FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İşte gram ve çeyrek altının yeni fiyatı

İşte gram ve çeyrek altının yeni fiyatı

11.05.2021 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altının gram fiyatı 490 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 804 lira, Cumhuriyet altını 3.280liradan satılıyor.

İşte gram ve çeyrek altının yeni fiyatı

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 489,7 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 488,7 liradan tamamladı.

GRAM ALTIN YÜKSELİŞE GEÇTİ

Gram altın, bugün yükselişini üst üste 8. işlem gününe taşıyarak, saat 11.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 489,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 804 lira, Cumhuriyet altını da 3.280 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise, önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.835 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin küresel enflasyon endişeleriyle arttığını kaydederek, tahvil faizlerindeki artışın altının ons fiyatını baskıladığını bildirdi. Dün yüzde 1,57'den yüzde 1,60'a çıkan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, şu dakikalarda yüzde 1,62 seviyesinde bulunuyor.

Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulunun toplantı özeti, yurt dışında ise Almanya'da ZEW ekonomik beklentiler endeksi ile ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksinin seyrinin de izlenmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA

Endonezya kripto para ticaretini vergilendirmeyi değerlendiriyorEndonezya kripto para ticaretini vergilendirmeyi değerlendiriyor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ağlaya ağlaya itiraf etti: Ünlü şarkıcının estetik pişmanlığı! Ağlaya ağlaya itiraf etti: Ünlü şarkıcının estetik pişmanlığı!
Perakende satış hacmi martta arttıPerakende satış hacmi martta arttı
2021 iş göremezlik ödeneği arttı mı?2021 iş göremezlik ödeneği arttı mı?
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tam kapanma sonrası normalleşme nasıl olacak? İşte masadaki tek şart

Tam kapanma sonrası normalleşme nasıl olacak? İşte masadaki tek şart

Mescid-i Aksa'daki yangını sevinç çığlıklarıyla izlediler

Mescid-i Aksa'daki yangını sevinç çığlıklarıyla izlediler

Kamu işçisine ikramiye ödemesi bugün yapılıyor!

Kamu işçisine ikramiye ödemesi bugün yapılıyor!

Cardano (ADA) tüm zamanların en yüksek değerinde!

Cardano (ADA) tüm zamanların en yüksek değerinde!

UBS'den kripto para adımı!

UBS'den kripto para adımı!

18 yaş altına bireysel emeklilik sistemi!

18 yaş altına bireysel emeklilik sistemi!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Memurlar dikkat! Yönetmelik değişti

Memurlar dikkat! Yönetmelik değişti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bakan Elvan'dan 128 milyar dolar açıklaması

Bakan Elvan'dan 128 milyar dolar açıklaması

Merkez Bankası mayıs ayı faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası mayıs ayı faiz kararını açıkladı!

Bu etin kilosu 10 bin lira!

Bu etin kilosu 10 bin lira!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.