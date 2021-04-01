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İşte gram ve çeyrek altının yeni fiyatı!

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.04.2021 11:09 | Son Güncelleme

Güne düşüşle başlayan gram altının, Kapalıçarşı'da fiyatı 452 liradan işlem görürken Cumhuriyet altını 3.008 lira, Çeyrek altın ise 736 liradan satılıyor.

İşte gram ve çeyrek altının yeni fiyatı!

Dün dolar kurundaki düşüşe karşın ons altının fiyatındaki yükselişin etkisiyle 446-456 lira bandında dalgalanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 452,6 liradan tamamladı.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram altın, bugüne ise düşüşle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 451,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 736 lira, Cumhuriyet altını da 3.008 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise dün günü yüzde 1,3'lük artışla 1.707 dolardan tamamlamasının ardından bugün yüzde 0,6 yükselişle 1.718 dolardan alıcı buluyor.

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'GRAM ALTIN KUR ODAKLI'

Analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin bugün yüzde 1,70 sınırına gerilemesinin, alternatif bir yatırım aracı olarak altının ons fiyatını desteklediğini belirterek, gram altının ise kur odaklı hareketine devam ettiğini söyledi.

Dolar endeksi ve tahvil faizlerindeki hareketliliğin emtia fiyatları açısından belirleyici olmaya devam edeceğini vurgulayan analistler, bugün ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, ons altında 1.700 ve 1.675 seviyelerinin destek, 1.746 doların direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

(AA)

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