınan 24 ayar külçe altın (gram) 439,70 TL'den, 2.896 TL’den alınan Cumhuriyet Ata Lira 2.917 TL’den, 401 TL’den alınan 22 ayar bilezik (gram) 405 TL’den, 2.830 TL’den alınan Lira (Tam) Ziynet 2.850 TL’den, 1.415 TL’den alınan Yarım Ziynet 1.425 TL’den ve 708 TL’den alınan Çeyrek Ziynet 713 TL’den satıldı. Şimdi ise vatandaşlar altın düşer mi sorusunun yanıtını merakla araştırıyor. Peki, altın yükselir mi?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ANLIK

Altın piyasasındaki diğer verilere Mynet Finans’taki Altın Fiyatları sayfasından erişebilirsiniz.

ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Vatandaşların merakla takip ettiği fiyatlarda hareketlilik sürerken vatandaşlar altının yönünün ne olacağını araştırıyor ve altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi sorusuna cevap aramaya devam ediyor. Elindeki altınlarla ihtiyaçlarını gidermeyi ya da farklı yönde yatırım yapmayı düşünenler ise şu an altın bozdurmak mantıklı mı sorusunun cevabını merak ediyor. Konuyla ilgili olarak gözler uzmanlardan gelecek yorumlara çevrilirken analistlerin de bu noktada önemli değerlendirmeleri bulunuyor.

Bu hafta, haftalık bazda borsa, altın, dolar ve euro yatırımcısına kaybettirdi. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,47, altının gram satış fiyatı yüzde 0,82, Dolar/TL yüzde 1,57 ve Euro/TL ise yüzde 1,64 değer kaybetti. BIST 100 endeksi, en düşük 1.431,32, en yüksek 1.560,13 puanı gördükten sonra haftayı bir önceki haftadaki kapanışına göre yüzde 4,47 azalarak 1.473,45 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,82 kayıpla 434,60 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,83 azalışla 2.884,00 liraya geriledi. Geçtiğimiz hafta 710,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da 705,00 liraya düştü. Bu hafta ABD doları yüzde 1,57 değer kaybetti ve 7,2950 liraya düştü. Euro da yüzde 1,64 azaldı ve 8,8660 liraya geriledi. Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,60 değer kaybederken bireysel emeklilik fonları da yüzde 0,79 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içerisinde en çok kazandıran yüzde 0,30 ile para piyasası fonları olarak kaydedildi.

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Peki, altın fiyatları yükselecek mi? Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları, ABD'nin teşvik paketine ilişkin belirsizlikler ve Çin kaynaklı likidite endişelerinin risk algısını yükselttiğini söyledi. Aynı zamanda analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların direnç, 1.820 doların destek konumunda olduğunu belirtti.

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