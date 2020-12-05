İşte altının son fiyatı... 5 Aralık altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Gram altın ne kadar?

Bir süredir hareketliliğin sürdüğü altın fiyatları ile ilgili güncel gelişmeler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yaşanan her hareketlilik vatandaşların altın konusunda nasıl bir adım atması noktasında soru işaretleri oluşturuyor. Geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından döviz kurları ve altın fiyatı gerilemişti. Vatandaşlar altın ihtiyaçları dolayısıyla düzenli olarak çeyrek altın ne kadar sorusunun yanıtını araştırıyor. Son dönemde yaşanan gram altına yönelim nedeniyle gram altın ne kadar sorusunun cevabı da merak ediliyor. Bu hafta, haftalık bazda borsa, altın ve euro yatırımcısına kazandırırken dolar kaybettirdi. İşte kapanışta Kapalıçarşı’da altın fiyatları
Birikimlerinin bir bölümünü altın alarak değerlendirmek isteyen vatandaşlar İstanbul Kapalıçarşı’da kapanışta altın ne kadar oldu sorusunun cevabını düzenli olarak araştırıyor. İstanbul Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 0,39 yükselişle 460,40 liradan tamamladı. Dolayısıyla İstanbul Kapalıçarşı’da cuma günü kapanışta gram altın bir önceki günkü kapanışa göre yüzde 0,39 yükselişle 460,40 liradan işlem gördü. Vatandaşlar tarafından birikimlerini değerlendirme istekleri ve altın ihtiyaçları doğrultusunda diğer altın fiyatları da merak ediliyor.
İstanbul Kapalıçarşı’da 460,20 TL’den alınan 24 ayar külçe altın (gram) 460,40 TL’den, 3.033 TL’den alınan Cumhuriyet Ata Lira 3.054 TL’den, 420 TL’den alınan 22 ayar bilezik (gram) 424 TL’den, 2.964 TL’den alınan Lira (Tam) Ziynet 2.984 TL’den, 1.482 TL’den alınan Yarım Ziynet 1.492 TL’den ve 741 TL’den alınan Çeyrek Ziynet 746 TL’den satıldı. Şimdi ise vatandaşlar altın düşer mi sorusunun yanıtını merakla araştırıyor. Peki, altın yükselir mi?
Altın piyasasındaki diğer verilere Mynet Finans’taki Altın Fiyatları sayfasından erişebilirsiniz.
Vatandaşların merakla takip ettiği fiyatlarda hareketlilik sürerken vatandaşlar altının yönünün ne olacağını araştırıyor ve altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi sorusuna cevap aramaya devam ediyor. Elindeki altınlarla ihtiyaçlarını gidermeyi ya da farklı yönde yatırım yapmayı düşünenler ise şu an altın bozdurmak mantıklı mı sorusunun cevabını merak ediyor. Konuyla ilgili olarak gözler uzmanlardan gelecek yorumlara çevrilirken analistlerin de bu noktada önemli değerlendirmeleri bulunuyor.
Bu hafta, haftalık bazda borsa, altın ve euro yatırımcısına kazandırırken dolar ise kaybettirdi. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama % 0,16, altının gram satış fiyatı % 2,81, Euro/TL % 1,13 değer kazandı, Dolar/TL % 0,66 değer kaybetti. BIST 100 endeksi, en düşük 1.283,58, en yüksek 1.338,95 puanı gördükten sonra haftayı önceki haftaki kapanışına göre % 0,16 artarak 1.330,87 puandan tamamladı.
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta % 2,81 kazanımla 460,40 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da % 2,76 artışla 3.054,00 liraya çıktı. Geçen hafta 726,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 746,00 liraya yükseldi. Bu hafta ABD doları % 0,66 değer kaybederek 7,7890 liraya gerilerken, euro % 1,13 artarak 9,4640 liraya yükseldi. Yatırım fonları bu hafta % 0,29, bireysel emeklilik fonları da % 0,21 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran % 0,71 ile kıymetli madenler fonları oldu.
Peki, altın fiyatları yükselecek mi? Analistler, dolar endeksindeki düşüş eğilimine karşın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının bu ay içinde başlayacağı beklentisinin altının ons fiyatını baskıladığını söylüyor. Ayrıca analistler, teknik anlamda altının ons fiyatında 1.800 doların destek, 1.850 doların ise direnç olarak öne çıktığını belirtti.
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