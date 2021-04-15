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İşte gram ve çeyrek altının yeni fiyatı!

15.04.2021 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın piyasasında, en düşük 450 bin 560 lirayı, en yüksek ise 454 bin 52 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 454 bin 52 liradan tamamladı.

İşte gram ve çeyrek altının yeni fiyatı!

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 74 milyon 364 bin 42,22 lira, işlem miktarı ise 2.372,38 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 78 milyon 998 bin 206,42 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Türkiye İş Bankası, Atanur Kuyumculuk, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

FYSHJL

AA

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Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın
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